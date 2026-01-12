Cambio en la cúpula de Genneia: Jorge Brito vuelve a presidir la compañía

El empresario vuelve a liderar la firma que opera en energías renovables, en un momento clave de expansión, inversión y consolidación del sector.

Jorge Brito, quien presidió el Club Atlético River Plate hasta fines de 2025, vuelve a encabezar el Directorio de Genneia, la compañía que opera en energías renovables del país

Genneia, la empresa que se desenvuelve en generación de energías renovables en la Argentina , anunció el regreso de Jorge Brito a la presidencia de su Directorio. La decisión marca una etapa de continuidad estratégica para la compañía, que hoy encabeza el desarrollo de energía limpia en el país y consolida su posición como actor central del sistema energético.

Brito ya ocupó ese cargo entre diciembre de 2015 y abril de 2022, período en el que Genneia fortaleció su perfil como referente en generación eólica y solar. Ahora retoma la conducción con el objetivo de profundizar el crecimiento de la empresa y sostener una visión de largo plazo basada en innovación, sustentabilidad y expansión de la matriz renovable.

En paralelo a esta nueva etapa en Genneia, Jorge Brito continúa como presidente del Directorio del Banco Macro, función que ejerce desde marzo de 2023. Su regreso a la compañía energética refuerza un esquema de liderazgo con fuerte impronta empresaria y mirada estratégica sobre el desarrollo productivo.

En los últimos meses, Genneia alcanzó un nuevo hito con la puesta en operación del Parque Solar San Rafael, en Mendoza, lo que permitió superar los 1.500 MW de potencia instalada renovable. Con ocho parques eólicos y seis solares en funcionamiento, la empresa acumula inversiones superiores a u$s1.600 millones desde 2016, cifra que refleja la magnitud del proyecto y su impacto en la infraestructura energética nacional.

Además, la compañía se posiciona como el principal emisor de bonos verdes de la Argentina, con más de u$s1.280 millones colocados en el mercado. Este rol financiero acompaña la estrategia de expansión y refuerza el compromiso con modelos de financiamiento alineados con criterios ambientales y de sustentabilidad.

Genneia lidera hoy el sector con una capacidad instalada que la ubica a la vanguardia de la industria. Opera algunos de los parques eólicos y solares más relevantes del país, con presencia en distintas provincias y una cobertura que abastece tanto al sistema interconectado como a grandes usuarios industriales.

Parque Solar San Rafael Mendoza Genneia Energías Renovables La principal generadora de energías renovables de la Argentina, dio un nuevo paso clave en su estrategia de expansión al adelantar la entrada en operación de 140 MW del Parque Solar San Rafael, a fin de 2025

“Es un orgullo volver a presidir una compañía que es emblema de la energía del futuro en nuestro país. El foco seguirá puesto en la innovación, la sostenibilidad y en ampliar la matriz renovable para acompañar el crecimiento de la industria argentina”, señaló Brito tras el anuncio (hasta fin de año también presidió el club River Plate).

Con este cambio en la presidencia, la empresa reafirma su objetivo de proveer energía limpia, eficiente y competitiva, en un contexto en el que la transición energética ocupa un lugar central en la agenda económica y productiva.

Potencia renovable

Genneia concentra cerca del 20% de la potencia renovable instalada en la Argentina. Aporta el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar a nivel nacional. La reciente entrada en operación del Parque Solar San Rafael, junto con proyectos como Anchoris y La Elbita, elevó su capacidad total a más de 1.540 MW.

En energía eólica, la compañía opera los parques Rawson, Trelew, Madryn, Chubut Norte, Villalonga, Pomona, Necochea y La Elbita, con una potencia conjunta de 945 MW. En energía solar, cuenta con los parques Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y San Rafael, que suman 630 MW. Además, avanza la construcción del Parque Solar San Juan Sur, con una capacidad prevista de 130 MW.

Con el regreso de Jorge Brito a la presidencia, Genneia consolida una etapa de continuidad y proyección, en un sector clave para el desarrollo económico y la transición energética de la Argentina.