Franco Colapinto recordó sus inicios con una foto junto a Checo Pérez y provocó una respuesta del mexicano

El piloto argentino compartió una imagen de hace una década, cuando daba sus primeros pasos en el automovilismo, y el experimentado corredor reaccionó con humor en redes sociales.

Franco Colapinto y su recuerdo con Checo Pérez

Una imagen del pasado generó un simpático cruce entre Franco Colapinto y Sergio “Checo” Pérez. El piloto argentino publicó en sus redes sociales una foto tomada hace diez años, en la que aparece junto al corredor mexicano durante sus primeros contactos con el mundo del automovilismo profesional.

La respuesta de Checo Pérez La reacción de Checo no tardó en llegar y despertó la nostalgia tras la publicación del piloto argentino: “¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo”.

El intercambio continuó con una respuesta rápida de Colapinto, que combinó humor y una referencia directa al futuro deportivo del mexicano. “¡Viejos son los trapos! Vos sos un pibe todavía. ¡Y año debut este 2026!”, escribió el bonaerense, en alusión al regreso de Pérez a la Fórmula 1 tras su ausencia durante la temporada 2025, luego de su salida de Red Bull.

La fotografía muestra a Colapinto con apenas 13 años, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos en el automovilismo, mientras que Checo Pérez ya transitaba su quinta temporada en la Fórmula 1. El posteo formó parte de una publicación más amplia, cargada de recuerdos de la infancia y los inicios del argentino en el deporte motor.

Ambos pilotos compartieron pista por última vez a fines de 2024, cuando Colapinto disputó nueve Grandes Premios con Williams durante el cierre del campeonato. En aquel entonces, Pérez aún competía en la máxima categoría antes de quedar fuera de la grilla al año siguiente.

El futuro volverá a cruzarlos en 2026, cuando Sergio Pérez, de 35 años, concrete su regreso a la Fórmula 1 como piloto de Cadillac, la nueva escudería que se sumará al campeonato. El mexicano será una de las figuras centrales del proyecto con el que el equipo estadounidense buscará afirmarse en su temporada debut.