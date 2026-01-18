Feroz temporal azotó Mar del Plata: ráfagas de viento dejaron un herido y provocaron destrozos + Seguir en









Ráfagas de más de 70 km/h arrasaron barrios y la costa de Mar del Plata, provocando caída de árboles, postes de luz y daños en techos. Una persona resultó herida.

Un fuerte temporal azotó Mar del Plata y provocó daños materiales en varias zonas de la ciudad. El fenómeno generó voladuras de techos, la caída de postes de luz y árboles, además de un herido leve, según confirmaron desde Defensa Civil, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido alerta amarilla por tormentas con ráfagas que superaban los 70 kilómetros por hora.

El temporal se desató alrededor de las 15:30 y afectó principalmente la zona costera de La Perla y sectores céntricos. Según el reporte de Defensa Civil, “el viento afectó mucho la zona costera de La Perla, pero sobre todo desde la avenida Colón hacia Camet”. Se registraron 12 postes de luz caídos, 15 árboles afectados y daños en vehículos estacionados. En el edificio Maral 50, los paneles de vidrio de la planta baja se rompieron y provocaron heridas leves a un agente de seguridad.

temporal mar del plata Las lluvias y el viento provocaron cortes de luz en varios barrios de la ciudad. X: @LauSpadavecchia Los guardavidas evacuaron rápidamente las playas y pidieron a los bañistas abandonar el mar. Además, se reportaron cortes de energía eléctrica en la zona de Constitución y caída de columnas de telefonía en la calle Roca y 188. Personal de Riesgos Especiales intervino para retirar vidrios y objetos en altura que podían representar un peligro para transeúntes.

Alerta meteorológica y recomendaciones oficiales El SMN indicó que el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica, granizo ocasional y precipitaciones entre 20 y 80 mm. La alerta amarilla cubre localidades de la Costa Atlántica como Miramar, Mar del Plata, Villa Gesell y Mar del Tuyú. Las autoridades recomendaron a la población evitar salir, asegurar objetos sueltos, limpiar desagües y sumideros, desconectar electrodomésticos y mantener cerradas puertas y ventanas ante posibles ráfagas y lluvias intensas.

