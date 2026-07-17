Petronas confirmó nuevos hallazgos en el Bloque 52, frente a la costa atlántica del país. Los recursos recuperables identificados superan los 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo y fortalecen el potencial de la cuenca Guyana-Surinam.

Surinam confirmó nuevos descubrimientos offshore de Petronas en el Bloque 52. Los recursos recuperables superan los 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo.

Surinam volvió a captar la atención de la industria petrolera internacional tras nuevos descubrimientos offshore que elevaron a más de 1.000 millones de barriles equivalentes de petróleo los recursos recuperables identificados en sus aguas. El avance refuerza las expectativas sobre la cuenca Guyana-Surinam , una de las regiones exploratorias con mayor proyección dentro del mercado global de hidrocarburos.

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La petrolera malasia Petronas anunció nuevos hallazgos en el Bloque 52, ubicado frente a la costa atlántica de Surinam. Los resultados corresponden a los pozos Caiman-1 y SAC-1, perforados a profundidades superiores a los 4.500 y 5.000 metros, respectivamente.

A esos descubrimientos se sumó una evaluación positiva del pozo Roystonea-2, que confirmó la continuidad de reservorios de hidrocarburos y elevó las expectativas sobre el desarrollo comercial del área.

Con estos resultados, Petronas ya acumula ocho pozos exitosos dentro del Bloque 52 . Ese desempeño consolida la viabilidad geológica del área y respalda nuevas inversiones orientadas a ampliar la exploración, desarrollar infraestructura y preparar futuros proyectos de producción.

La compañía opera el bloque con una participación del 80%, mientras que el 20% restante pertenece a Paradise Oil Company, subsidiaria de la petrolera estatal Staatsolie.

La presencia de Petronas en Surinam no se limita a ese bloque. La empresa también participa en otras áreas exploratorias, lo que refleja su apuesta por el potencial de la plataforma marítima del país.

El próximo paso llegará este año, cuando la compañía prevé tomar la decisión final de inversión para desarrollar parte de los descubrimientos realizados en el Bloque 52. La iniciativa incluiría proyectos vinculados a producción de gas natural, infraestructura y futuras exportaciones energéticas.

La cuenca Guyana-Surinam gana peso en el mercado petrolero

El avance de Surinam se produce en una región que ya cambió el mapa energético de América Latina. La cuenca Guyana-Surinam pasó en pocos años de ser una apuesta exploratoria a convertirse en uno de los principales focos de inversión petrolera del mundo.

El antecedente inmediato es Guyana, que durante la última década acumuló múltiples descubrimientos offshore y aceleró su producción hasta transformarse en uno de los polos de crecimiento más relevantes de la industria.

Esa comparación comenzó a trasladarse ahora a Surinam. Con nuevos hallazgos, recursos recuperables en aumento y proyectos próximos a ingresar en etapa de desarrollo, el país busca seguir una hoja de ruta similar y consolidarse como una nueva frontera petrolera regional.

El impacto económico para Surinam

Para Surinam, un país de alrededor de 650.000 habitantes, el desarrollo offshore puede tener un impacto económico significativo. Los futuros proyectos permitirían atraer inversiones multimillonarias, aumentar los ingresos fiscales, generar empleo especializado y desarrollar una cadena local de proveedores vinculados al petróleo y el gas.

La presidenta Jennifer Simons sostuvo que los descubrimientos representan una oportunidad histórica para diversificar la economía nacional y fortalecer la presencia del país en el mercado energético internacional.

Desde el gobierno consideran que el desarrollo offshore puede convertirse en uno de los principales motores de crecimiento durante la próxima década.

En paralelo, Staatsolie impulsa nuevas rondas de licencias sobre más de 70.000 kilómetros cuadrados de áreas offshore. El objetivo es atraer nuevos inversores, acelerar la búsqueda de yacimientos y ampliar la base de recursos petroleros del país.

GranMorgu y el ingreso de Surinam a la producción offshore

Además de los nuevos hallazgos de Petronas, Surinam ya cuenta con otro proyecto clave en desarrollo. Un consorcio encabezado por TotalEnergies trabaja en GranMorgu, cuya producción comercial está prevista para 2028.

Ese proyecto marcaría el ingreso formal de Surinam al grupo de países productores de petróleo offshore. A partir de ese hito, el país podría comenzar a transformar sus descubrimientos exploratorios en producción efectiva, exportaciones e ingresos fiscales.

Con una sucesión de pozos exitosos, licencias en marcha y proyectos próximos a definiciones de inversión, Surinam avanza en una etapa decisiva para su industria energética.

Si los desarrollos mantienen el cronograma previsto, el país podría consolidarse durante la próxima década como una de las nuevas potencias petroleras de América Latina y como un actor relevante dentro del mercado global de hidrocarburos.