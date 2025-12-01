El petróleo sube tras los ataques ucranianos a infraestructura rusa y las tensiones entre EEUU y Venezuela + Seguir en









Las tensiones geopolíticas renuevan la volatilidad en el mercado petrolero y marcan un arranque de diciembre volátil, que contrasta con el cierre de noviembre.

La creciente incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania revirtió el sentimiento bajista de las últimas dos semanas.

El precio del petróleo registró el lunes una suba por encima del 1% en el arranque de la semana, impulsada por la suspensión de exportaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio tras un ataque con drones ucranianos y el incremento de tensiones entre EEUU y Venezuela. Mientras, la OPEP+ ratificó que los niveles de producción permanecerán sin modificaciones durante el primer trimestre de 2026.

Los futuros del crudo Brent avanzan 0,94%, hasta u$s62,97 por barril. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de EEUU gana 1,01%, ubicándose en u$s59,14. El viernes, los futuros del Brent y el WTI cerraron a la baja por cuarto mes consecutivo, su racha negativa más prolongada desde 2023, presionados por expectativas de mayor oferta global.

En este sentido, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) había acordado inicialmente una pausa a principios de noviembre, frenando el intento de recuperar participación de mercado ante los temores de un exceso de oferta.

Sin embargo, analistas de ING señalaron en un reciente informe a sus clientes que "los riesgos de oferta aumentan tras nuevos ataques ucranianos a la infraestructura energética rusa y una escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela".

Ataques en el Mar Negro El Consorcio del Oleoducto del Caspio, que transporta el 1% del petróleo mundial, anunció el sábado que detuvo sus operaciones después de que un amarre en su terminal rusa del Mar Negro resultara dañado por un dron ucraniano. Sin embargo, Chevron, accionista del consorcio, informó el domingo por la noche que las operaciones de carga continuaban en el puerto ruso de Novorossiysk.

La creciente incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania revirtió el sentimiento bajista de las últimas dos semanas, cuando un acuerdo parecía más cercano y generaba expectativas de que grandes volúmenes de petróleo ruso inundarían el mercado. La tensión sobre Venezuela crece En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que "el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores" debería considerarse cerrado, generando nueva incertidumbre en el mercado petrolero, dado que el país sudamericano es un importante productor. El domingo, Trump indicó que había conversado con el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, aunque no brindó detalles. Tampoco amplió sus comentarios sobre el espacio aéreo ni aclaró si esto señala posibles ataques militares. "No lean nada en eso", declaró el norteamericano.