Atención jubilados: ANSES confirmó las fechas de pago de enero 2026

El organismo previsional informó los días en los que se realizarán los depósitos de los haberes a los beneficiarios.

ANSES: el calendario de pagos de enero 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció los detalles del calendario de pagos para enero de 2026, junto con los ajustes en los haberes de jubilados y pensionados. Los beneficiarios recibirán un aumento del 2,5%, según la fórmula de movilidad vigente, que considera la inflación registrada en noviembre de 2025. Este ajuste afectará a todas las prestaciones, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales, según la inflación del mes anterior. El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra, frente a la suba de costos en la economía.

ANSES billetes.webp Aumentan las jubilaciones de ANSES en enero El ajuste del 2,5% se aplicó a todos los haberes, siguiendo el índice de inflación de noviembre. El aumento ubica la jubilación mínima en $349.401,58, mientras que el haber máximo llega a $2.351.141,84. Las pensiones también registran actualizaciones: la Pensión Universal para el Adulto Mayor quedó en $279.521,26, y las Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez alcanzan los $317.885,75.

La Asignación Universal por Hijo también recibió este incremento, con un monto bruto de $125.528 por menor. El pago se realiza en un 80% mensual ($100.362), mientras que el 20% restante se acredita al presentar la Libreta AUH.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el monto asciende a $408.824 desde enero. Esta prestación no tiene límite de edad y mantiene el mismo esquema de pago que la AUH estándar.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono de $70.000 se suma al haber mínimo si el Gobierno lo confirma antes del inicio de los pagos. De ser así, la jubilación mínima alcanzaría los $419.401,58. Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los jubilados. El bono se abona junto con el haber mensual y no requiere trámites adicionales. Sin embargo, su confirmación depende de una decisión oficial que se espera en los próximos días. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en enero 2026 El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero Asignaciones de pago único (nacimiento, adopción y matrimonio): Primera quincena: del 12 de enero al 12 de febrero

Segunda quincena: del 22 de enero al 12 de febrero Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero Desempleo Plan 1: DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero Desempleo Plan 2: Todas las terminaciones: del 6 al 12 de enero