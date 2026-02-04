Tensión en la marcha de jubilados: represión y detención de un cura + Seguir en









Un megaoperativo policial se despliega frente al Palacio Legislativo. El padre Francisco "Paco" Olveira fue uno de los, al menos, tres detenidos. Fue liberado al poco tiempo y volvió al lugar.

El padre Paco había sido detenido en otra manifestación el 12 de noviembre pasado.

Frente al Congreso nacional se viven momentos de tensión durante una nueva marcha de jubilados. Un megaoperativo policial se despliega en el lugar e impide que den la vuelta al edificio legislativo para desplegar sus reclamos. Hubo forcejeos, gas pimienta y la detención de tres personas, entre ellas, el padre Francisco "Paco" Olveira, que participa de la manifestación.

Los manifestantes, a quienes se le impidió cortar la vía pública, intentaron dar la vuelta al Congreso nacional, pero la policía tampoco los dejaban manifestarse de esa manera. Durante la protesta fue detenido el padre "Francisco ‘Paco" Olveira por "resistencia a la autoridad". En el trayecto hasta un móvil policial fue acompañado por los diputados de Unión por la Patria, Paula Penacca, Jorge Taiana, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés.

La detención fue filmada por un celular por el diputado Valdes, quien publicó el video en las redes sociales y pidió la intervención al fiscal Horacio Peix, quién trabaja en la zona. Al poco tiempo, el padre Olveira fue liberado.

Hubo antecedente el 12 de noviembre pasado. En otra manifestación, Olveira también fue demorado durante una manifestación y denunció un "ensañamiento con los jubilados".

Temas Marcha

Jubilados

Congreso