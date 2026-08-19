La Legislatura de San Juan aprobó el acuerdo minero con Vicuña por u$s250 millones + Agregar ámbito en









El proyecto del oficialismo provincial consiguió 27 votos a favor y 9 en contra en la unicameral de Diputados. El gobernador Marcelo Orrego celebró la luz verde del parlamento. El peronismo no tuvo una posición unánime.

La Legislatura de San Juan, durante la sesión en la que se aprobó el acuerdo con Vicuña.

La Legislatura de San Juan aprobó este miércoles el acuerdo entre la provincia y la minera Vicuña S.A. por u$s250 millones, una medida que fue celebrada por el gobernador Marcelo Orrego, quien destacó que "la mayoría eligió acompañar este proceso histórico".

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El proyecto del oficialismo sanjuanino obtuvo 27 votos a favor y solo 9 en contra en la unicameral de Diputados, por lo que logró su sanción definitiva. El peronismo exhibió fisuras, ya que se manifestó orgánicamente en contra, aunque dio libertad de acción para el sufragio de sus legisladores.

"Celebro que la Cámara de Diputados de la Provincia haya aprobado el acuerdo con Vicuña que envié para su ratificación. Esto se traducirá en recursos para las obras que San Juan necesita, antes de que el proyecto comience a producir", subrayó Orrego en sus redes sociales tras conocerse la luz verde del parlamento provincia.

Agregó, además, que "aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar este paso histórico". "¡San Juan sigue avanzando hacia el futuro!", finalizó.

Celebro que la Cámara de Diputados de la Provincia haya aprobado el acuerdo con Vicuña que envié para su ratificación. Esto se traducirá en recursos para las obras que San Juan necesita, antes de que el proyecto comience a producir. Aunque algunos quieran dejar a la provincia en… — Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) August 19, 2026 En qué consiste el acuerdo con Vicuña A comienzos de agosto, la minera Vicuña Corp., la sociedad integrada por BHP y Lundin Mining para desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, había dado un nuevo paso para consolidar uno de los mayores proyectos cupríferos del mundo al firmar un acuerdo con el Gobierno de San Juan que prevé un pago anticipado de u$s250 millones destinado a financiar obras de infraestructura estratégica en la provincia.

El convenio establece un marco de largo plazo para el cumplimiento de las obligaciones contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), estabiliza el esquema de regalías y brinda mayor previsibilidad jurídica y financiera para el desarrollo del emprendimiento minero, cuya inversión total podría alcanzar los u$s18.000 millones. El desembolso de u$s250 millones se canalizará a través de un fideicomiso específico que administrará de manera transparente los fondos destinados a infraestructura provincial. Según informó la compañía, el pago está previsto para completarse hacia fines del cuarto trimestre de 2026, una vez que el acuerdo obtenga la aprobación de la Legislatura de San Juan y adquiera rango de ley. Anteriormente, a fines de julio, el Gobierno nacional oficializo el ingreso del proyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un paso que consolida el desarrollo del mayor emprendimiento cuprífero del país y uno de los más importantes del mundo. Mediante la Resolución 1154/2026 del Ministerio de Economía quedó aprobada la adhesión del proyecto desarrollado por la sociedad Vicuña Argentina S.A., bajo la categoría de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). La decisión representa un hito para la minería argentina y llega apenas días después de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) otorgara el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para la construcción de la infraestructura eléctrica de alta tensión que abastecerá al proyecto Josemaría y reforzará el sistema energético del norte sanjuanino, una condición considerada estratégica para el avance de la inversión.