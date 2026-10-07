Jujuy acelera el litio con más inversiones RIGI: suman capacidad Río Tinto, Exar y CNGR

La provincia anunció nuevos proyectos de expansión, plantas piloto de extracción directa, mayor capacidad de producción y desarrollos tecnológicos, además de avances en cobre, plomo, plata y zinc.

Jujuy busca que el crecimiento del litio se traduzca en más producción, proveedores, empleo, tecnología y conocimiento generado en la provincia.

Jujuy atraviesa una nueva etapa en el desarrollo de su industria minera, con el foco puesto en ampliar la producción de litio, incorporar nuevas tecnologías y lograr que una mayor parte del valor generado por la actividad quede en la provincia. Durante la apertura del 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica, organizado por Panorama Minero , el gobernador Carlos Sadir anunció avances y nuevos acuerdos con empresas que operan en la Puna, mientras que el ministro de Minería, José Gómez , y el presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich , detallaron las políticas que buscan acompañar ese crecimiento.

El anuncio de mayor impacto estuvo vinculado al futuro de la producción de litio. Sadir informó que Jujuy acordó con Río Tinto avanzar en la optimización tecnológica de la planta de Olaroz para incrementar las tasas de recuperación de litio y anunció el compromiso de iniciar en 2027 una planta piloto en el salar de Cauchari para validar tecnologías de extracción avanzadas.

El gobernador también confirmó avances con Minera Exar , que ya cuenta con un proyecto aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según explicó, la compañía trabaja en los preparativos para una planta piloto de extracción directa de litio (DLE), orientada a reducir el consumo de agua y energía.

El desarrollo de Exar permitirá llevar la capacidad de producción de la provincia a 125.000 toneladas de carbonato de litio , con aprobaciones que contemplan una capacidad de hasta 150.000 toneladas . El anuncio posiciona a la extracción directa como una de las tecnologías que Jujuy busca probar y desarrollar en su territorio para la próxima etapa de crecimiento de la industria.

A esto se suma el avance de CNGR en el salar de Jama. Sadir anunció que la compañía recibió la aprobación de los estudios de impacto ambiental para avanzar con una nueva planta de procesamiento de litio, que incorporará otras 24.000 toneladas de capacidad instalada en la provincia. Y según pudo saber Energy Report , la empresa -que es la proveedora de litio para las baterías de ion litio que utliza Toyota- ya presentó su RIGI ante el Ministerio de Economía. En los próximos días se anunciará por las redes del ministro.

Los tres anuncios marcan una hoja de ruta centrada no solamente en producir más carbonato de litio, sino también en mejorar los procesos de recuperación, reducir consumos y probar tecnologías que podrían definir la próxima generación de proyectos.

“Las tecnologías con las que el mundo va a producir litio en los próximos años se van a probar en nuestra Puna”, afirmó Sadir, al plantear uno de los principales objetivos de su gestión: que Jujuy deje de ser solamente un territorio productor de mineral y avance hacia la generación de conocimiento y tecnología vinculados a la actividad.

Más minería y nuevas inversiones en Jujuy

El gobernador aprovechó el encuentro para remarcar que la estrategia minera provincial excede al litio. Entre los anuncios destacó una extensión histórica de la vida útil de Mina Aguilar, uno de los yacimientos metalíferos más antiguos del país, a partir del descubrimiento de un nuevo cuerpo mineralizado.

La extensión permitirá llevar la vida útil del yacimiento de plomo, plata y zinc hasta 2043, mientras que el inicio de la producción asociada al nuevo desarrollo está proyectado para 2030.

Sadir también confirmó la ampliación de Mina Pirquitas, con una extensión de su vida útil hasta 2032, y avances para facilitar el proyecto Cortaderas, con el objetivo de garantizar continuidad productiva durante más de una década. En paralelo, JEMSE continuará con tareas de exploración en distintas áreas de la provincia.

El mandatario vinculó estos desarrollos con una estrategia más amplia de diversificación de la minería jujeña. “Jujuy no es solamente litio”, sostuvo, y destacó que la provincia cuenta además con recursos de cobre, plata, zinc, boratos y tierras raras.

El objetivo económico planteado por el Gobierno provincial es que la actividad minera genere un impacto creciente sobre empresas y trabajadores locales. “Nuestra decisión es que cada dólar que se invierte en la Puna mueva la economía jujeña”, afirmó Sadir.

Más de 10.000 empleos y el desafío de los proveedores

Según los datos presentados por el gobernador, más de 10.000 jujeños tienen actualmente trabajo directo e indirecto vinculado con la minería. La actividad representa además más del 10% del Producto Bruto Geográfico de Jujuy.

Sadir señaló que en 2025 la provincia se convirtió en la tercera provincia minera exportadora del país, con casi el 16% del total nacional, y destacó que Jujuy es actualmente la principal exportadora argentina de carbonato de litio.

Para profundizar ese impacto, la provincia apunta al desarrollo de proveedores. En ese sentido, el mandatario destacó la participación de JEMSE en los proyectos mineros y la necesidad de que el crecimiento de la actividad se traduzca en oportunidades para empresas de transporte, metalmecánica, logística, construcción y servicios.

El ministro de Minería, José Gómez, aportó otro dato sobre el entramado local: el litio genera actualmente alrededor del 60% de los gastos en servicios directamente dentro de Jujuy. La política provincial apunta a incrementar ese porcentaje mediante la radicación de nuevas pequeñas y medianas empresas en parques industriales y zonas francas.

“Jujuy no solamente es litio”, remarcó Gómez, quien señaló que la provincia cuenta con una importante diversidad geológica y una tradición minera que se remonta a 1974. Para el funcionario, el desafío actual consiste en transformar esa riqueza del subsuelo en desarrollo económico sostenible.

El ministro también destacó la inversión realizada en infraestructura social y educativa en las localidades donde se desarrolla la minería. Según explicó, la actividad permitió generar nuevas oportunidades laborales y contribuyó a revertir procesos de migración hacia los grandes centros urbanos.

Entre las iniciativas mencionó la construcción de escuelas y establecimientos secundarios, además de la formación de técnicos. También destacó los proyectos de agua segura, saneamiento y vivienda desarrollados mediante esquemas de articulación entre el Estado, empresas mineras y organismos provinciales.

A esto se suman 10 pueblos solares, infraestructura vial y eléctrica y el desarrollo de conectividad. Para Gómez, estas obras forman parte de las condiciones necesarias para que la expansión minera tenga un impacto más amplio sobre las comunidades.

JEMSE: del potencial del litio a una industria en marcha

El presidente de JEMSE, Exequiel Lello Ivacevich, planteó que la discusión sobre el litio argentino cambió sustancialmente en los últimos dos años. Recordó que en 2024 las exportaciones nacionales de litio habían alcanzado los u$s630 millones, mientras que en 2025 llegaron a un récord de u$s905 millones. En lo que va del 2026 ya se exportaron casi u$s1.500 millones y las proyecciones oficiales del gobierno nacional indican que podría llegar a u$s10.000 millones.

Para 2026, sostuvo, los niveles de producción y las inversiones que se están desarrollando en Jujuy, Salta y Catamarca permiten anticipar que nuevamente se superará esa marca. “El litio en nuestra región ha dejado de ser un potencial”, afirmó Lello Ivacevich. Según su análisis, el desafío actual consiste en administrar el crecimiento de la actividad y aumentar su impacto sobre las economías regionales.

El titular de JEMSE puso como ejemplo la evolución de la planta de Xinjiang en Perico. Recordó que durante el seminario realizado en Jujuy en 2024 se había visitado la obra de una instalación destinada a producir ácido clorhídrico para abastecer a la industria del litio. Dos años después, señaló, esa inversión ya se encuentra operativa y cuenta con trabajadores jujeños.

Para Lello Ivacevich, el caso demuestra cómo el crecimiento de la minería puede generar una cadena de abastecimiento local y nuevas inversiones industriales vinculadas a los proyectos de litio.

“Hoy estamos discutiendo cómo administrar este crecimiento y cómo reforzar el impacto en nuestras regiones”, sostuvo.

En ese escenario, identificó cuatro desafíos centrales para la próxima etapa: infraestructura, desarrollo de proveedores, fortalecimiento del talento local e incorporación de tecnología.

El presidente de JEMSE remarcó que el desarrollo de proveedores debe ocupar un lugar central. La estrategia incluye profesionalización, acompañamiento para certificaciones y herramientas que permitan que las empresas locales puedan incorporarse a cadenas de abastecimiento cada vez más exigentes.

Formación y tecnología para la próxima etapa

Sadir también anunció nuevas iniciativas destinadas a formar recursos humanos especializados. Entre ellas destacó la puesta en marcha, junto con JEMSE, de una Diplomatura en Química Minera y Extracción Directa de Litio.

Además, anticipó la inauguración de un laboratorio técnico en Palpalá y la implementación del programa Potencial Jujeño, desarrollado junto con JEMSE y con acompañamiento de empresas y universidades.

El programa permitirá que estudiantes realicen prácticas de campo y participen en la generación de datos geológicos precompetitivos en diferentes zonas de la provincia.

La apuesta oficial es que esa formación acompañe la llegada de nuevas tecnologías al sector. “Jujuy deja de ser solamente el lugar donde sale el mineral para ser el lugar donde se genera el conocimiento”, afirmó el gobernador.

Lello Ivacevich coincidió en que el desafío no pasa solamente por incrementar las toneladas producidas. La industria deberá responder a una demanda internacional creciente por minerales críticos, pero también a mayores exigencias de trazabilidad, eficiencia en el uso del agua, reducción de emisiones, transparencia y relación con las comunidades. “Tenemos que producir más y también producir mejor”, sostuvo.

El titular de JEMSE señaló además que Sudamérica cuenta con una oportunidad vinculada al crecimiento de la demanda mundial de minerales para la transición energética y destacó la condición de la región como zona de estabilidad para proyectos de largo plazo.

En paralelo, Jujuy busca consolidar su posición dentro de la Mesa del Litio, que comparte con Salta y Catamarca. La provincia asumió la presidencia del espacio y plantea una estrategia coordinada para atraer inversiones, desarrollar infraestructura, fortalecer proveedores y posicionar al norte argentino frente a los mercados internacionales.

El objetivo que atraviesa los anuncios realizados en Jujuy es que la expansión de la producción no quede limitada al crecimiento de las exportaciones. La provincia busca sumar capacidad, probar nuevas tecnologías, desarrollar proveedores, formar trabajadores especializados y generar conocimiento local para que el nuevo ciclo del litio tenga un impacto creciente sobre la economía jujeña.



