Wall Street adelanta nuevas subas gracias al sector tecnológico y el petróleo se sostiene en los u$s85

La demanda de inteligencia artificial impulsa las tecnológicas en Wall Street, con el petróleo cotizando firme por la escalada de conflictos en Medio Oriente.

Los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este miércoles. Las acciones tecnológicas lideran las subas en los mercados bursátiles tras la publicación de los resultados de ASML Holding NV , mientras que el petróleo continúa al alza luego de que las hostilidades alrededor del estrecho de Ormuz .

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Las hostilidades entre Irán y EEUU se recrudecieron la semana pasada, debilitando aún más la ya frágil tregua alcanzada en junio tras varios meses de combates. A primera hora del miércoles, EEUU inició una nueva ronda de ataques para seguir debilitando la capacidad iraní de atacar buques mercantes en el estrecho de Ormuz .

Goldman Sachs estimó en una nota que las exportaciones del Golfo se recuperaron a más del 80% de los niveles previos a la guerra tras el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán en junio, pero volvieron a caer por debajo del 50% , o alrededor de 11 millones de barriles diarios, durante la última semana.

El banco indicó que el Brent podría superar los u$s110 en el cuarto trimestre de este año si la recuperación de las exportaciones del Golfo continúa estancada. Aun así, los inversores se muestran cautelosos a la hora de aplicar una prima excesiva a los precios del petróleo , dada la constante fluctuación en las negociaciones.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 0,77% hasta u$s85,37 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,71%, hasta los u$s79,91 el barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — el termómetro de la economía global — exhibe subas de entre 0,4% y 0,5% en los tramos más largos.

Petróleo en alza por hostilidades en estrecho de Ormuz.

Claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,11% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,43%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,09% a la baja.

El mayor proveedor mundial de equipos de fabricación de chips: ASML Holding NV, elevó sus previsiones para 2026 y anunció planes para ampliar su capacidad, ya que la demanda vinculada a la inteligencia artificial ayudó a la empresa a superar las expectativas de ganancias trimestrales.

Sus acciones subieron hasta un 8% en Ámsterdam, ayudando a otras acciones relacionadas con la IA después de que la reciente volatilidad impulsada por las preocupaciones sobre las valoraciones y las expectativas de gasto en IA habían superado los fundamentos.

En la previa, las acciones con mayores subas son PayPal (+19%), ExtraSpace (+5%) y BlackRock (+4,5%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Pentair (-20%), Elevance Health (-7%) y Pool Corporation (-6%).

En Europa, el Euro Stoxx baja 0,09%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,72% y el CAC francés retrocede 0,18%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido baja 0,18%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,4%, mientras que la bolsa de Shanghái bajó 0,29%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó6,24% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1,49%.