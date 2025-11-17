Nucleoeléctrica firmó memomrando con la canadiense Candu Energy para potenciar la energía nuclear

El acuerdo, rubricado en la Embajada de Canadá en Buenos Aires, permitirá ofrecer servicios integrales de ingeniería, asistencia técnica y mantenimiento a centrales CANDU en diferentes países del mundo.

Nucleoeléctrica consolida un camino de expansión que combina capacidades industriales locales, décadas de experiencia y una demanda mundial creciente por energía limpia.

En un paso decisivo para su estrategia de internacionalización, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Candu Energy , la empresa canadiense del grupo AtkinsRéalis especializada en tecnología nuclear. El acuerdo, rubricado en la Embajada de Canadá en Buenos Aires, permitirá ofrecer servicios integrales de ingeniería, asistencia técnica y mantenimiento a centrales CANDU en diferentes países del mundo.

El entendimiento fue firmado por Demian Reidel , presidente de NASA, y marca el inicio de una cooperación que combina la larga trayectoria técnica de la empresa argentina con la plataforma global y la inserción internacional de Candu Energy.

“ El mundo vive un renacimiento nuclear, y Argentina está preparada para ser protagonista ”, afirmó Reidel durante el acto. Destacó además que el acuerdo “refleja la capacidad del país para transformar décadas de conocimiento en valor concreto, proyectando el expertise argentino en mercados que demandan energía limpia, segura y confiable”.

Los reactores CANDU -que funcionan con uranio natural y utilizan agua pesada como moderador y refrigerante- son una de las tecnologías más extendidas a nivel global. Están presentes en Canadá, Corea del Sur, China, Rumania, India y Pakistán , y su confiabilidad los vuelve un estándar de referencia para proyectos de modernización y extensión de vida.

El memorando lo firmaron Demian Reidel, por Nucleoeléctrica, y Gary Rose, por Candu Energy.

Argentina tiene una posición privilegiada en este segmento gracias a la Central Nuclear Embalse , en Córdoba, considerada una de las plantas CANDU con mejor desempeño del mundo. Nucleoeléctrica ejecutó allí uno de los proyectos de extensión de vida más complejos del sector nuclear, permitiendo su segundo ciclo operativo desde 2019.

Esa experiencia -sumada a la actual extensión de vida de Atucha I y al nuevo almacenamiento en seco de combustible gastado- consolidó la capacidad técnica de la empresa para ofrecer servicios de alto valor agregado a nivel internacional.

Un acuerdo que potencia la exportación de servicios nucleares argentinos

El Memorando de Entendimiento establece una plataforma de cooperación que permitirá ofrecer servicios conjuntos para plantas en operación y para futuras centrales CANDU. La alianza apunta a que Argentina amplíe su presencia en áreas como:

ingeniería nuclear,

soporte técnico especializado,

mantenimiento de componentes críticos,

modernización de sistemas y renovación de plantas.

Según explicaron ambas partes, el mercado global atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsado por la transición energética, la demanda de energía sin emisiones y la búsqueda de tecnologías confiables para la descarbonización.

Embalse: un caso de referencia global

La Central Nuclear Embalse -que genera el 3% de la electricidad del país- cuenta con 683 MW de potencia instalada y opera desde 1983.

Tras la obra integral de extensión de vida, se posicionó entre las plantas de mayor disponibilidad operativa del mundo.

Su performance técnica es uno de los principales argumentos que Nucleoeléctrica proyectará en mercados internacionales.

Un salto en la estrategia nuclear argentina

Con este acuerdo, Nucleoeléctrica consolida un camino de expansión que combina capacidades industriales locales, décadas de experiencia y una demanda mundial creciente por energía limpia. Para la empresa, se trata de un salto cualitativo que refuerza el rol de Argentina como proveedor confiable de servicios nucleares avanzados.

Desde su creación en 1994, la compañía opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, y lidera proyectos de extensión de vida, gestión de combustible y desarrollos estratégicos. El nuevo entendimiento con Candu Energy amplía ese horizonte y coloca a la industria nuclear argentina en el mapa de los grandes proveedores globales del sector.