BTS llega por primera vez a la Argentina: cuándo y dónde serán los shows

La banda de K-Pop que revolucionó al mundo tocará en Buenos Aires en el marco del BTS World Tour , que promete ser uno de sus shows más grandes y ambiciosos hasta el momento. Además, pasarán por otros países de América del Sur, Europa y los Estados Unidos.

Los shows en la Argentina serán los días 23 y 24 de octubre en Buenos Aires . Todavía no hay información concreta acerca del estadio (o teatro) en el que se presentarán ni de la venta de entradas.

En la página web oficial del grupo se limitan a adelantar las fechas y llaman a los fans a "mantenerse al tanto" de las novedades que irán publicando por es vía.

Durante los últimos días, la boy band surcoreana confirmó que lanzará nuevo material en marzo, dando inicio a una nueva etapa musical como grupo completo. El disco marcará el primer lanzamiento grupal tras el regreso de todos sus integrantes y funcionará como punto de partida para una gira mundial que recorrerá distintas regiones del planeta.

Según adelantaron desde su entorno, el álbum incluirá canciones inéditas que reflejan la evolución artística de BTS, combinando sonidos que conectan con su identidad original y nuevas exploraciones musicales.

"Nos emociona compartir algunos detalles sobre el lanzamiento del quinto álbum de BTS y el inicio de su gira mundial. Este nuevo álbum tiene un significado especial, ya que marca el primer lanzamiento del grupo en tres años y nueve meses, y también indica el rumbo que tomará el grupo en el futuro. Los miembros participaron activamente en la creación de las canciones, infundiendo sus propios pensamientos y colores en ellas, expresando musicalmente las emociones y dificultades que han experimentado a lo largo de su trayectoria. Con 14 canciones, el álbum está lleno de historias honestas que BTS quiere compartir con ARMY, quienes han estado esperando su regreso como grupo. Lleno de la música más auténtica de BTS, el álbum es su sincera forma de agradecer a ARMY, quienes han estado ahí todo este tiempo", indica el comunicado de Big Hit Music.