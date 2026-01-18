Tarifas de luz, gas, agua y transporte: una familia sin subsidios superó los $190.000 en gasto durante enero

Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (UBA–Conicet), el mayor peso dentro de la canasta lo tuvo el transporte, mientras los hogares siguen cubriendo poco más de la mitad del costo real de los servicios.

El gasto mensual en servicios públicos para un hogar del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA ) sin subsidios alcanzó en enero los $192.665 , de acuerdo con el primer informe anual de tarifas y subsidios elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Comparativamente a noviembre, el incremento general ronda el 5%.

La denominada canasta de servicios públicos se compone de $50.611 en electricidad , $22.883 en gas natural para un usuario N1 (sin subsidios), $33.733 en agua , y un gasto promedio mensual de $85.438 en transporte público para una familia tipo, que se consolida como el rubro de mayor incidencia.

El informe señala que durante enero se registraron aumentos tarifarios en todos los servicios , combinados con un fuerte incremento estacional del consumo eléctrico. Al mismo tiempo, destaca que los subsidios se redujeron un 39% interanual acumulado a diciembre de 2025 , con una baja del 23% en transporte y del 43% en energía. En este contexto, los hogares del AMBA pagan actualmente, en promedio, el 52% del costo real de los servicios , mientras que el Estado cubre el 48% restante .

En materia de transporte, el trabajo precisa que el costo técnico del boleto de colectivo asciende a $1.754 , lo que implica una brecha del 38% respecto del valor regulado y del 184% en relación con la tarifa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, IVA incluido.

El informe recuerda que el 2 de enero de 2026 comenzó a regir un nuevo esquema de subsidios focalizados , creado por el Decreto 943/25, aunque aclara que los cuadros tarifarios de enero mantienen la segmentación previa.

En cuanto a los combustibles, los precios promedio a nivel nacional se ubicaron en $1.835 por litro de nafta premium y $1.901 para el gasoil premium, con subas interanuales del 52% y 58%, respectivamente, muy por encima de la inflación minorista del período, que fue del 31,5%.

Durante enero, el gasto en gas natural registró aumentos del 2,8% en el cargo fijo y del 2,3% en el cargo variable, aunque la menor demanda estacional compensó esos incrementos y derivó en una leve baja del gasto mensual. En electricidad, en cambio, enero marcó el pico de consumo hogareño del año, amplificado por subas del 2,3% en el cargo fijo y del 2,6% en el variable.

En transporte público, el costo promedio ponderado del boleto de colectivos aumentó 2,7% en enero, mientras que en el servicio de agua el ajuste se rige por un esquema de incrementos mensuales con topes del 4% hasta abril, según la cantidad de días del mes.

La evolución desde el inicio del gobierno

El informe también pone el foco en la evolución de largo plazo. Desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 594%, es decir, casi se multiplicó por siete, frente a un incremento del 194% del nivel general de precios en el mismo período.

En la comparación interanual, el aumento total de la canasta fue del 33%, apenas 1,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista de 2025. El mayor ajuste se dio en transporte, con una suba del 52%, seguido por gas (29%), electricidad (21%) y agua (16%).

El transporte explicó 20 de los 33 puntos porcentuales del incremento total del gasto en servicios públicos durante el último año, mientras que el resto se distribuyó entre agua, gas y electricidad.

Impacto sobre los ingresos

En relación con los ingresos, el informe estima que la canasta de servicios públicos de enero representó el 11,3% del salario promedio registrado, calculado en $1.669.156. Con ese ingreso, un trabajador puede cubrir 8,8 canastas de servicios, frente a 8,5 un año atrás.

Dentro de la canasta, el transporte vuelve a destacarse: concentra el 43% del gasto total, duplicando el peso de cualquiera de los otros servicios, y se consolida como el principal factor de presión sobre el presupuesto de los hogares del AMBA.