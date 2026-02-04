TGN designó a Horacio Pizarro como nuevo Director General

El ex directivo de Tecpetrol asumió al frente de Transportadora de Gas del Norte en reemplazo de Daniel Ridelener, quien dejó una huella clave en el desarrollo del sistema desde la privatización.

Desde TGN señalaron que su llegada apunta a consolidar una nueva etapa de crecimiento, con énfasis en la seguridad operativa, la eficiencia del sistema y el desarrollo de proyectos que acompañen la expansión de la producción de gas no convencional.

Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció la designación de Horacio Pizarro como nuevo Director General de la compañía, cargo que asumió formalmente el 3 de febrero de 2026. El ejecutivo reemplaza a Daniel Ridelener, quien lideró la empresa durante más de 15 años y fue una figura central desde la creación de la transportista en la década del noventa.

El recambio en la conducción se produce en un contexto clave para el sistema de transporte de gas natural en la Argentina, atravesado por la recuperación de la producción en Vaca Muerta, los proyectos de expansión de infraestructura y la necesidad de mejorar la eficiencia operativa para acompañar el crecimiento de la demanda interna y regional.

Horacio Pizarro es Ingeniero Industrial, egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), y cuenta con un posgrado en Explotación de Yacimientos e Ingeniería de Reservorios del Instituto del Gas y del Petróleo de la Universidad de Buenos Aires (IGPUBA). A lo largo de más de 25 años desarrolló su carrera profesional dentro del Grupo Techint, uno de los principales conglomerados industriales y energéticos del país.

En su trayectoria más reciente, Pizarro se desempeñó como Director Senior de Joint Ventures, Non Operated Assets & Midstream de Tecpetrol, el brazo energético del grupo, con foco en activos estratégicos y proyectos vinculados al transporte y procesamiento de gas. Su perfil combina formación técnica, gestión corporativa y conocimiento profundo del negocio midstream, un área clave para el funcionamiento del sistema energético argentino.

El legado de Daniel Ridelener en TGN

La salida de Daniel Ridelener marca el cierre de un ciclo relevante para la compañía. Vinculado a TGN desde su creación en 1992, Ridelener fue una pieza fundamental en el desarrollo del sistema de transporte del norte argentino. Desde 2008 ocupó el cargo de Director General, liderando la empresa en escenarios complejos que incluyeron cambios regulatorios, restricciones tarifarias, ciclos de caída y recuperación de la actividad y fuertes desafíos macroeconómicos.

Durante su gestión, TGN consolidó su rol como operador estratégico del sistema gasífero, con una red que conecta los principales centros de producción con los mercados de consumo interno y con exportaciones a países vecinos. Su impronta dejó una marca no solo en los resultados operativos, sino también en la cultura organizacional de la compañía.

“Me honra haber sido parte de TGN desde sus inicios y agradezco todos estos años de trabajo junto a un gran equipo que mueve el gas que se consume en nuestro país y en la región”, expresó Ridelener, quien destacó que la empresa continuará cumpliendo un rol central bajo la nueva conducción.

Al asumir el cargo, Horacio Pizarro destacó la importancia de dar continuidad al camino recorrido, pero también de profundizar los ejes estratégicos que exige la nueva etapa del sector energético. “Nuestro compromiso es cuidar ese legado, profundizando la seguridad operativa, la eficiencia y los proyectos de crecimiento que acompañan el desarrollo energético del país”, señaló.

El desafío no es menor. El sistema de transporte de gas enfrenta una agenda marcada por la necesidad de inversiones, la ampliación de capacidad para evacuar la producción de Vaca Muerta, la integración regional y un marco regulatorio que busca mayor previsibilidad tras años de distorsiones tarifarias.

En ese escenario, TGN ocupa una posición clave dentro de la cadena de valor energética, como uno de los principales operadores de gasoductos troncales del país. La designación de un directivo con experiencia en grandes proyectos y activos estratégicos aparece alineada con la intención de fortalecer ese rol.

Una señal al mercado energético

El recambio en la conducción de TGN también es leído por el mercado como una señal de ordenamiento institucional y profesionalización, en un momento en que la infraestructura energética vuelve a ser un factor central para el crecimiento económico.

Con Horacio Pizarro al frente, la transportista inicia una nueva etapa con el objetivo de consolidar su posición en el sistema gasífero argentino, acompañar el desarrollo de nuevos proyectos y adaptarse a un escenario donde el gas natural vuelve a ocupar un lugar protagónico en la matriz energética nacional.