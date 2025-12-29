Un camionero fue filmado mientras vandalizaba rocas en el Parque Nacional Nahuel Huapi + Seguir en









Ocurrió a un lado de la ruta Nacional 237, en la zona conocida como Valle Encantado. Se presentó una denuncia penal y un compromiso de remediación ambiental por parte de la empresa de transporte.

Un camionero fue filmado mientras hacía graffitis en una zona rocosa del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ocurrió en la ruta Nacional 237, en la zona Valle Encantado, Neuquén. El suceso derivó en una denuncia penal y un compromiso de remediación ambiental por parte de la empresa de transporte.

“Este tipo de intervenciones sobre el ambiente natural se encuentran absolutamente prohibidas por la normativa vigente, ya que constituyen una alteración directa del patrimonio natural y paisajístico del lugar”, expresaron las autoridades locales. “La Intendencia del Parque informa que, a partir de un video recibido por parte de un vecino de la zona, se tomó conocimiento de un hecho ocurrido en un sector del río Limay donde se observó a una persona realizando un graffiti con aerosol sobre una piedra dentro del área protegida”, agregaron.

El video, el cual se viralizó rápidamente por redes sociales, no solo documenta el daño ambiental, sino también conversación que mantuvo el denunciado con las personas que lo estaban grabando. "¿Por qué hacés eso? No se puede", le afirmó el testigo. Debido a la frase, el camionero respondió: "¿Te molesta a vos?". Incluso, cuando comenzó a darse cuenta que el hombre registraba la patente del camión, el conductor reaccionó de forma violenta, tomando una piedra para amenazar al denunciante antes de retirarse del lugar, según indicaban los videos.

El video que registra al camionero pintando las rocas del Parque Nacional Nahuel Huapi. Los responsables para la protección del Parque Nacional Nahuel Huapi se contactaron con el referente de la compañía responsable, a quien se les informó formalmente sobre la anómala situación.

La empresa se comprometió formalmente a realizar la remediación ambiental y a sancionar internamente al chofer. "Las denuncias tempranas permiten actuar con rapidez para proteger un patrimonio que es de todos", concluyeron las autoridades.

