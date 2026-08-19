El metal cotiza cerca de niveles históricos por una combinación de oferta ajustada, bajos inventarios y mayor demanda vinculada con redes eléctricas, inteligencia artificial, data centers y defensa. El escenario mejora las perspectivas para los grandes proyectos de cobre argentinos, aunque el mercado advierte que los precios actuales ya descuentan parte de la escasez esperada.

El cobre acumula una suba interanual cercana al 45% y durante agosto llegó a operar en la zona de máximos históricos, con un pico de aproximadamente u$s14.543 por tonelada en la London Metal Exchange.

El cobre volvió a quedar en el centro del mercado global de commodities por su fuerte suba de precios y por el rol estratégico que tendrá en la electrificación, la inteligencia artificial y la expansión de redes eléctricas . El boom genera una gran oportunidad para la Argentina , que actualmente produce más de ese metal que de litio.

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A este miércoles, el metal se mantenía cerca de máximos históricos: el futuro COMEX con vencimiento septiembre cotizaba alrededor de u$s6,43 por libra, equivalente a unos u$s14.166 por tonelada, mientras que en Londres operaba cerca de u$s13.898 por tonelada.

El movimiento llegó después de un rally muy fuerte. El cobre acumula una suba interanual cercana al 45% y durante agosto llegó a operar en la zona de máximos históricos, con un pico de aproximadamente u$s14.543 por tonelada en la London Metal Exchange.

Aunque en la última rueda mostró una corrección por el ingreso de más de 20.000 toneladas a los depósitos registrados de la LME, el mercado sigue mirando al cobre como uno de los metales más favorecidos por la transición energética y por la nueva demanda asociada a centros de datos, inteligencia artificial y defensa.

El primer motor del rally es la oferta minera. Distintas minas relevantes enfrentan problemas operativos, climáticos y de costos, lo que redujo el margen de respuesta del mercado frente a una demanda creciente.

Un caso reciente fue Antofagasta, que recortó su previsión de producción para 2026 a un rango de entre 625.000 y 655.000 toneladas, frente a la estimación previa de 650.000 a 700.000 toneladas. La revisión respondió a interrupciones en Los Pelambres por lluvias extremas en Chile.

La tensión también se ve en los inventarios. Las existencias de cobre en la LME bajaron desde 324.850 toneladas el 1 de julio hasta 223.550 toneladas el 18 de agosto, una reducción aproximada del 31%.

Esa caída reforzó la percepción de escasez física. Además, el cobre cash llegó a cotizar con primas muy elevadas frente al contrato a tres meses, una señal típica de tensión por disponibilidad inmediata del metal.

China, IA y redes eléctricas sostienen la demanda

China continúa siendo el actor decisivo para el corto plazo. La demanda física del gigante asiático dio respaldo al mercado durante julio, aunque también aparece como uno de los principales riesgos: precios demasiado altos pueden frenar compras industriales o acelerar procesos de sustitución.

El factor más importante, sin embargo, es estructural. La expansión de redes eléctricas, generación renovable, vehículos eléctricos, almacenamiento energético y electrificación industrial requiere grandes volúmenes de cobre.

A ese frente se sumó un nuevo vector de demanda: inteligencia artificial y data centers. Según las estimaciones incluidas en el informe, la capacidad global de centros de datos podría superar los 550 GW hacia 2040, más de cinco veces el nivel de 2022. IA, data centers y defensa aportarían en conjunto unos 4 millones de toneladas adicionales de demanda anual hacia 2040.

El aumento del gasto militar también agrega consumo de cobre relativamente menos sensible al precio. S&P Global estima que el gasto mundial en defensa podría llegar a u$s6 billones hacia 2040, lo que suma presión sobre un mercado que ya enfrenta restricciones de oferta.

El precio actual ya descuenta parte del optimismo

Para el corto plazo, el panorama sigue siendo alcista, pero con más volatilidad. El precio actual ya incorpora buena parte de la escasez esperada y cualquier señal de normalización de inventarios puede generar correcciones.

La dispersión de pronósticos refleja esa tensión. Goldman Sachs elevó su objetivo para fines de 2026 a u$s13.735 por tonelada, mientras que Citi subió su estimación de corto plazo a u$s14.500 y proyectó u$s15.000 para un horizonte de seis a doce meses.

Eso coloca al precio actual prácticamente en el centro de las estimaciones más optimistas. En otras palabras, el potencial alcista de corto plazo existe, pero entrar en cobre en estos niveles ya implica convalidar un escenario de escasez importante.

Los principales riesgos son una recomposición rápida de stocks, una desaceleración de China, un menor crecimiento global o una salida de posiciones financieras especulativas.

Entre 2027 y 2030, el cuello de botella será la oferta

El mediano plazo puede combinar correcciones de precio con una tesis estructural todavía alcista. El Banco Central de Chile proyectaba en junio un precio promedio de u$s5,80 por libra para 2026, equivalente a unos u$s12.787 por tonelada; u$s5,20 por libra para 2027, equivalente a u$s11.464 por tonelada; y u$s5 por libra para 2028, unos u$s11.023 por tonelada.

Ese escenario supone una moderación después del rally extraordinario de 2026. Sin embargo, otros bancos mantienen proyecciones más optimistas, con precios cerca de u$s15.000 por tonelada en un año.

La diferencia dependerá de cuánta nueva oferta efectivamente entre en producción. El cuello de botella es conocido: los grandes proyectos mineros requieren inversiones multimillonarias, infraestructura, permisos, licencia social y varios años hasta llegar a producción comercial.

Una oportunidad para el cobre argentino

Para la Argentina, el escenario global abre una ventana relevante. Un precio estructuralmente alto mejora la economía de los grandes proyectos de cobre y puede acelerar decisiones de inversión en un sector que busca convertirse en el próximo gran motor minero del país.

La oportunidad no se explica solo por el precio actual, sino por la perspectiva de largo plazo. La Agencia Internacional de Energía calcula que, incluso incorporando los proyectos previstos, hacia 2035 podría existir una brecha de oferta de cobre equivalente al 25% de la demanda.

S&P Global proyecta que la demanda mundial pasará de alrededor de 28 millones de toneladas en 2025 a 42 millones en 2040, un crecimiento de 50%. También advierte que, si no aparecen nuevas inversiones, la diferencia entre oferta y demanda podría llegar a 10 millones de toneladas anuales hacia 2040.

Ese dato es clave para países con proyectos todavía en desarrollo. Una nueva mina de cobre tarda en promedio unos 17 años desde el descubrimiento hasta comenzar a producir, por lo que las decisiones que se tomen en esta etapa pueden definir qué países capturarán la próxima ola de demanda.

En ese mapa aparecen los grandes proyectos argentinos de cobre, como Los Azules, Vicuña, Taca Taca, MARA y PSJ Cobre Mendocino. La combinación de precios elevados, demanda estructural y necesidad global de nueva oferta mejora el atractivo del país, aunque la concreción de inversiones dependerá de infraestructura, financiamiento, permisos, estabilidad regulatoria y capacidad de ejecución.

Un metal cada vez más estratégico

El cobre dejó de ser solo un insumo industrial tradicional. Hoy aparece como un metal crítico para redes eléctricas, renovables, vehículos eléctricos, data centers, inteligencia artificial y defensa.

Esa diversidad de demanda explica por qué el mercado financiero también empezó a tratarlo como una forma de exposición a megatendencias globales. Fondos institucionales y minoristas aumentaron sus posiciones en cobre como apuesta a la electrificación, la IA y las materias primas críticas.

Gentileza Semanario Económico

La contracara es la volatilidad. En el corto plazo, los precios pueden corregir si mejora la disponibilidad física o si China reduce compras. Pero el argumento de largo plazo sigue siendo sólido: la demanda crece más rápido que la capacidad de sumar nuevas minas.

Para la Argentina, ese contexto transforma al cobre en una oportunidad estratégica. Si los proyectos avanzan, el país podría sumar una nueva fuente de exportaciones, inversiones y empleo minero en una etapa en la que el mundo busca asegurar abastecimiento de un metal cada vez más escaso.