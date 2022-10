Claudio Cunha, de Enel: "La movilidad eléctrica debe estar apoyada por una matriz renovable"

El encuentro, que se lleva a cabo cada tres años, sirvió para plantear temas relacionados con el cambio climático y la necesidad de avanzar con acciones concretas para enfrentarlo. Enel X presentó sus propuestas de movilidad eléctrica y junto a Enel Trading las opciones de energías limpias para empresas.

Claudio Cunha, country manager de Enel Argentina, participó del panel que analizó cómo pueden las ciudades fomentar la inversión privada en autobuses eléctricos. “La movilidad eléctrica y la urbana tienen un rol fundamental, no se puede pasar a ser net zero sin ese recorrido, y ese avance debe estar apoyada por una matriz renovable, no sirve si se genera la electricidad de forma contaminante”, aclaró.

Señaló que desde Enel X “se trabaja con distintos players en proyectos que van avanzando, mejorando y de los que se sale aprendiendo”.

Por su parte, el director de Enel para Latinoamérica, Maurizio Bezzeccheri, también fue orador junto a otros referentes del sector, con quienes analizó cómo ciudades y empresas deben trabajar juntas para generar empleos verdes. En este sentido, opinó que el empleo verde hoy "no es una opción” y afirmó “o vamos en esa dirección o no vamos en ninguna otra”.

image.png

Al hablar de ciudades inteligentes, explicó que no solo significa sumar tecnología. Aclaró que ese concepto “está evolucionando a ciudades circulares”, ya que si bien la tecnología es un facilitador que está ahí, se debe cuidar también la competitividad económica, la sostenibilidad ambiental y la inclusión social.

Bezzeccheri también fue parte del evento “Transición hacia ciudades circulares en América Latina y el Caribe”, organizado en el marco del C40 junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Ciudad de Buenos Aires y Enel.

El encuentro contó con importantes oradores como José Luis Samaniego, director de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL; Carolina Piedrafita, especialista Senior en Desarrollo Urbano y Vivienda del Banco Interamericano de Desarrollo (IADB) y Rodrigo Perpétuo, director ejecutivo por Sudamérica para el ICLEI-Gobiernos Locales por la Sostenibilidad.

A ellos se sumaron Vanessa Esslinger, experta en Economía Circular para el programa de medio ambiente de la ONU; Marco Bucci, alcalde de la Ciudad de Genova; Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires; Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla y Jheydi Quiroz, teniente alcaldesa de Lima.