Las acciones con mejor rendimiento para aprovechar el boom de la energía

Las acciones energéticas argentinas corrigieron en agosto por el aumento del riesgo país y la baja del petróleo. Vista Energy sostuvo el mejor rendimiento anual en dólares.

La evolución hacia adelante dependerá de varios factores: el precio internacional del petróleo, el riesgo país, el financiamiento de infraestructura, los proyectos bajo el RIGI y la capacidad de convertir el crecimiento energético en exportaciones sostenidas.

Las acciones energéticas argentinas cortaron durante agosto la racha alcista de los meses previos, pero algunas empresas lograron destacarse dentro de un panel marcado por la corrección general. Según el Informe Mensual de Energía y Mercado de RICSA ALyC, Vista Energy lideró el desempeño anual en dólares, con una suba de 83,3%, mientras que Transener fue la acción con mejor rendimiento mensual entre las compañías locales relevadas, con un avance de 6,3% y una mejora acumulada de 80,3% en el año.

El comportamiento se dio en un mes adverso para los activos argentinos. El reporte señaló que la mayoría de las acciones energéticas cerró agosto a la baja tanto en pesos como en dólares. La caída mensual del Brent, de 1,9%, y la suba acotada del WTI, de 0,9% , no alcanzaron para sostener las cotizaciones del sector, que reflejaron principalmente el impacto del aumento del riesgo país, que avanzó 19,1% en el mes.

Aun así, el balance interanual todavía muestra rendimientos positivos en buena parte del sector energético. La combinación de mayor producción en Vaca Muerta, récord de exportaciones, proyectos bajo el RIGI y nuevas obras de infraestructura sostuvo el atractivo de varias compañías, aunque agosto marcó una pausa en la tendencia alcista.

Vista Energy fue la acción energética argentina con mejor desempeño anual en dólares dentro del panel relevado por RICSA ALyC. El ADR cerró agosto en u$s71,46, con una suba mensual de 1,43% y un avance anual de 83,32%. En BYMA, la acción alcanzó los $38.160, con una mejora de 2,97% en el mes y de 114,99% en el año.

El dato es relevante porque Vista logró mantenerse en terreno positivo incluso en un mes de corrección para la mayoría de las energéticas. La compañía, enfocada en producción no convencional en Vaca Muerta, aparece como una de las principales beneficiarias del crecimiento del shale oil argentino.

El informe muestra además que Vista conserva indicadores financieros destacados frente a otras compañías del sector. Su capitalización de mercado se ubicó en u$s7.456 millones, con una relación capitalización/EBITDA de 3,43 veces, un P/E de 8,98 veces y un margen EBITDA de 62%.

Transener, la excepción positiva de agosto

Transener fue la principal ganadora mensual entre las acciones locales relevadas. La transportadora eléctrica subió 6,28% en agosto en BYMA y acumuló un avance anual de 80,30%, lo que la convirtió en la única suba relevante del sector eléctrico durante el mes.

El desempeño de la compañía se da en un contexto de fuerte expectativa por la ampliación de la red eléctrica argentina. El transporte de alta tensión quedó en el centro de la agenda energética por la necesidad de nuevas obras para acompañar la expansión de la minería, Vaca Muerta, las renovables y la demanda industrial.

RICSA ALyC ubicó a Transener dentro del segmento de transportadoras de electricidad, con una capitalización de mercado de u$s1.079 millones, una relación capitalización/EBITDA de 3,52 veces, un P/E de 6,30 veces y un margen EBITDA de 62%.

La acción también quedó atravesada por el proceso de venta de la participación estatal en Citelec, controlante de Transener, un movimiento que el mercado sigue de cerca por el eventual ingreso de nuevos jugadores privados al negocio de transporte eléctrico.

YPF sostuvo una fuerte suba anual pese a la baja mensual

YPF también se mantuvo entre las acciones energéticas con mejor rendimiento anual. Su ADR cerró agosto en u$s51,58, con una baja mensual de 1,83%, pero con una suba acumulada de 69,28% en el año. En pesos, la acción terminó en $8.255, con una caída mensual de 0,42% y un avance anual de 104,08%.

La petrolera estatal quedó entre las compañías que mejor resistieron la corrección mensual. Según el informe, YPF registró una de las bajas más moderadas del panel y sostuvo una suba interanual superior al 69%.

El desempeño de la acción se da en un contexto de anuncios relevantes para la compañía. RICSA ALyC destacó que YPF presentó ante el RIGI el proyecto Argentina LNG, por u$s51.000 millones, destinado a exportar entre 12 millones y 18 millones de toneladas anuales de GNL desde el Golfo San Matías, con inicio de operaciones previsto entre 2029 y 2031.

Metrogas y Central Costanera también sobresalieron en pesos

Dentro del segmento midstream y downstream, Metrogas fue una de las acciones con mejor rendimiento mensual en pesos. El papel avanzó 11,50% en agosto y acumuló una suba anual de 46%. La compañía mostró una capitalización de mercado de u$s866 millones, con una relación capitalización/EBITDA de 4,34 veces, un P/E de 8,76 veces y una deuda financiera/EBITDA de 0,24 veces.

En el sector eléctrico, Central Costanera también cerró agosto en terreno positivo. La acción subió 1,86% en el mes y acumuló una mejora anual de 69,40% en BYMA. Su capitalización de mercado fue estimada en u$s251 millones, con un margen EBITDA de 33%.

Estos casos fueron excepciones dentro de un mes en el que predominaron las bajas. Entre las caídas más fuertes aparecieron TGN, con un retroceso mensual de 17,67%; Edenor, con una baja de 12%; Central Puerto, con una caída de 10,75% en dólares; y TGS, con una baja de 9,21% en su ADR.

El contexto energético sostuvo el interés del mercado

El desempeño de las acciones se dio en un mes con noticias relevantes para el sector. RICSA ALyC destacó el récord de proyectos bajo el RIGI, la expansión de Vaca Muerta y el superávit energético como los principales motores de agosto.

Las exportaciones de combustibles y energía alcanzaron en julio los u$s1.506 millones, con una suba interanual de 97,8%, impulsadas por el crudo, que creció 144,4%. El superávit energético mensual fue de u$s892 millones y el acumulado de enero a julio llegó a u$s6.853 millones, 84% por encima del mismo período de 2025.

También hubo señales de expansión en infraestructura. Oldelval anunció una inversión de u$s25 millones para ampliar su capacidad de transporte de 530.000 a 730.000 barriles diarios, mientras que el consorcio del gasoducto San Matías Pipeline cerró un crédito sindicado por u$s900 millones para financiar parte de una inversión total de u$s1.300 millones.

Agosto corrigió, pero el año sigue positivo

El balance del informe muestra una foto mixta. Agosto fue negativo para la mayoría de las acciones energéticas argentinas, pero el rendimiento anual todavía refleja subas importantes en varios papeles vinculados a petróleo, gas, transporte y electricidad.

Vista se consolidó como la acción con mejor desempeño en dólares del año. Transener fue la principal ganadora mensual y una de las de mayor avance acumulado en el mercado local. YPF, pese a la baja mensual, mantuvo una suba anual elevada, sostenida por las expectativas alrededor de Vaca Muerta y el proyecto Argentina LNG.

La evolución hacia adelante dependerá de varios factores: el precio internacional del petróleo, el riesgo país, el financiamiento de infraestructura, los proyectos bajo el RIGI y la capacidad de convertir el crecimiento energético en exportaciones sostenidas. Por ahora, el mercado mostró una corrección en agosto, pero las acciones líderes del sector todavía conservan ganancias fuertes en el acumulado del año.