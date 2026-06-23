Mujeres en minería: la participación femenina creció al 13,2% y WIM Argentina impulsa una nueva etapa para el sector

Women in Mining Argentina culmina el Mes de la Mujer en la Minería con una agenda federal que reunió capacitación, mentoring, experiencias regionales y acuerdos para impulsar una minería más diversa e inclusiva.

WIM Argentina cerrará las actividades de junio con el evento “Voces en Red”, donde referentes del sector analizarán inclusión, ESG, RIGI y equidad de género en la cadena de valor minera.

En un sector que atraviesa una transformación cultural, Women in Mining (WIM) Argentina llega al cierre de junio con nuevos avances en su objetivo de construir una industria minera más inclusiva y equitativa. Bajo el lema “Permanecer para transformar” , la organización celebra el Mes de la Mujer en la Minería con una agenda federal de actividades, capacitación y articulación entre empresas, instituciones, academia y organismos del sector.

Uno de los principales datos que marcan esta evolución es el crecimiento de la participación femenina en la minería argentina: las mujeres ya representan el 13,2% de la fuerza laboral minera , frente al 8,6% registrado al momento de la fundación de WIM Argentina . Para la organización, este incremento refleja un cambio cultural dentro de la industria y el impacto de políticas orientadas a generar más oportunidades y espacios de desarrollo profesional.

“Permanecer para transformar” resume la visión de WIM Argentina para 2026 : consolidar la presencia femenina en todos los niveles de la actividad minera y fortalecer una red que conecte a trabajadoras, estudiantes, empresas y comunidades.

Con una mirada federal y una agenda enfocada en transformación cultural, WIM Argentina busca que la minería del futuro no solo sea más productiva y sostenible, sino también más representativa.

Las actividades comenzaron el 15 de junio con el Encuentro Global Virtual organizado por International Women in Mining (IWiM), que reunió representantes de 40 países para compartir experiencias sobre inclusión, innovación, tecnología y nuevas formas de trabajo en la industria minera.

El cronograma continuó el 23 de junio, cuando WIM Argentina realizó un encuentro virtual de mentoring junto a estudiantes de los capítulos SEG de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional del Sur.

El espacio contó con las experiencias de Tay Such, geóloga y consultora en minería para el Banco Mundial; Gabriela Torres, directora del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Juan; y Natalia Lourdes Mazzeo, licenciada en Ciencias Geológicas.



También participarán María José de Castro, psicóloga cognitivo-conductual de Plexus Nexus, y Carla Borcard, líder en atracción y talento minero de Grupo Ceta, para abordar ambientes laborales, desarrollo de habilidades e inserción profesional.

“Voces en Red”: el cierre del Mes de la Mujer en la Minería

El evento central será el próximo 26 de junio, con la jornada presencial “Voces en Red”, que se desarrollará de 9 a 13 horas en el Centro de Innovación Financiera i3 de Grupo Petersen, en la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad también celebrará el 6° aniversario de WIM Argentina, cumplido el 24 de junio, y reunirá a referentes de empresas mineras, cámaras, especialistas y organizaciones vinculadas al desarrollo del sector.

WIM Argentina Mujeres en Minería WIM Argentina

La apertura estará marcada por los testimonios de mujeres mineras de distintas regiones de Argentina: Carla Rodríguez, de YCRT (Santa Cruz), y Valentina Alejandra Carlos, de Mansfield Minera (Salta), con la moderación de Solange Grandjean, asesora del Comité GDI de WIM.

Uno de los ejes centrales será la agenda ESG y los nuevos estándares internacionales. Allí participarán Sandra Barceló, directora ejecutiva de la Cámara Minera de San Juan y asesora de WIM Argentina; junto a Karina Viñas y Mora Scarpino, líder y asesora del Comité GDI WIM, respectivamente, quienes presentarán los avances del programa Califica BP WIM.

Además, se analizará el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las oportunidades para la cadena de valor minera, en un panel integrado por María Laura y Ana Gil, fundadoras de ASAP Consultores y especialistas en factibilidad de proyectos, junto a Silvina Bellantig, CEO del Banco San Juan - Unidad Minera Grupo Petersen. La moderación estará a cargo de Florencia Lendoiro, periodista especializada en economía y minería.

Acuerdos para una cadena minera más equitativa

Como cierre de la jornada se realizará la firma de Acuerdos Federales de Colaboración destinados a promover la implementación de Sistemas de Gestión de Equidad de Género (SiGEG) certificados en la cadena de valor minera argentina.

Participarán instituciones como la Cámara Minera de Salta, Cámara Minera de San Juan, CAPMIN Catamarca, CASEMI Jujuy, Cámara Minera de Mendoza, CASEMI Mujeres San Juan y CAMIRUZ, entre otras organizaciones.

mujeresmineras.jpeg WIM Argentina, al celebrar sus primeros cinco años, ya es un referente importante dentro de la industria minera argentina

Qué es CALIFICA BP WIM

El programa CALIFICA BP WIM es una iniciativa impulsada por Women in Mining Argentina para acompañar a empresas e instituciones proveedoras de la minería en la implementación de Sistemas de Gestión para la Equidad de Género (SiGEG).

El objetivo es promover organizaciones más diversas, inclusivas y competitivas, incorporando la perspectiva de género como un factor estratégico de gobernanza, sostenibilidad y acceso a financiamiento internacional.

Desde WIM Argentina destacan que avanzar en estos sistemas permite generar ámbitos laborales más respetuosos, mejorar la gestión del talento y fortalecer la cadena de valor minera.

Actualmente, la organización está encabezada por Laura del Valle Hernández (Veladero) como presidenta y Verónica Morano (Glencore Argentina) como vicepresidenta. La Dirección de WIM Argentina está integrada por Celeste González, directora general; Mercedes Rodríguez, directora ejecutiva; y Jimena Barry, jefa del área de Comunicación.