Vaca Muerta: Vista Energy alcanzó los 126.800 barriles diarios y profundiza su foco en la eficiencia operativa

La firma que conduce Miguel Galuccio continuó mejorando sus números en Vaca Muerta. Se incrementó la productividad en nuevos pozos como Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica

Durante el tercer trimestre de 2025, Vista Energy consolidó su crecimiento en Vaca Muerta . El dato a tener en cuenta es que esa performance estuvo apalancada en la productividad de nuevos pozos en Bajada del Palo Oeste y La Amarga Chica , y en una gestión orientada a la eficiencia operativa. La empresa ha concentrado buena parte de su inversión en esta zona.

En el período, la producción total de crudo -principal negocio de la firma- alcanzó los 126.800 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d) , un 7% superior al trimestre anterior y un 74% más, año contra año.

La producción de crudo fue de 109.700 barriles por día, lo que representa un incremento del 7% contra el trimestre anterior, y un aumento interanual del 73%.

En este caso, y con la mirada en el unverso de inversores, el desagregado remarca un EBITDA ajustado que ascendió a u$s472 millones, un 17% más que en el trimestre anterior y un 52% más, año contra año.

Uno de los indicadores que mereció mayor atención en el trimestre fue la reducción del lifting cost , que descendió a 4,4 dólares por barril equivalente, un 6% por debajo del nivel que se registró un año atrás.

En la firma, destacaron que "este resultado refleja la estrategia de eficiencia operativa y la madurez alcanzada por la compañía en sus desarrollos no convencionales".

Por otro lado, los ingresos totales fueron de u$s706 millones, un 16% más que en el segundo trimestre del año y un 53% por encima del mismo período del 2024. En este sentido, las inversiones totalizaron los u$s351 millones, impulsada por la puesta en producción de nuevos pozos durante el trimestre.

Según informó la empresa, el resultado neto alcanzó los u$s315 millones, mientras que el resultado por acción fue de 3.0 dólares. Al cierre del trimestre, el apalancamiento neto se ubicó en 1.5 veces sobre una base proforma.

El CEO y fundador de Vista Energy, Miguel Galuccio, destacó que estos números consolidan el modelo de crecimiento sostenido de Vista en Vaca Muerta, “basado en la innovación, la productividad y la eficiencia en cada etapa del desarrollo”.