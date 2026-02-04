Patentes en CABA: AGIP reimprimirá boletas y dio detalles sobre cómo y cuándo se podría pedir el reintegro

El fisco porteño informó los pasos a seguir en caso de haber abonado las boletas del primer tramo del año. Además, dieron a conocer las fechas en que se emitirán las patentes con los nuevos valores.

El Gobierno porteño comunicó cuál será el procedimiento para reclamar la devolución de los saldos a favor.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) anunció que reimprimirá las boletas de las patentes de los vehículos en la Ciudad de Buenos Aires , luego de las quejas de contribuyentes que reportaron aumentos superiores al 100%. El organismo dio a conocer que los nuevos valores no podrán superar la inflación acumulada anual del 31,8%. Además, explicó cómo hacer para pedir el reintegro , en caso de corresponder, y a partir de cuándo estiman que podrá solicitarse la devolución. En paralelo, Jorge Macri envió proyecto a la Legislatura .

A inicios del año, como ocurre habitualmente, los dueños de autos radicados en CABA comenzaron a recibir los nuevos valores del impuesto a las patentes , luego de la modificación introducida por el gobierno de Macri a través de la Ley Impositiva que se sancionó el Palacio porteño a fines de noviembre del 2025. Los reclamos no tardaron en surgir, ante la sorpresa por las cifras que, en algunos casos superaban el 100% respecto del año anterior.

El malestar de los porteños llegó hasta la sede de la administración porteña, en Parque Patricios, y se trasladó a las oficinas de la AGIP, desde donde aclararon que el incremento no se debió a cambios en la tasa del impuesto , sino a una actualización en la valuación fiscal de los vehículos , que es la base sobre la que se calcula el monto a pagar.

El jefe de Gobierno porteño tomó nota del malestar y envió un proyecto de ley a la Legislatura que, una vez aprobado, pondrá un límite a los montos: no podrá superar el 31,8%, inflación anual medida según el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA). Mientras tanto, pidió a los contribuyentes no pagar las boletas pendientes.

En esa línea, la AGIP informó que "ante las variaciones originadas por la actualización de valuaciones de algunos modelos de vehículos" se dieron de baja las patentes emitidas de la web y del homebanking, por lo que no se efectuarán débitos automáticos. Y, replicando el mensaje del alcalde, aclararon: "Los contribuyentes deben omitir las boletas anteriores y esperar la nueva emisión".

Frente al nuevo panorama, el organismo que conduce Germán Krivocapich confirmó que, teniendo en cuenta el tope inflacionario, emitirán nuevos papeles. "Las nuevas boletas reliquidadas estarán disponibles en la web de AGIP el 18 de febrero y en homebanking el 20 de febrero", informaron. Su emisión será "únicamente digital" para "brindar respuesta con mayor celeridad".

CABA: AGIP explicó qué ocurrirá con las boletas que ya se pagaron

La reliquidación que efectuará el fisco porteño alcanzará "a la totalidad de las boletas de la primera emisión", que incluyen las cuotas 1, 2, 3 y cuota anual anticipada. Tras ello, se emitirán los nuevos montos a abonar.

Desde el organismo público explicaron también qué ocurrirá con los montos de las boletas que ya fueron abonadas. Por un lado, podrán optar por no realizar ningún trámite y dejar que la diferencia quede registrada en el sistema como un saldo a favor. O podrán solicitar su devolución. Sin embargo, el esquema dependerá de las cuotas que hubieran abonado.

En el caso de que el contribuyente hubiera efectuado el pago de la cuota 1, si la reliquidación determina que el importe pagado supera el tope establecido, "el excedente se registrará como saldo a favor y se aplicará automáticamente en la próxima cuota". En cambio, si optó por abonar la cuota anual, la diferencia a favor resultante de la reliquidación quedará a disposición para que el contribuyente "pueda solicitar la devolución o la imputación a futuros vencimientos".

Fuentes del GCBA explicaron Ámbito que el beneficio puede quedar como crédito fiscal para el pago del impuesto o se puede optar por pedir la devolución del excedente. "El primero es más simple y el contribuyente no tiene que hacer nada. En el segundo, una vez que esté habilitado, deberá hacer el trámite a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD) y aguardar la devolución", informaron.

El procedimiento recién se instrumentaría a fin de mes. Se aguardará a que estén emitidas las nuevas boletas, para poder realizar los cálculos diferenciales y así saber si corresponde o no pedir un reintegro y de qué monto será. En el gobierno porteño estiman que el trámite podría estar disponible a partir del 20 de febrero, aunque resta confirmación.

Respecto al esquema de vencimiento, la primera cuota y el pago anual se podrán abonar hasta el 27 de febrero "sin perder el beneficio por pago a término ni el descuento por buen contribuyente". Misma fecha aplica para todas las terminaciones y modalidades.

Patentes en CABA: Jorge Macri envió el proyecto a la Legislatura para frenar los aumentos

El factor principal del ajuste fue la modificación de la fuente utilizada para calcular la valuación fiscal. Ocurre que a partir de 2026, la Ciudad dejó de tomar como referencia los datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) y adoptó los valores provistos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En su momento, fuentes gubernamentales explicaron a Ámbito que para la valuación de cada vehículo tomarían como cifra "el valor del mercado automotor" al mes de octubre del 2025, por lo que dejarían de referenciar el cálculo en la tabla de la DNRPA, la cual, según argumentaban, no refleja los precios reales de los vehículos. El cambio buscaba ajustar las valuaciones a valores efectivos.

Asimismo, explicaban que del universo total de 115.726 vehículos registrados en el distrito, el 92% iba a continuar dentro de los 3 tramos más bajos de la escala, cuya alícuota máxima es de 3,5%.

Pero el problema, en suma, no fue la alícuota sino precisamente la valuación que se tomó para el cálculo lo que propició la impresión de boletas con subas con incrementos. Desde CABA señalaron que el cambio afectó al 16% de los vehículos, cuyas patentes llegaron con aumentos. El 16% registró valores inferiores al 2025 y un 68% restante no registró modificaciones.

En medio de la polémica por el aumento de patentes, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el cálculo que determina el valor de las boletas, con el objetivo de que los incrementos no superen el acumulado de inflación local para 2025. La iniciativa entró el martes por la tarde tarde al Palacio de la calle Perú.

El texto incorpora una cláusula transitoria a la Ley Impositiva, que modifica el esquema previsto. En suma, propone establecer “una bonificación sobre el pago del gravamen de Patentes sobre Vehículos en General” para el 2026.

El objetivo que persigue la iniciativa, a la que accedió Ámbito, es lograr el incremento “no supere el porcentaje equivalente al incremento acumulado del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) durante el 2025”, respecto “de la obligación liquidada o que hubiera correspondido liquidar en el ejercicio fiscal 2025”.

Además, ordena disponer de un crédito fiscal para aquellos contribuyentes que hubieran abonado cuotas correspondientes al 2026, el cual quedará como saldo a favor en concepto de patentes para el período mencionado.