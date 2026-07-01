Nuevo récord en producción de petróleo: gracias a Vaca Muerta, la Argentina superó por primera vez los 900.000 barriles diarios

La producción nacional de crudo alcanzó en mayo el mayor nivel del que se tenga registro. El shale neuquino ya explica casi siete de cada diez barriles y consolida al sector energético como uno de los principales generadores de divisas.

Según datos de la Secretaría de Energía, la extracción llegó a 903.700 barriles por día, un 19,6% más que en el mismo mes del año pasado.

La producción de petróleo en Argentina alcanzó un nuevo récord en mayo y superó por primera vez la barrera de los 900.000 barriles diarios , impulsada por el crecimiento sostenido de Vaca Muerta.

Según datos de la Secretaría de Energía, la extracción llegó a 903.700 barriles por día, un 19,6% más que en el mismo mes del año pasado. El dato marca un nuevo hito para la industria hidrocarburífera local y confirma el cambio estructural que atraviesa el sector a partir del desarrollo del shale oil.

Vaca Muerta ya representa el 69% de la producción nacional de crudo. Es decir, casi siete de cada diez barriles extraídos en el país provienen de la formación no convencional, que se consolidó como el principal motor del crecimiento petrolero argentino.

El récord anterior se había alcanzado en octubre de 2025, cuando la producción llegó a 859.500 barriles diarios. Sin embargo, el dato de mayo suma un nuevo umbral simbólico y productivo: por primera vez, la Argentina superó los 900.000 barriles por día.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el resultado en redes sociales y remarcó el rol estratégico de la energía para el país. La mejora se da en un contexto de mayores inversiones, aumento de productividad en los desarrollos no convencionales y avance de obras de infraestructura para ampliar la capacidad de transporte.

Vaca Muerta y las exportaciones de petróleo

El crecimiento de la producción también empieza a reflejarse con fuerza en la balanza comercial. En mayo, el complejo de combustibles y energía exportó u$s1.745 millones, con un salto interanual del 167%, explicado principalmente por el desempeño del petróleo crudo.

En los primeros cinco meses del año, el sector generó exportaciones por u$s6.182 millones, un incremento del 44,7% frente al mismo período de 2025. La mejora respondió tanto al aumento de las cantidades exportadas como a un contexto internacional que acompañó con mejores precios.

Según estimaciones privadas, los volúmenes crecieron 32,6% interanual, mientras que los precios avanzaron 6,8%. Durante los meses de mayor tensión en Medio Oriente, el Brent se mantuvo cerca de los u$s100 por barril, lo que reforzó los ingresos externos del sector.

Con la posterior desescalada geopolítica, el mercado internacional comenzó a normalizarse y el Brent volvió a ubicarse en la zona de los u$s70. Aun así, los niveles actuales continúan siendo atractivos para sostener inversiones y exportaciones desde la cuenca neuquina.

El próximo objetivo: un millón de barriles diarios

La industria ya mira el próximo umbral. Con la producción estabilizada en torno a los 900.000 barriles diarios, distintos especialistas proyectan que la Argentina podría alcanzar el millón de barriles por día hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.

Una de las claves será la entrada en operación de la primera etapa del oleoducto Vaca Muerta Sur, conocido como VMOS. Esa obra incorporará inicialmente unos 180.000 barriles diarios de capacidad adicional de transporte y permitirá aliviar uno de los principales cuellos de botella que hoy enfrenta el sector.

El desarrollo de infraestructura será determinante para sostener la expansión. La producción no convencional necesita capacidad de evacuación hacia puertos de exportación para transformar el crecimiento en mayores ventas externas, divisas e inversiones.

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De acuerdo con proyecciones de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, en un escenario moderado la Argentina podría superar el millón y medio de barriles diarios a comienzos de la próxima década. En ese escenario, el petróleo no convencional pasaría a representar más del 80% de la producción nacional.

Entre las obras estratégicas, VMOS aparece como el proyecto central. Hacia fines de la década, podría sumar entre 550.000 y 700.000 barriles diarios de capacidad de transporte adicional, dependiendo del ritmo de expansión de los proyectos.

El nuevo récord confirma que Vaca Muerta dejó de ser una promesa para convertirse en el eje de la producción petrolera argentina. El desafío ahora será convertir ese salto productivo en exportaciones sostenidas, infraestructura de largo plazo y generación estable de divisas para la economía.