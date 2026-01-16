Tarifas de energía: Gobierno postergó nuevo esquema de subsidios y lanza un bloque de consumo récord para el Norte

La puesta en marcha de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) se traslada a febrero. En paralelo, se oficializó un fuerte incremento en los topes de consumo subsidiado para el NOA y NEA ante las altas temperaturas.

Quita de subsidios. El retraso operativo hasta febrero otorga al Gobierno una ventana de tiempo para terminar de publicar los cuadros tarifarios pendientes.

El mapa de los subsidios energéticos atraviesa una reconfiguración estructural que combina una prórroga técnica con una respuesta a las asimetrías climáticas del país. El Gobierno Nacional confirmó que el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) , el sistema que llega para jubilar la segmentación de la gestión anterior, entrará en vigencia finalmente en febrero de 2026 .

Esta postergación de última hora no llega sola. La Secretaría de Energía , bajo la órbita del Ministerio de Economía, decidió atender los reclamos de las provincias del Norte Grande y estableció bloques de consumo bonificados diferenciados para el Noroeste (NOA) y el Noreste (NEA), reconociendo el impacto que las altas temperaturas tienen en la demanda eléctrica de hogares que, en su mayoría, carecen de acceso a redes de gas natural.

La medida, oficializada mediante criterios técnicos de la norma IRAM 11603 , identifica las zonas "cálidas" y "muy cálidas" de la Argentina para ajustar los beneficios. De esta manera, el Gobierno implementó un incremento de hasta el 83% en los bloques con subsidio para las regiones septentrionales durante el trimestre estacional de verano (diciembre, enero y febrero).

Esta decisión técnica recoge los planteos realizados por gobernadores, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública. El objetivo es introducir un criterio de equidad territorial , garantizando que los hogares vulnerables del norte cuenten con una cobertura acorde a su realidad climática, donde la refrigeración mediante electricidad es una necesidad de supervivencia y no una opción de confort.

Subsidios: ¿cómo funciona el mapa bioambiental?

¿Cómo funciona el Mapa Bioambiental?

Clasificación Climática: Se basa en la norma IRAM 11603, que define zonas "muy cálidas" (Norte) y "cálidas" (centro y sur).

Se basa en la norma IRAM 11603, que define zonas "muy cálidas" (Norte) y "cálidas" (centro y sur). Topes de Consumo (Electricidad - Verano): Zonas Muy Cálidas (NOA/NEA): El bloque subsidiado se incrementó a 550 kWh/mes (antes 300 kWh) para diciembre, enero y febrero. Zonas Cálidas (Resto del país): Se fijó en 370 kWh/mes (antes 300 kWh) para el mismo período. Resto del País (Sin clasificación específica): Se mantienen los 300 kWh/mes.

Equidad Territorial: Busca reconocer la mayor demanda eléctrica por refrigeración en el norte, donde hay menor acceso a gas natural, haciendo la electricidad más crítica

Mapa Zonas Bioambientales subsidios energía

ReSEF: el nuevo registro que reemplaza al RASE

Con la entrada en vigencia del Decreto 943/2025, el Gobierno dio por concluido el período de transición iniciado en 2024 y dio vida al Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Este nuevo padrón reemplaza al antiguo RASE y simplifica el universo de beneficiarios en solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

La simplificación administrativa es clave en esta etapa. Según la normativa, los usuarios que ya estaban inscriptos en el ex RASE verán sus datos migrados automáticamente. No obstante, existe un grupo de usuarios que deberán reempadronarse obligatoriamente en un plazo de seis meses para no perder el beneficio:

Usuarios de garrafas de GLP .

Beneficiarios del ex Programa Hogar .

Usuarios que recibían la Tarifa Social de Gas.

El nuevo criterio de exclusión es estrictamente patrimonial y de ingresos. El umbral para acceder a los subsidios se fijó en ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), lo que a valores de noviembre de 2025 equivale a $3.771.987,09 mensuales por hogar tipo. Además de los ingresos, el Estado cruzará datos sobre activos societarios, vehículos de menos de cinco años de antigüedad y la titularidad de múltiples inmuebles.

Impacto fiscal: hacia una mayor cobertura del costo real

La implementación del SEF tiene como meta última reducir el peso de los subsidios en las cuentas públicas mientras se alinean las tarifas con los costos de generación y transporte. Según estimaciones de la consultora Economía y Energía, se espera que durante 2026 los subsidios a la energía eléctrica se reduzcan un 15%.

Esta dinámica permitirá que la cobertura de la demanda sobre el costo real de la energía alcance el 72% en electricidad (frente al 67% de 2025). En el caso del gas natural, la poda de subsidios será más agresiva, con una reducción proyectada del 44%, elevando el nivel de cobertura del costo de abastecimiento al 83%.

Para el bolsillo del usuario, esto se traducirá en aumentos tarifarios que promediarían el 23%, sin contar los ajustes por inflación en los componentes de transporte y distribución. Pese a este sendero de incrementos, el análisis sectorial indica que las tarifas eléctricas se encuentran todavía un 33% por debajo de los niveles reales registrados en 2019.

Transición gradual y bonificaciones extraordinarias

Conscientes del impacto que el cambio de régimen puede tener en el consumo hogareño, el Gobierno dispuso una bonificación extraordinaria para 2026. Este esquema excepcional contempla un descuento adicional de hasta el 25% en enero, el cual se irá diluyendo gradualmente mes a mes hasta desaparecer por completo en diciembre.

En lo que respecta al Gas Natural, el sistema mantendrá los bloques de consumo vigentes, pero concentrará la bonificación del 50% exclusivamente entre abril y septiembre, los meses de mayor demanda estacional. Fuera de ese período, el subsidio será inexistente para el gas por redes.

El retraso operativo hasta febrero otorga al Gobierno una ventana de tiempo para terminar de publicar los cuadros tarifarios pendientes, definir los precios del PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) para el gas y el precio monómico de la energía eléctrica. El nuevo sistema busca, en definitiva, terminar con las distorsiones de la segmentación anterior para avanzar hacia un esquema previsible y sostenible financieramente.