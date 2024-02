Revelan el plan 4x4 de YPF para exportar por u$s30.000 millones y llevar la acción a u$s60

La nueva conducción de YPF presentó su plan de gestión para los próximos cuatro años. Fuerte apuesta por Vaca Muerta y los no convencionales, venta de activos no rentables y el foco en la eficiencia. A futuro prevén el desarrollo del offshore y el Gas Natural Licuado con la iniciativa ARGLNG.

"Es extraño que las acciones de otras compañías suban tanto en los útlimos años y que YPF desde 2005 viene perdiendo valor. No tenemos que hacer cambios radicales, tenemos que hacer lo que hizo Petrobras en la formación presal y (José) Estensoro, pero sin la necesidad de la internalización", explicaron en el piso 33 de la Torre de Puerto Madero.

Más allá del plan privatizador de Estensoro de los noventa, lo que se busca con ese modelo es tener una empresa rentable y pujante, con mirada a larzo plazo. "Lo de la privatización es una cuestión política, no nos incumbe", reconocen. El caso Petrobras es inspirador: desde 2013 no para de crecer, aumentó dos veces la producción del 2016 al 2020 y volverá duplicarla para 2029. Situación similar experimentó Chevrón. ¿La clave? apuntalar Vaca Muerta con más actividad, desprenderse de áreas maduras convencionales de Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Mendoza y revisar el listado de participación de YPF en 25 empresas. "Es muy difícil ser eficiente en todos los portfolios", admitieron desde la nueva conducción, aunque remarcaron que no prevén salir de YPF Luz ni de la tecnológica Y-TEC.