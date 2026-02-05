La producción de la OPEP cayó en enero por la crisis en Venezuela

La producción de la OPEP cayó a 28,83 millones de barriles diarios en enero, afectada por Venezuela y recortes de suministro. La menor oferta sostiene el precio del petróleo y genera impacto en el mercado energético global y argentino.

La producción de petróleo de la OPEP registró una caída en enero de 2026, impulsada principalmente por el desplome de las exportaciones venezolanas en medio de tensiones geopolíticas y bloqueos comerciales. La menor oferta global contribuyó a sostener los precios internacionales del crudo, un factor clave para economías energéticas como la Argentina, donde el desempeño de Vaca Muerta y las empresas del sector depende en gran medida de la cotización internacional.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) produjo en enero un promedio de 28,83 millones de barriles diarios , lo que representa una caída de 230.000 barriles diarios respecto al mes anterior , según una encuesta internacional basada en datos de transporte marítimo, consultoras energéticas y fuentes oficiales.

Este retroceso estuvo impulsado principalmente por Venezuela, que explicó cerca de un tercio de la caída total. La producción y exportación del país sudamericano se vio afectada por bloqueos y restricciones que limitaron los envíos internacionales, especialmente hacia China, uno de sus principales compradores.

Las exportaciones venezolanas tocaron su nivel más bajo en tres años, reflejando el impacto de las tensiones políticas y comerciales que afectan al país. No obstante, parte de los flujos se redireccionaron hacia Estados Unidos y Europa hacia fines de enero, lo que permitió amortiguar parcialmente la caída.

Además del impacto venezolano, otros miembros de la OPEP también redujeron su producción en el marco de la estrategia coordinada con la alianza OPEP+, que incluye a Rusia y otros grandes productores.

Países como Emiratos Árabes Unidos e Irak realizaron recortes moderados, en línea con el acuerdo de congelar la producción durante el primer trimestre de 2026. El objetivo es evitar un exceso de oferta en un período en el que la demanda global suele desacelerarse por factores estacionales.

Esta política de restricción de la oferta contribuyó a sostener los precios internacionales del petróleo. El barril de Brent cotizó por encima de los u$s67, cerca de su nivel más alto en seis meses, impulsado también por riesgos geopolíticos en Medio Oriente y problemas de producción en otros países.

La estrategia de limitar el suministro refleja el intento de los grandes productores de estabilizar el mercado y evitar una caída de precios que afecte sus ingresos fiscales y sus economías.

La demanda global genera incertidumbre en el mercado energético

A pesar del recorte en la producción, el mercado petrolero enfrenta incertidumbre sobre la evolución de la demanda en los próximos meses.

Desde Rusia, uno de los principales actores de la alianza OPEP+, señalaron que esperan una recuperación gradual del consumo global a partir de marzo o abril. Sin embargo, muchos analistas advierten que aún existe el riesgo de un exceso de oferta si la demanda no crece al ritmo esperado.

Esta situación refleja el delicado equilibrio que enfrenta el mercado energético global, donde las decisiones de producción están condicionadas tanto por factores económicos como geopolíticos.

El impacto potencial en Argentina y Vaca Muerta

Para la Argentina, el comportamiento del precio internacional del petróleo es un factor clave, especialmente por el desarrollo de Vaca Muerta, uno de los principales reservorios de hidrocarburos no convencionales del mundo.

Un precio del crudo en torno a los u$s65–u$s70 por barril resulta favorable para las empresas energéticas que operan en el país, ya que mejora la rentabilidad de los proyectos de producción y facilita las inversiones.

Además, el sostenimiento de precios elevados fortalece el ingreso de divisas por exportaciones energéticas, un elemento central en la estrategia económica del Gobierno para reducir el déficit externo y fortalecer las reservas del Banco Central.

Empresas como YPF, Pampa Energía, Vista y Transportadora de Gas del Sur, entre otras, dependen en gran medida de este contexto internacional para consolidar su crecimiento y expandir su producción.

La OPEP deberá definir su estrategia en marzo

Los países de la alianza OPEP+ volverán a reunirse el 1 de marzo para definir si continúan con la restricción de la oferta o comienzan a aumentar nuevamente la producción.

La decisión dependerá principalmente de la evolución de la demanda global, el contexto geopolítico y la estabilidad de los precios internacionales.

El resultado de esa reunión será determinante para el mercado energético global y también para países productores como la Argentina, que busca consolidarse como exportador neto de energía en los próximos años.