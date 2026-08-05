Tierras raras: expertos respaldaron cambios en el Código de Minería y destacaron el potencial argentino

La Comisión de Minería de Diputados analizó proyectos para incorporar las tierras raras como minerales de primera categoría. Funcionarios, especialistas y representantes del sector coincidieron en que el país tiene potencial geológico, pero necesita inversiones en exploración y mayor certeza jurídica.

La agenda minera del Congreso sumó un nuevo capítulo con el debate sobre tierras raras , un grupo de minerales críticos para la transición energética, la industria tecnológica y la fabricación de imanes de alta potencia. En una reunión informativa de la Comisión de Minería de Diputados, funcionarios nacionales, especialistas técnicos y representantes empresarios respaldaron la necesidad de incorporar estos recursos al Código de Minería como minerales de primera categoría, aunque advirtieron que la Argentina todavía debe transformar su potencial geológico en proyectos concretos mediante inversiones en exploración, reglas claras y un marco estable de largo plazo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El encuentro fue encabezado por la presidenta de la comisión, la diputada catamarqueña Fernanda Ávila, y tuvo como eje tres proyectos presentados por Silvana Giudici, Carlos Snopek y Jorge Rizzotti. Las iniciativas buscan despejar dudas jurídicas sobre la categorización de las tierras raras dentro del régimen minero argentino.

Antes de la exposición de los especialistas, la comisión trató dos proyectos de declaración impulsados por la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez, vinculados con las actividades de la Fundación Mujer en la Minería y con la XI Exposición Internacional San Juan Minera.

El primero en exponer fue Martín Gozálvez, director nacional de Geología del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), quien explicó que los minerales críticos son materias primas cuya importancia está determinada por dos variables: el riesgo de suministro y el peso económico dentro de una cadena de valor.

“Cuando el riesgo del suministro es muy alto y la importancia también es alta, el mineral es crítico”, sostuvo el funcionario.

Gozálvez señaló que desde 2008 la mayoría de los países desarrollados comenzaron a definir sus propias listas de minerales críticos, según las necesidades de cada economía. En el caso de Estados Unidos, la lista se actualiza cada tres años y en 2025 clasificó materiales según alta criticidad, criticidad elevada y criticidad moderada.

De acuerdo con su exposición, Estados Unidos considera críticos 13 minerales, de los cuales seis son tierras raras. La razón es que se trata de un país que no posee grandes reservas de estos recursos, pero los utiliza de manera intensiva en su industria.

La Unión Europea también incluye a las tierras raras dentro de sus listados de materias primas estratégicas. El dato muestra que el debate no se limita a la minería, sino que forma parte de una disputa global por el control de insumos clave para tecnologías energéticas, defensa, electrónica, movilidad eléctrica y almacenamiento.

China, refinamiento y manufactura

Uno de los puntos centrales de la exposición fue que la criticidad no depende solo de la extracción minera. También pesa la concentración en las etapas de refinamiento y manufactura.

Gozálvez utilizó el ejemplo del litio para graficar esa diferencia. Si bien muchos países descubrieron nuevos depósitos y América del Sur ya representa cerca del 30% de la producción, el refinamiento sigue concentrado en China, que procesa alrededor del 60%.

Con las tierras raras ocurre algo similar. Aunque hubo nuevos descubrimientos y expansión de antiguas minas, cerca del 80% del refinamiento se realiza en China y más del 90% de los imanes de tierras raras se fabrican allí.

“Una materia prima no solamente es crítica por la cuestión minera y la extracción, sino también por el refinamiento y la manufactura”, explicó el funcionario.

El especialista agregó que América Latina ganó protagonismo por los descubrimientos de Brasil, que pasó a ubicarse como el segundo país con mayores reservas de tierras raras a nivel mundial. Sin embargo, aclaró que todavía no produjo una tonelada, lo que marca la distancia entre potencial geológico y desarrollo industrial efectivo.

El potencial argentino: depósitos pequeños y recursos por explorar

En el caso argentino, el SEGEMAR identificó depósitos pequeños por aproximadamente 190.000 toneladas de tierras raras. Según Gozálvez, esa cifra es relativamente baja, pero confirma la existencia de mineralización en el país.

A partir de esos datos, el organismo realizó modelados matemáticos y estimó que la Argentina podría descubrir entre 3 millones y 3,5 millones de toneladas de tierras raras.

“Argentina es un país que desde el punto de vista geológico cuenta con potencial, pero para poder llevarlo a una realidad necesita inversión en exploración”, afirmó Gozálvez.

El funcionario remarcó que los depósitos existentes son pequeños, poco estudiados y fueron analizados con tecnologías antiguas. También señaló que en la Argentina no se invirtió de manera significativa en la búsqueda de tierras raras.

Los depósitos identificados se ubican en Salta, Jujuy, Santiago del Estero y San Luis. Para los especialistas, el desafío será pasar de la identificación preliminar a campañas de exploración capaces de dimensionar recursos, evaluar viabilidad económica y atraer capitales.

Cambios en el Código de Minería

El subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación, Mario Ricardo Thiem, respaldó en términos generales los proyectos analizados por la comisión. El funcionario sostuvo que las iniciativas coinciden en proponer la recategorización de elementos o minerales, con el objetivo de incorporar a las tierras raras como minerales de primera categoría.

“En los proyectos, en general estamos de acuerdo”, afirmó Thiem, aunque aclaró que existen aspectos técnicos susceptibles de mejora.

El funcionario planteó que la descripción de los elementos de tierras raras debería incorporarse directamente al articulado del Código de Minería. Además, sugirió aprovechar la modificación para incluir también al cromo y al grafito como minerales de primera categoría.

Thiem propuso que la norma entre en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y formuló una serie de recomendaciones técnicas para ordenar los cambios legislativos.

La mirada empresaria: certeza jurídica, pero no alcanza para atraer inversiones

En representación de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Leonardo Rodríguez sostuvo que los tres proyectos tienen un objetivo razonable porque contribuyen a despejar incertidumbres interpretativas.

Actualmente, el Código de Minería no incluye una referencia expresa a las tierras raras. Esa omisión puede abrir un debate sobre si corresponde considerarlas minerales de primera o segunda categoría.

Rodríguez consideró razonable que el Congreso avance con una norma que clarifique la categoría aplicable. Sin embargo, sugirió evitar una enumeración detallada de todos los elementos comprendidos bajo el concepto de tierras raras, para no obligar a futuras reformas si cambia la definición técnica.

También planteó que la opción más clara sería modificar el artículo 3° del Código de Minería, aunque admitió que también podría utilizarse una ley especial. Según explicó, ambos caminos son viables.

El representante de CAEM fue más cauteloso respecto del impacto económico de la reforma. Señaló que incorporar las tierras raras al Código de Minería no generará por sí solo nuevas inversiones.

“Para eso tenemos que aportar certezas sobre la categorización jurídica, pero eso no representa por sí solo un incentivo suficiente. La decisión depende de un marco jurídico estable, competitivo y previsible”, afirmó.

RIGI y régimen permanente de inversión

Otro punto del debate fue la relación entre tierras raras, RIGI y régimen de inversiones mineras. Rodríguez valoró al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones como una herramienta eficaz para atraer capitales de gran escala, pero advirtió que se trata de un instrumento transitorio.

Por eso, sostuvo que una vez vencido el RIGI volverá a quedar como marco central la Ley de Inversiones Mineras. En ese contexto, planteó la necesidad de contar con un régimen permanente de inversión para sostener el desarrollo del sector.

“En junio del año que viene se acaba el RIGI y quisiera ver qué proyectos va a haber luego”, señaló.

Giudici aclaró durante la reunión que el RIGI no será prorrogado y que su proyecto no busca crear una ley aparte, sino modificar el Código de Minería. También afirmó que la iniciativa no generaría conflictos jurídicos con las normas provinciales.

Una agenda minera que empieza a mirar minerales críticos

La reunión no implicó la aprobación de una ley ni la emisión inmediata de un dictamen. Sin embargo, instaló en la agenda parlamentaria un debate que puede ganar peso por la demanda internacional de minerales críticos.

Las exposiciones coincidieron en dos puntos. Por un lado, la Argentina tiene potencial geológico en tierras raras, aunque todavía en una etapa preliminar. Por otro, necesita mejorar la certeza jurídica y atraer inversiones en exploración para transformar ese potencial en proyectos productivos.

El debate legislativo recién comienza. La incorporación de las tierras raras como minerales de primera categoría puede ser un primer paso para ordenar el marco normativo. El desafío de fondo será avanzar en exploración, financiamiento, tecnología de procesamiento y reglas estables para insertarse en una cadena global dominada por pocos jugadores.