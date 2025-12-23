La minería avanza en inclusión, pero el desafío de género sigue abierto: solo 12,7% son mujeres

Aunque la participación de mujeres en el sector minero creció en los últimos años, persisten barreras culturales, laborales y educativas. Women in Mining (WIM) Argentina revela datos clave y expone los desafíos pendientes.

Al cierre de 2025, WIM Argentina cuenta con 50 empresas miembro y una red de más de 29.000 integrantes.

La minería empezó a transitar un camino más firme hacia la inclusión de mujeres , pero todavía enfrenta desafíos estructurales que condicionan su desarrollo social y productivo. Así lo refleja el Informe de Gestión 2025 de Women in Mining Argentina (WIM Argentina) , que combina datos duros sobre participación femenina, bienestar laboral y educación con un balance detallado de las acciones que la organización desplegó a lo largo del año en todo el país.

Según el relevamiento de WIM Argentina, la participación femenina en la minería alcanzó el 12,7% en 2025 , frente al 8,6% registrado en 2020 , una mejora sostenida pero todavía lejana de una representación equilibrada.

El informe advierte que el crecimiento no debe medirse solo en porcentajes: también se observa una mayor presencia de mujeres en roles técnicos y profesionales, y un incipiente avance en políticas de equidad dentro de las empresas.

En paralelo, el documento expone con claridad por qué la diversidad dejó de ser un tema “social” para convertirse en un factor estratégico de negocios . Las empresas con mayor equidad de género muestran 49% más rentabilidad , 83% más probabilidades de innovar , 60% más capacidad para atraer y retener talento y 63% más productividad .

Para WIM Argentina, estos indicadores justifican el desarrollo de políticas de cuidado, prevención de violencias y apoyo institucional como parte de una estrategia empresarial sólida y rentable.

mujeresmineras.jpeg Mendoza. WIM Argentina fortaleció en 2025 su articulación con organismos públicos, cámaras empresarias y universidades.

Bienestar y permanencia: el talón de Aquiles del sector

Uno de los focos más sensibles del informe es el bienestar laboral y la permanencia de las mujeres en la actividad. El 43% de las trabajadoras con personas a cargo considera que el sistema de roster hace inviable sostener una carrera en minería, mientras que 48,7% afirmó haber sufrido agresiones o descalificaciones vinculadas al género, aunque solo 16,9% llegó a denunciar esos hechos.

Estos datos reflejan que, más allá del ingreso al sector, el desafío central es retener talento femenino, garantizar entornos laborales seguros y generar condiciones reales de desarrollo profesional. El informe advierte que la violencia psicológica, laboral y económica sigue presente y que su subregistro continúa siendo un problema estructural.

WIM Argentina Mujeres en Minería Bajo el lema “Diversidad para la excelencia”, WIM Argentina fortaleció su posicionamiento como referente nacional del sector, con acciones en todas las provincias mineras del país, como en de San Juan. WIM Argentina

Educación y oportunidades: la brecha que condiciona el futuro

El diagnóstico también pone el foco en la formación. El 38% de las personas encuestadas identifica una brecha entre la educación disponible y las exigencias actuales de la minería, mientras que el 29% cree que su provincia no cuenta con recursos humanos suficientes para cubrir la demanda del sector.

Además, 47% considera que la diversificación de género sigue siendo un desafío en la contratación de ciertos roles técnicos y operativos.

Para WIM Argentina, cerrar esta brecha requiere inversión sostenida en educación, capacitación continua y una articulación más profunda entre empresas, universidades, provincias y organizaciones de la sociedad civil.

WIM Argentina Mujeres en Minería La agenda anual incluyó además una activa participación en eventos nacionales e internacionales, como PDAC Canadá, el Día Internacional de la Mujer Minera, charlas en colegios, foros sectoriales, congresos académicos y espacios de diálogo institucional. WIM Argentina

Qué se logró y qué falta: las conclusiones del informe

El documento reconoce avances concretos: mayor visibilización de las problemáticas de género, reconocimiento empresarial del impacto positivo de la diversidad y la implementación de planes de acción en distintas compañías. Sin embargo, persisten barreras como el sesgo de género, la baja representación en puestos de liderazgo, la brecha salarial y el acceso desigual a la formación.

"Desde WIM Argentina -afirmaron- trabajamos abriendo espacios de oportunidades para derribar estas barreras: desarrollamos encuesta para conocer la realidad de cada región (encuesta RRHH), abrimos programas de mentoring, implementamos becas de cuidados (UNSJ), trabajamos in company colaborando en el desarrollo e implementación de políticas, desarrollamos guías de prevención....un acompañamiento 360 a las mujeres que quieren sumarse a la industria", destacaron.

Desde la organización sostienen además que la minería solo podrá consolidarse como motor económico si también es social y ambientalmente responsable, con licencia social, comunicación transparente y participación activa de las comunidades y las trabajadoras.

Una agenda federal con impacto real

Durante 2025, WIM Argentina desplegó una agenda federal histórica, con presencia en todas las provincias mineras. Entre los hitos se destacan la campaña #8M, el relevamiento de necesidades de formación y recursos humanos junto a Poliarquía Consultores, la elaboración de la Guía de Campamentos Mineros Inclusivos con CAMARCO y el fortalecimiento del Observatorio de Violencias.

WIM Argentina Camarco ArMinera 2025 acuerdo mujers minería En 2025 WIM Argentina impulsó proyectos de investigación y diagnóstico, como el relevamiento sobre necesidades de formación y recursos humanos junto a Poliarquía y la encuesta para la Guía de Campamentos Mineros Inclusivos en conjunto con CAMARCO. WIM Argentina

La organización también impulsó programas de impacto social como las Becas de Cuidados WIM, el Programa Internacional de Mentoring -en su cuarta edición-, el lanzamiento de la plataforma de e-learning WIM Success Lab y una intensa agenda de eventos nacionales e internacionales, incluyendo PDAC Canadá y foros sectoriales en todo el país.

Al cierre de 2025, WIM Argentina cuenta con 50 empresas miembro y una red de más de 29.000 integrantes, consolidándose como un actor clave en la transformación de la minería argentina hacia un modelo más inclusivo, competitivo y sostenible.

image