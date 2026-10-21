La demanda de cobre podría triplicarse para 2028 por el boom de la inteligencia artificial

Se estima que el consumo del metal para centros de datos e infraestructura de inteligencia artificial podría alcanzar los 3 millones de toneladas en dos años. La demanda tecnológica ya se convirtió en uno de los principales factores que impulsan el mercado mundial del cobre.

El cobre cumple un papel fundamental en ese proceso debido a sus propiedades de conductividad eléctrica, que lo convierten en un material esencial para las conexiones y sistemas de distribución de electricidad.

La expansión global de la inteligencia artificial (IA) está transformando las perspectivas del mercado del cobre . La construcción de centros de datos y grandes instalaciones de computación podría elevar la demanda del metal hasta 3 millones de toneladas anuales en 2028 , prácticamente el triple del consumo estimado para 2026, según las proyecciones del grupo internacional de comercialización de materias primas Trafigura.

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La estimación fue presentada por Henry Van, responsable de análisis de metales industriales de la compañía, durante el encuentro 2026 Base Metals de Bloomberg, celebrado en Londres. De acuerdo con sus cálculos, los planes de inversión de las grandes empresas tecnológicas podrían llevar el consumo de cobre destinado a infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube desde un millón de toneladas en 2026 hasta un rango de entre 2,5 y 3 millones de toneladas en 2028.

Sin embargo, la proyección más elevada no constituye el escenario central de Trafigura , sino que contempla la concreción de todos los proyectos anunciados por las compañías tecnológicas. Bajo un escenario más moderado, la demanda podría alcanzar 1,6 millones de toneladas en 2028, lo que igualmente representaría un crecimiento del 60% en apenas dos años.

El desarrollo de la inteligencia artificial requiere una expansión de la infraestructura tecnológica, especialmente de los centros de datos utilizados para procesar y almacenar grandes volúmenes de información.

Estas instalaciones necesitan sistemas eléctricos, cableado y equipos capaces de sostener operaciones de computación de alta intensidad.

El cobre cumple un papel fundamental en ese proceso debido a sus propiedades de conductividad eléctrica, que lo convierten en un material esencial para las conexiones y sistemas de distribución de electricidad.

El crecimiento de la infraestructura destinada a inteligencia artificial se suma a otros factores que impulsan el consumo mundial del metal, como la electrificación de distintas actividades económicas.

Para Trafigura, la velocidad de expansión de los centros de datos es particularmente significativa.

Aunque este segmento todavía representa una proporción relativamente pequeña de la demanda mundial de cobre, su crecimiento está comenzando a modificar el equilibrio del mercado.

Saad Rahim, economista jefe de Trafigura, sostuvo durante un seminario de la Bolsa de Metales de Londres que, sin el aporte de la construcción de centros de datos, la demanda global de cobre registraría una caída durante 2026.

La afirmación refleja la creciente importancia que adquirió la infraestructura tecnológica para sostener el consumo del metal.

Cuánto cobre necesitarán los centros de datos en 2028

Las estimaciones presentadas por Trafigura contemplan diferentes escenarios según el grado de ejecución de las inversiones anunciadas por las grandes empresas tecnológicas.

En 2026, la compañía calcula que la demanda vinculada con infraestructura de inteligencia artificial y computación en la nube alcanzará aproximadamente un millón de toneladas.

Para 2028, el escenario más expansivo contempla un consumo de entre 2,5 y 3 millones de toneladas.

Eso representaría un aumento de entre el 150% y el 200% respecto del volumen estimado para este año.

No obstante, la concreción de esa demanda dependerá de que las compañías tecnológicas lleven adelante los proyectos de infraestructura que actualmente tienen previstos.

Las dudas del mercado respecto de la ejecución de la totalidad de esos planes llevaron a Trafigura a considerar también una proyección más conservadora.

En ese caso, el consumo de cobre del segmento alcanzaría 1,6 millones de toneladas en 2028, con un incremento acumulado del 60%.

Incluso bajo esta hipótesis, la expansión sería significativa y consolidaría a los centros de datos como un factor cada vez más importante para las perspectivas de la industria minera.

El precio del cobre alcanzó máximos históricos en 2026

El crecimiento de la demanda tecnológica coincide con un período de fuerte valorización del cobre en los mercados internacionales.

Durante 2026, los precios del metal alcanzaron niveles récord, impulsados por factores relacionados tanto con la demanda como con la distribución internacional de la oferta.

Entre ellos se encuentran el aumento de los envíos hacia Estados Unidos ante la perspectiva de nuevos aranceles y la consecuente reducción de la disponibilidad de cobre en otros mercados.

A estos movimientos comerciales se suma el crecimiento estructural del consumo asociado con la electrificación y las nuevas infraestructuras tecnológicas.

Los futuros de referencia del cobre cotizaban alrededor de u$s14.361 por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres (LME) durante la jornada del martes 20 de octubre.

El valor se ubicaba por debajo del máximo histórico de u$s14.875 por tonelada, registrado durante septiembre.

Pese a esa corrección, los precios permanecen en niveles elevados, lo que refleja las tensiones entre las necesidades de abastecimiento y la disponibilidad del metal.

Las tecnológicas priorizan las inversiones por encima del precio del cobre

Uno de los aspectos destacados por Trafigura es el comportamiento de las grandes compañías que desarrollan infraestructura de inteligencia artificial.

Según Henry Van, estas empresas muestran una sensibilidad relativamente baja frente a las variaciones del precio del cobre.

"No les importa el precio del cobre", afirmó el analista durante el encuentro de Bloomberg en Londres.

La expresión apunta a que, dentro de proyectos tecnológicos de gran escala, el costo del metal puede tener una incidencia limitada frente al valor total de las inversiones necesarias para construir y poner en funcionamiento los centros de datos.

Esta característica diferencia parcialmente al segmento tecnológico de otras actividades industriales, donde las variaciones en el precio de las materias primas pueden modificar con mayor intensidad las decisiones de compra.

Para los productores mineros, una demanda creciente y menos sensible a los precios podría representar un factor de sostén del mercado durante los próximos años.

Sin embargo, el ritmo efectivo de consumo estará condicionado por la ejecución de los proyectos anunciados y por la evolución de las inversiones tecnológicas.

La minería deberá aumentar la oferta para responder a la demanda

El crecimiento del consumo de cobre plantea nuevos desafíos para la industria minera mundial.

Además de satisfacer las necesidades tradicionales de sectores como la construcción y la industria, los productores deberán responder al incremento de la demanda asociada con la electrificación y los centros de datos.

Según las proyecciones presentadas por Trafigura, los elevados precios internacionales contribuirían a impulsar un aumento de la oferta de aproximadamente 2 millones de toneladas durante 2027.

El incremento podría aportar mayor disponibilidad de metal al mercado y contribuir a equilibrar parcialmente las presiones generadas por el crecimiento de la demanda.

No obstante, el comportamiento de los precios también dependerá de factores comerciales, de las decisiones de inversión de las compañías mineras y del desarrollo efectivo de los proyectos tecnológicos.

En este escenario, la inteligencia artificial comienza a adquirir una importancia que trasciende a la industria informática.

La necesidad de ampliar los centros de datos y su infraestructura eléctrica podría convertirse en uno de los principales motores del consumo de cobre durante los próximos años, reforzando el vínculo entre el desarrollo tecnológico y la demanda mundial de recursos minerales.