Argentina ante un desafío histórico: la visión de crecimiento de PAE hacia 2026

Argentina atraviesa una etapa decisiva en su desarrollo energético: con Vaca Muerta como motor, el país se encamina a insertarse en el mercado global de GNL y a ampliar su capacidad exportadora. Pan American Energy anticipa inversiones estratégicas en todas las cuencas y proyectos clave que buscan transformar el potencial gasífero en divisas, empleo e infraestructura de largo plazo.

La Argentina vive un punto de inflexión en materia energética. Hoy contamos con recursos gasíferos que exceden ampliamente la demanda doméstica y las potenciales exportaciones regionales. Al mismo tiempo, el mundo proyecta un crecimiento sostenido en la demanda de Gas Natural Licuado (GNL) para las próximas décadas. Esta combinación convierte en una necesidad —casi una obligación— avanzar en la búsqueda y consolidación de mercados internacionales que permitan valorizar plenamente nuestras moléculas.

Durante los últimos años nuestro país transitó un proceso de tres etapas. La primera de ellas, la del abastecimiento del mercado interno , que ya está superada: las importaciones estructurales fueron eliminadas y solo podrían darse compras puntuales en situaciones excepcionales de alta demanda. De hecho, pasamos de una balanza energética deficitaria en 2022 a una superavitaria que en 2025 alcanzará los u$s7.000 millones. Posteriormente, se consolidó la segunda etapa: las exportaciones regionales vía gasoductos, que siguen creciendo. Ahora ingresamos en el capítulo decisivo: la conexión con el mercado global mediante el desarrollo del GNL, el vehículo indispensable para monetizar de manera sostenible nuestros recursos.

El GNL es la puerta de acceso de Argentina al mercado internacional del gas. La abundancia de gas natural de Vaca Muerta nos posiciona como un proveedor confiable, sostenible y competitivo de largo plazo. La sanción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) otorgó un marco clave para impulsar proyectos de licuefacción que permitirán generar exportaciones con mayor valor agregado, dinamizar las economías regionales, generar empleo y fortalecer la generación de divisas.

Dentro de este marco surge un hito trascendental: la instalación de dos buques de licuefacción en la provincia de Río Negro, que serán operados por Southern Energy (SESA) , el consorcio conformado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG . Se trata del paso inicial para que Argentina consolide su rol como jugador global en el mercado del GNL dentro del proyecto macro “Argentina LNG”.

En 2026 , Pan American Energy continuará con lo que viene haciendo desde hace más de siete décadas: invertir para fortalecer el desarrollo energético del país en las principales cuencas productoras del país.

En la cuenca neuquina mantendremos una inversión sostenida para incrementar nuestra capacidad en Vaca Muerta, tanto en gas como en petróleo. Nos estamos preparando para contar con la producción necesaria para el proyecto de GNL, por lo que ampliaremos la capacidad actual de 12 MMm³/día a 28 MMm³/día en 2028. Además, en la misma formación de Vaca Muerta, en 2026 iniciaremos la actividad en Río Negro con la perforación del primer pozo piloto en Loma Guadalosa, la primera concesión no convencional otorgada por la provincia.

Seguiremos también invirtiendo en las cuencas del Golfo San Jorge, Marina Austral y Noroeste. En Golfo San Jorge perforaremos el primer pozo no convencional de la cuenca para evaluar el potencial de shale gas en la Formación D129. En paralelo, construiremos seis nuevas plantas de inyección de polímeros como parte de un plan total de 18, con el objetivo de extender la vida útil del yacimiento y mejorar el nivel de reservas. La incorporación de tecnología continuará siendo central: nuestros 12 drones y algoritmos de inteligencia artificial en Cerro Dragón ya monitorean y optimizan más de 35 instalaciones y 1.300 pozos, y aspiramos a cubrir el 100% del yacimiento hacia fines del año que viene. Es un claro ejemplo de Robotic Process Automation aplicado a un campo maduro.

En 2026, también se avanzará con la infraestructura clave para el proyecto de exportación de GNL de Southern Energy: la construcción del gasoducto en tierra de 15 kilómetros que se integrará al Gasoducto San Martín, y dos gasoductos costa afuera que se conectarán con los buques de licuefacción “Hilli Episeyo” y “MKII”, que comenzarán a operar en 2027 y 2028 respectivamente. La inversión prevista de SESA a lo largo de la vida útil del proyecto supera los u$s15.000 millones en toda la cadena de valor, habilitando más desarrollo en Vaca Muerta y mayor actividad en el upstream. Entre 2027 y 2035, el proyecto permitirá exportaciones superiores a los u$s20.000 millones.

En materia de midstream, el consorcio VMOS —del cual PAE es accionista— continuará con la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, una infraestructura estratégica para la exportación de petróleo, que proyectamos esté operativa hacia fines de 2026.

Nuestro enfoque para los próximos años es claro: más eficiencia, más productividad para tener operaciones capaces de competir con los mejores estándares internacionales. Trabajando de esta manera, Argentina logrará atraer inversiones, desarrollar empresas locales, generar empleo, aumentar la producción y generar más divisas para el país.

Nuestro país tiene hoy la oportunidad de convertirse en un actor energético global. Desde Pan American Energy estamos preparados para liderar y potenciar ese camino.