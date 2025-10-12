Lanzan una guía para optimizar el alumbrado público y reducir el gasto energético

CADIEEL presentó un manual técnico para orientar la compra e instalación de luminarias LED seguras y eficientes, con foco en el ahorro y la sustentabilidad urbana.

El consumo eléctrico municipal se ha convertido en uno de los principales desafíos de gestión local. Con los costos en alza y la creciente presión por reducir el gasto público, los municipios de todo el país buscan herramientas que les permitan modernizar su infraestructura sin comprometer la calidad del servicio. En ese contexto, la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) presentó la Guía para la Adquisición de Luminarias LED en Municipios Argentinos, un documento que busca garantizar instalaciones seguras, eficientes y duraderas en todo el territorio nacional.

El material, elaborado por especialistas del sector, recopila criterios técnicos, normativas y buenas prácticas para acompañar a los gobiernos locales en los procesos de licitación y compra directa de luminarias. Su objetivo es optimizar los recursos públicos y mejorar la seguridad ciudadana , frente a una problemática que afecta tanto el presupuesto como la vida cotidiana de las comunidades.

“ Nuestra guía busca asegurar la calidad de la iluminación pública, brindar seguridad a los ciudadanos y proteger los fondos estatales . Instalaciones eficientes son sinónimo de reducción de consumo y de costos por mantenimiento, así como mayor seguridad eléctrica”, explicó José Tamborenea , presidente de CADIEEL.

La utilización de luces LED se consolidó en los últimos años como una de las medidas más efectivas para reducir el consumo energético. Ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba ya avanzaron en su implementación, logrando ahorros que oscilan entre el 50% y el 80% respecto de los sistemas tradicionales.

Pero más allá del ahorro, el documento pone el acento en la seguridad y la calidad de los equipos . Según CADIEEL, la utilización de artefactos defectuosos o sin certificación puede generar problemas eléctricos, cortocircuitos o una disminución significativa en la potencia lumínica, afectando tanto a los técnicos encargados del mantenimiento como a los peatones y conductores.

Por eso, la Cámara recomienda que los municipios ajusten sus procesos de compra a las normas IRAM, AEA e IEC, y que exijan la certificación integral de todos los componentes eléctricos y ópticos de las luminarias antes de su instalación. También sugiere incorporar cláusulas contractuales que aseguren la reposición o el reemplazo inmediato de los artefactos que no cumplan con los estándares requeridos.

Hacia un desarrollo urbano sostenible

El lanzamiento de la guía tendrá lugar en la próxima edición de BIEL Light + Building Buenos Aires, la feria tecnológica más importante del sector eléctrico, electrónico y luminotécnico del país. Allí, CADIEEL busca promover un debate sobre el rol del alumbrado público en la transición hacia ciudades más sostenibles, donde el ahorro energético y la planificación urbana vayan de la mano.

“Se trata de un paso firme hacia un desarrollo urbano más inteligente y sostenible en toda la Argentina”, concluyó Tamborenea. El documento está disponible para todos los municipios, cooperativas y direcciones de alumbrado público del país, con el objetivo de brindar herramientas concretas que mejoren la gestión, reduzcan el gasto y garanticen la seguridad en el espacio público.