Luz y gas: cuánto pagan los usuarios con y sin subsidios y cuántos hogares mantienen la ayuda estatal

Un hogar del AMBA sin subsidios paga en julio $68.210 de luz y $64.862 de gas. En paralelo, los datos oficiales muestran que 8,73 millones de usuarios eléctricos y 4,78 millones de usuarios de gas por redes mantienen subsidios.

Según el IIEP, un hogar del AMBA sin subsidios paga $68.210 de luz y $64.862 de gas en julio. En electricidad, 8,73 millones de usuarios mantienen subsidios; en gas, 4,78 millones.

Un hogar promedio del AMBA sin subsidios paga en julio $133.072 por los servicios de luz y gas , luego de los últimos aumentos , según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET). El cálculo surge de una factura eléctrica de $68.210 para un usuario residencial sin bonificaciones y de una factura de gas natural de $64.862.

El dato forma parte de una canasta más amplia de servicios públicos que incluye electricidad, gas, agua potable y transporte . En julio, esa canasta llegó a $295.826 mensuales para un hogar del AMBA sin subsidios, con un aumento del 4,6% respecto de junio y una suba interanual del 53%.

El foco principal estuvo puesto en los servicios energéticos. Según el informe, el gasto en electricidad aumentó 12,5% mensual, mientras que la factura de gas subió 5,2%. En ambos casos, el incremento combinó ajustes tarifarios y mayor consumo estacional por el pico del invierno.

En el AMBA, el informe del IIEP estimó que la factura eléctrica de un usuario residencial sin subsidios llegó en julio a $68.210 por mes. En el caso del gas natural, la factura promedio sin subsidios fue de $64.862.

A nivel país, el reporte también realizó una comparación de tarifas eléctricas entre provincias. Para un consumo de 265 kWh mensuales, la factura promedio nacional de electricidad fue de $89.205 para un hogar sin subsidios y de $58.009 para un usuario que recibe bonificaciones sobre el precio mayorista de la energía.

En gas natural por redes, la factura promedio nacional de julio para un usuario sin subsidios fue de $99.921 por mes, ajustada por estacionalidad. Para un usuario con subsidios, el promedio fue de $65.365.

El informe aclaró que, en julio, los cuadros tarifarios identifican dos segmentos de usuarios: aquellos sin subsidios, que pagan el costo pleno de abastecimiento, y aquellos con subsidios, que reciben bonificaciones sobre un bloque de consumo regulado.

Cuántos usuarios mantienen subsidios y cuántos pagan tarifa plena

El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados dejó atrás la segmentación anterior por niveles N1, N2 y N3. Desde 2026, el sistema distingue entre hogares con subsidio y hogares sin subsidio, de acuerdo con ingresos, patrimonio y condición socioeconómica.

Según datos oficiales, el sistema eléctrico residencial alcanza a 16,5 millones de usuarios en la Argentina. De ese total, 8,73 millones mantienen subsidios, equivalentes al 53% del universo. En sentido contrario, unos 7,77 millones de usuarios eléctricos ya pagan sin asistencia estatal, cerca del 47% del total.

En gas natural por redes, el universo supera los 9,6 millones de usuarios residenciales. Los beneficiarios de subsidios bajaron a 4,78 millones, equivalentes al 49,8%. Eso implica que alrededor de 4,82 millones de usuarios de gas ya pagan sin subsidios, una proporción levemente mayoritaria dentro del sistema.

La reducción del universo subsidiado fue relevante en ambos servicios. En electricidad, los hogares con subsidios pasaron de 10,8 millones en diciembre de 2023 a 8,73 millones tras la implementación del nuevo esquema. En gas por redes, los beneficiarios bajaron de 5,64 millones a 4,78 millones.

Cómo funciona el subsidio en luz y gas

En electricidad, los hogares que califican para recibir asistencia cuentan con una bonificación base del 50% sobre el precio mayorista de la energía, aplicada sobre un bloque de consumo. Para julio, el informe del IIEP consideró un umbral de 300 kWh y una bonificación extra del 16,59%, lo que llevó la bonificación total al 66,6% para usuarios con subsidios dentro del bloque base.

En gas natural, el esquema también contempla una bonificación base del 50% para los hogares beneficiarios, concentrada en los meses de mayor consumo. En julio, se sumó una bonificación extra del 25% sobre el precio del gas, por lo que el descuento total llegó al 75% para el bloque subsidiado.

Por encima de esos umbrales, los usuarios pagan el precio pleno de la energía. Además, el subsidio se aplica sobre el componente energético de la factura, no sobre la totalidad de los cargos. La boleta final también incluye transporte, distribución e impuestos.

El IIEP señaló que las bonificaciones y los umbrales subsidiados generan una mayor diferencia entre las facturas de hogares con y sin subsidios, aun cuando tengan el mismo consumo.

Qué parte del costo pagan los usuarios

La cobertura de costos también muestra diferencias entre usuarios con y sin subsidios. En electricidad, un usuario sin subsidios cubre el 100% del costo del sistema, mientras que un usuario con subsidios cubre el 33%. El promedio ponderado del sistema eléctrico residencial llega al 63%, por lo que el Estado cubre el 37% restante.

En gas natural, un usuario sin subsidios paga prácticamente la totalidad del costo de abastecimiento, con una cobertura del 99%. En cambio, un hogar con subsidios cubre el 25%. El promedio ponderado del sistema de gas llega al 57%, mientras que el Estado aporta el 43% restante.

En la canasta general de servicios públicos del AMBA, los hogares cubren en promedio el 54% de los costos y el Estado se hace cargo del resto mediante subsidios.

Por qué aumentaron las facturas en julio

El aumento de las facturas energéticas de julio respondió a dos factores. Por un lado, hubo incrementos tarifarios en los cargos fijos y variables. Por otro, el consumo subió por la estacionalidad del invierno.

En electricidad, el cargo fijo aumentó 3% y el cargo variable subió 5,7% para usuarios sin subsidios. A eso se sumó el mayor uso del servicio por las bajas temperaturas, lo que llevó a un incremento mensual del gasto del 12,5%.

En gas, el cargo fijo subió 2,8% y el cargo variable aumentó 3%. La mayor demanda invernal llevó a que la factura promedio creciera 5,2% respecto de junio.

Desde diciembre de 2023, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 966%, mientras que el nivel general de precios habría subido 241%, según la estimación incluida en el informe. En la comparación interanual, la electricidad aumentó 48% y el gas natural 39%.

El peso de la luz y el gas sobre el salario

El informe también midió el impacto de las facturas energéticas sobre los ingresos. Según el IIEP, en julio el peso de los servicios de electricidad y gas sobre el salario promedio se ubicó entre 3,7% y 5,2%, según la condición del usuario frente al subsidio.

La canasta completa de servicios públicos del AMBA representó el 15% del salario promedio registrado estimado, que el reporte ubicó en $1.924.456. Con ese ingreso, un hogar podía comprar 6,5 canastas de servicios públicos, frente a 7,8 canastas en julio de 2025.

El nuevo esquema tarifario consolidó una mayor diferencia entre hogares subsidiados y no subsidiados. En electricidad, todavía más de la mitad de los usuarios mantiene asistencia estatal. En gas, en cambio, la mayoría de los hogares ya paga sin subsidios.