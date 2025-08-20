Mega operativo para que el reactor de Impsa llegue a la refinería de YPF sin que colapse un puente

El convoy que transporta al reactor de 456 toneladas quedó frenado en Mendoza y apuntalan un puente de la Ruta 7 para evitar que la estructura ceda.

El reactor de YPF se encuentra varado, mientras hacen trabajos en la Ruta 7 para que pueda llegar a destino.

El traslado del reactor HG-D-3501 fabricado por Impsa para la refinería de YPF en Luján de Cuyo se transformó en un desafío de ingeniería pocas veces visto en el país. Con 456 toneladas y casi 40 metros de largo , la pieza avanza a paso de hombre por las rutas mendocinas en un operativo que ya acumula más de tres días de demoras.

El convoy, que requiere tractores, grúas, hidrogrúas y un despliegue de personal de tránsito y seguridad, quedó varado a la altura de Perdriel , sobre la Ruta Nacional 40 , a la espera de que se completen las tareas de refuerzo en un puente de la Ruta Nacional 7 . La estructura, que originalmente soporta hasta 40 toneladas, no está preparada para semejante peso.

Mientras el reactor creado por Impsa permanece bajo custodia, la atención se concentra en los ingenieros y obreros que trabajan contrarreloj para apuntalar el puente. El paso por esa intersección es ineludible y sin esa adecuación, la marcha hacia la refinería no puede reanudarse.

Mover el reactor de Impsa no es una tarea cualquiera: se trata de la carga más pesada que haya transitado por rutas nacionales . El operativo arrancó el viernes 15 de agosto desde Godoy Cruz y desde entonces avanza a una velocidad promedio de apenas 4 a 5 km/h. Cada tramo exige cortes de tránsito, elevación de cables y coordinación con municipios y fuerzas de seguridad.

El traslado del reactor tiene como destino la refinería de YPF ubicada en Luján de Cuyo.

El destino final es la unidad HDS II de la refinería de YPF , donde el reactor permitirá reducir el contenido de azufre en el diésel a solo 10 partes por millón. Una mejora clave para producir un combustible más limpio y acorde a los estándares internacionales.

Aunque el cronograma inicial preveía completar el recorrido en tres días, la travesía ya duplicó ese tiempo y todo indica que el retraso se extenderá. Lo llamativo es que el problema surgió a pesar de que el recorrido había sido ajustado con antelación en función de cables, curvas y puntos críticos de la traza.

Desde Vialidad Nacional explicaron que la demora no responde a trámites burocráticos sino a estudios técnicos de seguridad, imprescindibles para evitar un colapso. “El atraso se debe exclusivamente a resguardar las estructuras viales y a los usuarios”, aseguraron en un comunicado.

reactor-YPF-impsa

Así apuntalan el puente para que pase el reactor de Impsa

En el puente que conecta la Ruta 7 con la Ruta Provincial 15, entre Agrelo y Perdriel, un grupo de unos 10 trabajadores arma estructuras de aluminio que actúan como andamios. Placas de base, listones y tacos metálicos se van fijando debajo del puente para darle más resistencia.

Por ahora, uno de los apuntalamientos ya quedó firme, mientras que el segundo todavía no está completamente ensamblado. Esto implica que una parte del puente aún no recibe el soporte extra necesario, algo que mantiene en vilo a los equipos técnicos y obliga a mantener detenido el convoy.

El operativo está bajo estricta supervisión de ingenieros de Impsa, junto con personal de tránsito que mantiene interrumpida la circulación en la zona. Si todo sale según lo previsto, el cruce podría completarse en las próximas horas, aunque nadie se anima a dar garantías definitivas.