Un relato polaco cruza expedientes, vínculos quebrados y una pregunta incómoda sobre los límites del Estado frente al peligro.

El thriller europeo propone una historia marcada por el misterio y una atmósfera de tensión permanente.

Las producciones europeas ganaron terreno en el catálogo de Netflix y volvieron a demostrar que no hace falta una temporada interminable para mantener al público frente a la pantalla. Entre las novedades que despertaron mayor interés aparece una propuesta de apenas cuatro entregas , con una historia inspirada en un caso criminal que conmocionó a Polonia y un conflicto que todavía genera interrogantes sobre la justicia.

Estrenada en noviembre de 2026, la producción consiguió avanzar rápidamente en el ranking argentino de contenidos más vistos. Llegó a ocupar el segundo puesto del Top 10 de series , una posición que refleja el interés que despertó entre los suscriptores.

La ley de las bestias es una miniserie polaca dirigida por Kasper Bajon que reconstruye acontecimientos vinculados con uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de ese país : los asesinatos cometidos por Mariusz Trynkiewicz, conocido por la prensa polaca como el asesino de Piotrków.

La miniserie polaca se convirtió en una de las producciones más buscadas del catálogo de Netflix.

La historia comienza en 1988, cuando cuatro niños son asesinados y la investigación queda bajo la responsabilidad de Anna Bersz, una comandante policial. Su objetivo es reconstruir lo sucedido, encontrar pruebas y determinar quién estuvo detrás de los ataques.

Sin embargo, el expediente toma otra dimensión cuando aparece Agnieszka Grabska, una psiquiatra. La profesional recibe el encargo de evaluar el estado mental del principal sospechoso, Mariusz Trynkiewicz.

La intervención médica se convierte en una pieza central del relato. La investigación ya no depende únicamente de las pruebas reunidas por la policía: también entran en juego los diagnósticos, las responsabilidades profesionales y las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones sobre el futuro del acusado.

Además, Anna y Agnieszka mantienen una relación de amistad que comienza a deteriorarse a medida que avanza el caso. La tensión entre la vida personal y las obligaciones profesionales atraviesa buena parte de la historia y agrega un conflicto humano a una trama marcada por la violencia.

Uno de los aspectos más interesantes de la producción aparece cuando la narración salta hasta 2014, 25 años después de los acontecimientos iniciales. Para ese momento, Trynkiewicz está próximo a recuperar la libertad después de cumplir su condena.

La posibilidad de que vuelva a circular por las calles provoca una fuerte reacción social. La sociedad polaca teme que el condenado pueda reincidir y las autoridades quedan frente a un dilema complejo: ¿Cómo proteger a la población sin vulnerar los derechos de una persona que ya cumplió su pena?

Ese interrogante está relacionado con la legislación conocida popularmente como la Ley de las Bestias, una normativa impulsada en Polonia para permitir la permanencia en centros especializados de determinados delincuentes considerados extremadamente peligrosos, incluso después de haber cumplido sus condenas.

La serie toma ese contexto histórico para desarrollar una discusión que excede el género policial. También aborda los límites del sistema penal, la responsabilidad del Estado y las dificultades de tomar decisiones cuando la seguridad pública entra en tensión con las garantías individuales.

La producción cuenta con cuatro episodios y un elenco encabezado por reconocidas figuras polacas. Netflix

Reparto de La ley de las bestias

Agnieszka Grochowska: interpreta a Anna Bersz, la comandante policial que encabeza la investigación y vuelve a quedar involucrada en el caso décadas después

interpreta a Anna Bersz, la comandante policial que encabeza la investigación y vuelve a quedar involucrada en el caso décadas después Agnieszka ulewska: da vida a Agnieszka Grabska, la psiquiatra convocada para evaluar al principal sospechoso. Su diagnóstico tiene consecuencias fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos

da vida a Agnieszka Grabska, la psiquiatra convocada para evaluar al principal sospechoso. Su diagnóstico tiene consecuencias fundamentales para el desarrollo de los acontecimientos Micha Pawlik: interpreta a Mariusz Trynkiewicz, el condenado cuyos crímenes y posible liberación funcionan como eje de la historia

interpreta a Mariusz Trynkiewicz, el condenado cuyos crímenes y posible liberación funcionan como eje de la historia Aleksander Talkowski: forma parte del elenco de la producción

forma parte del elenco de la producción Jacek Beler: integra el reparto de la miniserie

integra el reparto de la miniserie Jakub Sasak: participa en la ficción polaca

participa en la ficción polaca Michalina abacz: completa el elenco principal anunciado por la plataforma

Trailer de La ley de las bestias