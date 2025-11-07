SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

7 de noviembre 2025 - 07:53

Energía fijó nuevos precios estacionales y actualizó el valor del recargo para el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica

La Secretaría de Energía sustituyó el anexo de la Resolución 434/2025 y estableció en $1.704 por megavatio hora el recargo que integra el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), aplicable desde el 1° de noviembre.

La secretaría de Energía fijó nuevos precios estacionales. 

La norma, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, sustituye el Anexo I de la Resolución 434 del 31 de octubre de 2025, que establecía los Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) y el Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) aplicables a la demanda de energía eléctrica de los agentes distribuidores y prestadores del servicio público de distribución del MEM.

Informate más

Según el texto oficial, el objetivo es “reflejar con precisión las condiciones técnicas, económicas y operativas vigentes” del sistema eléctrico para el período noviembre 2025, abril 2026, y “mejorar la interpretación del significado de los precios y conceptos expresados” en la programación estacional.

El Gobierno apunta a una modernizaci&oacute;n del sistema de energ&iacute;a el&eacute;ctrica.

El Gobierno apunta a una modernización del sistema de energía eléctrica.

Qué dice la resolución del Gobierno

La resolución establece que, a partir del 1° de noviembre de 2025, el valor del recargo previsto en el artículo 30 de la Ley 15.336 -modificado por el Decreto 450/2025- será de $1.704 por megavatio hora (MWh).

Este monto se aplicará a los consumos de energía eléctrica realizados desde esa fecha y constituye el aporte correspondiente al FNEE.

Asimismo, se notificará la medida a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), a la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos, a los entes provinciales de regulación, a la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, a la Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego y a todas las empresas distribuidoras del país, incluidas cooperativas, concesionarias y organismos provinciales.

Modernización del régimen eléctrico nacional

La resolución se enmarca en el proceso de modernización del régimen eléctrico nacional iniciado con el Decreto 450/2025, que redefinió las competencias del Estado y actualizó el funcionamiento del MEM, incluyendo los mecanismos de determinación y destino de los recursos del FNEE.

Mediante aquel decreto, el Gobierno nacional unificó las tareas del ENRE y el Enargas y creó el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, un megaorganismo que buscará la "reorganización" del sector energético nacional, en el marco de la emergencia prorrogada en junio pasado

