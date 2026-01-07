TGS designó a Jorge Vugdelija como director de grandes proyectos: aceleran agenda de inversiones

La transportista de gas incorporó a Jorge Vugdelija para liderar la ejecución de sus proyectos estratégicos, en un contexto marcado por la ampliación del Gasoducto Perito Moreno y el desarrollo del ambicioso proyecto de NGL’s vinculado a Vaca Muerta.

Con más de 33 años de trayectoria, tgs es la principal compañía de transporte de gas natural de la Argentina.

tgs , una de las compañías líderes del sector energético argentino, anunció la designación de Jorge Vugdelija como nuevo Director de Grandes Proyectos , una posición clave desde la cual tendrá a su cargo la ejecución y el desarrollo de las iniciativas de gran envergadura que definirán el crecimiento futuro de la empresa.

Según informaron a Energy Report , la incorporación se produce en un momento estratégico para tgs, que avanza en obras de infraestructura de alto impacto para el sistema energético nacional, vinculadas tanto al transporte de gas natural como a la industrialización del gas de Vaca Muerta.

Vugdelija cuenta con una sólida formación técnica y una extensa trayectoria en el sector energético regional . Es Ingeniero Electrónico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), posee especializaciones en el ITBA y un Executive MBA del IAE Business School.

A lo largo de su carrera ocupó posiciones gerenciales en compañías de primera línea como Pecom Energía, Petrobras Argentina y Refinor , y ejerció roles ejecutivos de máxima responsabilidad, entre ellos CEO de Oleoductos del Valle (Oldelval) y Executive President de Oleoductos de Crudos Pesados (OCP) en Ecuador.

Desde su nuevo rol en tgs, Vugdelija liderará la gestión integral de los proyectos estratégicos que la compañía tiene en marcha, en un contexto de fuerte expansión del transporte de gas y de nuevas oportunidades para agregar valor a la producción no convencional.

Un rol clave en un momento de expansión

La designación se da pocos meses después de que tgs fuera adjudicada para ejecutar la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, una de las obras de infraestructura energética más relevantes del país. El proyecto permitirá incrementar en 14 millones de metros cúbicos diarios la capacidad de transporte de gas natural desde Tratayén hasta Salliqueló, reforzando el abastecimiento interno y reduciendo la necesidad de importaciones.

La obra contempla una inversión superior a los u$s560 millones y es considerada estratégica para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta, consolidando a tgs como un actor central en el sistema de transporte de gas de la Argentina.

En paralelo, la compañía impulsa el proyecto de NGL’s, una iniciativa de escala regional orientada a monetizar el gas rico en hidrocarburos líquidos proveniente de Vaca Muerta. El proyecto prevé la separación, transporte y fraccionamiento de líquidos del gas natural —propano, butano, etano y gasolina natural— y demanda una inversión global superior a los u$s2.500 millones.

El plan incluye infraestructura de acondicionamiento en Tratayén, la construcción de un poliducto de más de 500 kilómetros y una planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, posicionando a tgs como un referente regional en la industrialización y exportación de NGL’s.

El rol estratégico de tgs en el sistema energético

Con más de 33 años de trayectoria, tgs es la principal compañía de transporte de gas natural de la Argentina. Opera una red de más de 9.250 kilómetros de gasoductos que atraviesan siete provincias y permiten trasladar el gas desde los yacimientos del sur y oeste del país hacia los principales centros urbanos y polos industriales.

La empresa se consolidó como líder en cinco líneas de negocio: transporte de gas natural; procesamiento y comercialización de líquidos del gas; midstream en Vaca Muerta; telecomunicaciones y servicios. Cuenta con más de 35 instalaciones y más de 1.100 colaboradores, y opera activos clave como el Complejo Cerri y la Planta Galván, ambos en Bahía Blanca.

En este contexto, la llegada de Jorge Vugdelija al Directorio Ejecutivo de Grandes Proyectos apunta a fortalecer la capacidad de gestión y ejecución de una agenda de inversiones que será determinante para el futuro energético del país y para el posicionamiento de tgs como un actor central en la transición hacia un sistema más integrado, eficiente y competitivo.