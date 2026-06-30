Los tres "nuevos oros" que le dan una oportunidad histórica a la Argentina para atraer dólares

Un informe señala que el cobre, el litio y el níquel lideran el interés de los inversores por su vínculo con la transición energética. El 87% de las empresas mineras espera que la IA tenga un impacto positivo directo en la eficiencia operativa durante los próximos tres años.

La conclusión del informe marca que la minería ingresa en una etapa donde la tecnología y los minerales críticos funcionarán como motores simultáneos de inversión.

La industria minera global atraviesa una etapa de redefinición estratégica y se encamina hacia un nuevo ciclo de inversión, impulsado por la demanda de minerales críticos, la digitalización de las operaciones y la búsqueda de mayor resiliencia frente a la volatilidad económica y geopolítica.

Así lo señaló el informe PwC Mine 2026, que analiza la evolución de las 40 principales compañías mineras del mundo. Según el relevamiento, el sector avanza hacia un proceso de consolidación con menos transacciones, pero más enfocadas en activos estratégicos.

En ese escenario, los metales vinculados a la transición energética, como el cobre, el litio y el níquel , aparecen como los principales focos de interés para los inversores. Al mismo tiempo, las compañías buscan fortalecer su estructura de capital y priorizar proyectos con retornos sostenibles.

“La industria minera está entrando en una nueva etapa donde la inteligencia artificial deja de ser una herramienta complementaria para convertirse en un habilitador central del crecimiento. La combinación entre digitalización, eficiencia operativa y demanda de minerales críticos está redefiniendo las decisiones de inversión a nivel global”, señaló Leonardo Viglione , socio de PwC Argentina y líder de la industria minera.

El informe detalla que la inteligencia artificial se está consolidando como uno de los principales factores de transformación para la minería global. De acuerdo con PwC, el 87% de las empresas del sector afirma que la IA tendrá un impacto positivo directo en la eficiencia operativa durante los próximos tres años.

En la práctica, las grandes compañías mineras ya aplican modelos predictivos de mantenimiento, sistemas de visión por computadora para control de calidad en línea y algoritmos de optimización de flotas y perforaciones. Estas herramientas permiten reducir tiempos de inactividad, mejorar la productividad y bajar emisiones contaminantes.

La IA generativa y el aprendizaje automático también están modificando la planificación geológica tradicional. Los sistemas avanzados integran imágenes satelitales, datos sísmicos y variables climáticas para identificar y modelar depósitos minerales con mayor precisión y menor riesgo exploratorio.

El impacto también alcanza a la seguridad laboral. Sensores inteligentes y redes neuronales permiten monitorear condiciones críticas en tiempo real, anticipar fallas de infraestructura y proteger al personal en entornos de alto riesgo.

Argentina, litio y cobre: la oportunidad regional

El reporte de PwC también destaca el rol creciente de América Latina, y en particular de Argentina, dentro del nuevo ciclo de crecimiento minero. La región gana relevancia por su disponibilidad de minerales críticos, en un contexto de mayor competencia global por los insumos necesarios para la transición energética y el desarrollo tecnológico.

“En América Latina, y particularmente en Argentina, estamos viendo un posicionamiento cada vez más relevante en minerales críticos como el cobre y el litio. La combinación de recursos, mejoras en los marcos regulatorios y el interés creciente de los inversores está consolidando a la región como un actor clave en el próximo ciclo de crecimiento de la industria minera”, detalló Viglione.

Para la Argentina, el dato es central. El país cuenta con una cartera de proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo y busca reactivar el potencial cuprífero, un segmento donde todavía no tiene producción a gran escala, pero sí proyectos de alto interés para compañías internacionales.

El avance de la inteligencia artificial, los centros de datos, la electrificación y las energías renovables refuerza la demanda esperada de minerales críticos. En ese marco, la minería aparece como un sector clave para atraer inversiones, generar exportaciones y aportar divisas en los próximos años.

Geopolítica, cadenas de suministro e inversión

El informe también advierte que el avance tecnológico y el contexto geopolítico están reconfigurando las estrategias operativas de las compañías. Los aranceles y la fragmentación del comercio global actúan como impulsores de resiliencia, acelerando la digitalización logística y la relocalización de procesos críticos.

En un mundo donde las cadenas de suministro se vuelven cada vez más sensibles para la seguridad económica, los países con recursos minerales estratégicos buscan posicionarse como proveedores confiables. Esa competencia abre una ventana de oportunidad para la Argentina, aunque también exige condiciones regulatorias, infraestructura y financiamiento para transformar el potencial geológico en proyectos productivos.

“El desafío del sector energético hoy ya no es solo responder a una mayor demanda, sino hacerlo de manera eficiente, sostenible y resiliente. En un contexto marcado por la transición energética, la volatilidad geopolítica y el avance tecnológico, la capacidad de transformar el potencial en proyectos viables y atraer inversiones será un factor decisivo para capturar valor en el largo plazo”, afirmó Juan Manuel Gallego Tinto, socio de PwC Argentina y líder de Energy, Utilities & Mining.

La conclusión del informe marca que la minería ingresa en una etapa donde la tecnología y los minerales críticos funcionarán como motores simultáneos de inversión. Para Argentina, el desafío será aprovechar ese contexto para consolidar proyectos de litio, avanzar en cobre y capturar una porción mayor del nuevo ciclo global de crecimiento minero.