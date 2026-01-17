Los Cedears que recomiendan los expertos para atravesar la incertidumbre global

El comienzo de 2026 sorprendió a los inversores con un salto de volatilidad, impulsado principalmente por decisiones del presidente estadounidense Donald Trump , como la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y las fuertes críticas y medidas contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , en medio de crecientes tensiones sobre la política monetaria global.

En este marco, el mercado se pregunta qué Cedears conviene comprar para protegerse frente a las fluctuaciones de precios .

Puntualmente, EEUU lanzó una operación militar directa contra Venezuela llamada Operación Resolución Absoluta . Durante ese ataque, las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladaron a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcoterrorismo y tráfico de drogas.

El presidente de norteamericano afirmó que su país planea supervisar Venezuela hacia una “transición segura y ordenada” , con implicaciones sobre el control de su industria petrolera, aunque esto fue disputado y negado por parte de actores venezolanos y estadounidenses. Mientras tanto, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada del país sudamericano.

Por otro lado, Trump volvió a apuntar contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell , por sus decisiones en política monetaria y aseguró que "se irá pronto" . Los dichos del líder republicano llegan días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el jefe de la Fed.

Qué Cedears comprar ante la volatilidad

Ante la situación, el asesor financiero Fernando Villar relató que quienes quieran contar con una cartera de Cedears que sea relativamente defensiva en el entorno actual deberían apostar por el sector de salud o el de consumo masivo

"Ahí tiene el XLV, que es el ETF del sector salud, o el XLP, que es el que invierte en todas las empresas de consumo masivo. En general, son empresas bastante estables, que no tienen grandes variaciones de precios, que pueden llegar a cuidar el capital", mencionó.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Los expertos de la City indicaron qué Cedears comprar ante la volatilidad global. Depositphotos

Por su parte, el analista y asesor Mariano Monferini sostuvo que una de las primeras alternativas a considerar es el Cedear de Berkshire Hathaway (BRK.B), la compañía de Warren Buffett.

"La compañía cuenta con un nivel de liquidez excepcional en su balance, lo que le permite atravesar contextos de volatilidad con mayor solidez y, al mismo tiempo, aprovechar oportunidades de inversión en escenarios de corrección del mercado. Esta fortaleza financiera suele traducirse en una menor volatilidad relativa frente a los principales índices accionarios", indicó.

Y dentro del mismo perfil conservador, también aparecen opciones vinculadas al consumo básico, caracterizadas por ingresos estables y una demanda poco sensible al ciclo económico. En este grupo se destacan Coca-Cola (KO), PepsiCo (PEP) y Walmart (WMT), compañías líderes en sus segmentos que históricamente mostraron una volatilidad inferior a la del índice de referencia al que pertenecen

El oro cobra protagonismo

En tanto, el consultor Mariano Pantanetti enfatizó en la importancia de prestarle atención al oro, por lo que una opción sería apostar por el Cedear GLD, un fondo cotizado que invierte en el metal dorado.

"Si uno piensa que el conflicto entre Donald Trump y los bancos centrales va a seguir escalando, un instrumento de cobertura clave es el oro. Pensemos que los bancos centrales se alinean detrás del Banco de Basilea, que es el banco central de los bancos centrales, una de las instituciones más fuertes del mundo, lejos. Y si todos los banqueros centrales se alinean atrás de Powell, tienen millones de veces más poder que Donald Trump, y en ese marco esa guerra podría hacer subir más aún el precio del oro", detalló el experto.