Mendoza: Genneia adelanta la puesta en marcha del Parque Solar San Rafael

El Parque Solar San Rafael ya opera con 140 MW y 400.000 paneles solares, aportando energía limpia equivalente al consumo de 135.000 hogares y fortaleciendo la diversificación y seguridad de la matriz energética de Mendoza.

Genneia , la principal generadora de energías renovables de la Argentina, dio un nuevo paso clave en su estrategia de expansión al adelantar la entrada en operación de 140 MW del Parque Solar San Rafael , ubicado en Mendoza . El proyecto, que alcanzará una capacidad total de 180 MW , se posiciona entre los desarrollos solares más relevantes del país y consolida a la provincia como un polo estratégico para la generación de energía limpia, competitiva y sustentable.

La puesta en marcha anticipada del parque no solo marca un hito técnico, sino que refleja la capacidad de ejecución de una compañía que viene liderando la transformación de la matriz energética nacional. Con una inversión de u$s180 millones , el Parque Solar San Rafael forma parte de un paquete de desembolsos que ya supera los u$s400 millones en Mendoza , reafirmando el compromiso de Genneia con el desarrollo energético de largo plazo y con las economías regionales.

Desde el gobierno mendocino subrayaron el impacto del proyecto en el posicionamiento energético de la provincia. La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre , destacó: “Este proyecto expresa con claridad el rumbo que viene consolidando Mendoza en materia energética: inversiones concretas, infraestructura moderna y desarrollo sostenible. La puesta en operación anticipada confirma que la provincia ofrece previsibilidad y condiciones técnicas para el crecimiento de las energías renovables".

Ubicado en un predio de 500 hectáreas en el distrito de 25 de Mayo , el parque cuenta con 400.000 paneles solares y abastecerá de energía limpia a clientes privados bajo el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER) . Su producción anual equivale al consumo eléctrico de unos 135.000 hogares , lo que lo convierte en un referente de la generación solar a gran escala y en un aporte significativo a la eficiencia del sistema eléctrico argentino.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generó más de 300 puestos de trabajo , dinamizando la economía local y fortaleciendo el entramado productivo de la región. Se trata, además, del tercer parque solar de Genneia en Mendoza , una provincia que viene ganando protagonismo dentro del mapa energético nacional.

En la misma línea, el CEO de Genneia, Bernardo Andrews, remarcó que el proyecto se inscribe en una visión de crecimiento sostenido: “La puesta en marcha del parque representa un paso fundamental en nuestra estrategia. Demuestra que es posible desarrollar infraestructura energética de gran escala, con impacto positivo en el ambiente y en las economías regionales, acompañando la demanda creciente de energía competitiva de la industria argentina”.

Con esta entrada en operación anticipada, Mendoza alcanza 410 MW de capacidad instalada de Genneia destinados al MATER, consolidándose como un nodo clave para el abastecimiento de energía limpia al sector productivo. Está previsto que la capacidad del parque se incremente en 40 MW adicionales durante el primer trimestre de 2026, una vez obtenida la habilitación comercial completa.

Una apuesta por Mendoza y la transición energética nacional

Con la entrada anticipada en operación de San Rafael, Mendoza se consolida como la provincia con mayor número de proyectos solares privados del país, gracias a una planificación sostenida, condiciones de inversión estables y el diseño técnico coordinado desde EMESA, la empresa mendocina de energía.

En ese marco, desde el gobierno provincial destacaron el impacto estratégico del proyecto.

Además de San Rafael, la expansión de la energía solar en la provincia incluye otros desarrollos destacados. Por ejemplo, el Parque Solar Anchoris, también desarrollado por Genneia, cuenta con 180 MW de potencia instalada, 360.000 paneles bifaciales y capacidad para abastecer a 125.000 hogares, generando además una reducción estimada de 220.000 toneladas de CO por año.

Otros proyectos en ejecución o en operación incluyen el Parque Solar Aconcagua en Luján de Cuyo, impulsado junto a Tango Energy y EMESA, y el Parque Solar Malargüe, que ya produce energía limpia en el sur provincial. En conjunto, estos desarrollos permiten proyectar que Mendoza alcanzará hacia 2026 casi 700 MW solares instalados, con más de 1.000 MW adicionales en cartera, consolidando su liderazgo en la transición energética nacional.

Los otros proyectos de energías renovables de Genneia

El avance del Parque Solar San Rafael se suma a una trayectoria que posiciona a Genneia como líder indiscutido del sector renovable en Argentina. La compañía concentra cerca del 20% de la potencia instalada renovable del país, representa el 21% de la generación eólica y el 12% de la solar, y ya supera los 1.540 MW de capacidad renovable total, tras la reciente puesta en marcha del Parque Solar Anchoris y la inauguración del Parque Eólico La Elbita en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, Genneia también avanza con la construcción del Parque Solar San Juan Sur, de 130 MW, y ya opera seis parques solares -Ullum I, II y III, Sierras de Ullum, Tocota III y Malargüe I- además de Anchoris y San Rafael. Con esta cartera, la empresa alcanza 630 MW de capacidad instalada en energía solar, consolidando un crecimiento sostenido basado en eficiencia operativa, innovación tecnológica y compromiso ambiental.

La entrada en operación del Parque Solar San Rafael no solo refuerza el liderazgo de Genneia, sino que vuelve a poner en evidencia las sinergias entre el sector público y privado para acelerar inversiones, reducir emisiones y fortalecer la competitividad del sistema productivo argentino en un contexto de transición energética cada vez más exigente.