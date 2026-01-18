Violento choque y vuelco frente a la Casa Rosada: hay tres heridos + Seguir en









Un Fiat Cronos y un Peugeot 308 colisionaron esta mañana en pleno microcentro porteño. Una mujer fue hospitalizada por politraumatismos.

Un choque entre un Fiat Cronos y un Peugeot 308 provocó el vuelco de uno de los vehículos frente a la Casa Rosada este domingo por la mañana, dejando tres personas heridas. Dos de los afectados fueron trasladados al Hospital Penna para recibir atención médica, mientras que el tercero fue asistido en el lugar, según confirmaron el SAME y la Policía de la Ciudad.

El incidente ocurrió cerca de las 11 de la mañana en la intersección de Avenida Leandro N. Alem y Avenida Rivadavia, en pleno microcentro porteño. Según informaron las autoridades, el impacto involucró un Fiat Cronos y un Peugeot 308. El primero volcó a raíz de la colisión, en cuyo interior viajaba una pareja que pudo salir por sus propios medios, mientras que en el segundo vehículo iba un solo hombre.

choque casa rosada Una mujer de 40 años sufrió politraumatismos y fue trasladada al Hospital Ramos Mejía. X: @elcancillercom

El personal de emergencia del SAME se presentó de inmediato para asistir a los heridos. Dos de ellos fueron derivados al Hospital Penna, donde quedaron bajo observación, y uno recibió atención en el sitio sin requerir traslado adicional. Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia del accidente, aunque aún se desconocen las causas exactas del choque.

choque y vuelco casa rosada El SAME y la Policía de la Ciudad intervinieron rápidamente para asistir a los heridos. X: @Mauricio_Jacksn El operativo policial en una zona de alto tránsito El operativo no requirió recursos adicionales ni intervención de móviles aéreos, lo que indica que las lesiones no fueron de gravedad crítica. La intersección donde ocurrió el hecho es un punto de alto tránsito vehicular y peatonal, que conecta el microcentro con la zona sur de la ciudad, por lo que el accidente generó preocupación entre vecinos y transeúntes.

La Policía de la Ciudad y el SAME continúan investigando el hecho, revisando cámaras y testimonios, para determinar la dinámica exacta del choque y si intervino algún factor relacionado con la velocidad, el estado de los vehículos o la conducta de los conductores. También se analizan posibles responsabilidades y medidas preventivas para evitar incidentes similares en la zona, que es considerada crítica por la densidad de tránsito y peatones durante las mañanas y fines de semana.