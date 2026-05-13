TanGo Energy desembarca en el shale de Vaca Muerta en Río Negro: 3 nuevas concesiones y 60.000 barriles diarios

El proyecto contempla una fase piloto inicial con la perforación de seis pozos y una inversión comprometida de u$s66 millones.

La aprobación provincial también incluye las cesiones de cinco áreas de concesión y tres concesiones de transporte previamente vinculadas a Vista Energy.

La petrolera TanGo Energy Argentina dio un paso decisivo en su expansión dentro de Vaca Muerta tras la aprobación, por parte de la provincia de Río Negro , de tres nuevas concesiones de explotación no convencional orientadas al desarrollo shale de la formación. La medida quedó formalizada mediante el decreto provincial 509/26 y alcanza a las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque.

Las tres concesiones abarcan en conjunto más de 150.000 acres y se ubican dentro de la ventana petrolera de Vaca Muerta. En esos bloques, TanGo Energy tendrá el 50% de los derechos de explotación, mientras que el otro 50% permanecerá en manos de Vista Energy.

El proyecto contempla una fase piloto inicial con la perforación de seis pozos y una inversión comprometida de u$s66 millones. Según informó la compañía, las primeras actividades comenzarán durante el primer semestre de 2027.

Con esta decisión, la firma liderada por Pablo Iuliano concreta su ingreso formal al desarrollo no convencional en Vaca Muerta , fortaleciendo su posicionamiento dentro del segmento shale y ampliando su cartera de activos energéticos. La compañía proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en un horizonte de cinco años.

El desarrollo masivo de las tres áreas dependerá de los resultados obtenidos en la etapa piloto, además de las condiciones operativas y del contexto de mercado.

“Hemos trabajado con mucho profesionalismo junto a nuestros accionistas para diseñar un plan para desriskear el shale de Río Negro. Nos hemos preparado para el desafío y estamos listos para generar valor en la provincia, Vaca Muerta, la industria y el país”, afirmó Pablo Iuliano, CEO de TanGo Energy Argentina.

El ejecutivo agregó que “nuestra visión, modelo de negocios y la capacidad de nuestra gente, que ha liderado los proyectos más importantes de los últimos 20 años en Argentina, nos impulsan a seguir buscando oportunidades en Vaca Muerta”.

La aprobación provincial también incluye las cesiones de cinco áreas de concesión y tres concesiones de transporte previamente vinculadas a Vista Energy, además de la reconversión de Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque en concesiones específicas para explotación no convencional.

La operación se enmarca dentro de una serie de acuerdos estratégicos firmados entre Vista Argentina, Tango Energy SAU y Tango Energy Argentina, que fueron comunicados oportunamente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) a través de distintos hechos relevantes emitidos entre 2023 y 2026.

A partir de esos acuerdos, TanGo Energy Argentina quedó posicionada como titular y operadora de las concesiones convencionales y no convencionales involucradas en el esquema. La producción shale proveniente de las nuevas áreas de Vaca Muerta será compartida en partes iguales entre TanGo Energy SAU y Vista Energy.