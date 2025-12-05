El Gobierno amplía la georreferenciación y recategoriza como de "altos ingresos" a habitantes de urbanizaciones cerradas de Córdoba + Seguir en









La Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético dispuso extender a Córdoba el sistema de detección de hogares con mayor capacidad contributiva. Los usuarios alcanzados serán asignados al Nivel 1 del RASE y deberán demostrar, vía TAD, si corresponde mantener el subsidio.

Como en 2025, el Gobierno busca profundizar su política de segmentación de subsidios.

La Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía oficializó este viernes la ampliación del esquema de georreferenciación para la segmentación de subsidios energéticos, incorporando urbanizaciones cerradas de la provincia de Córdoba al listado de zonas consideradas de alto poder adquisitivo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A través de la Disposición 6/2025, publicada en el Boletín Oficial, el área aprobó un nuevo anexo metodológico para identificar suministros energéticos en esa provincia y encomendó a la Subsecretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete aplicar la georreferenciación correspondiente. Los usuarios residenciales detectados dentro de esas áreas y registrados en el RASE serán recategorizados en el Nivel 1 (Mayores Ingresos).

El Gobierno recategorizará usuarios de urbanizaciones cerradas de Córdoba Según el Ministerio, la medida profundiza el proceso iniciado en 2025, cuando se identificaron más de 15.500 viviendas en countries y clubes de campo del Gran Buenos Aires y Puerto Madero que recibían subsidios pese a presentar “manifiesta capacidad económica”.

aviso_335644 La medida sigue la línea del proceso iniciado en 2025, cuando se identificaron más de 15.500 viviendas en countries y clubes de campo del Gran Buenos Aires y Puerto Madero. La resolución recuerda que los usuarios recategorizados podrán solicitar una revisión del beneficio mediante Trámites a Distancia (TAD), tal como prevé la Resolución 218/25 de la Secretaría de Energía.