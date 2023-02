Vaca Muerta: tras la inauguración de oleoducto, se avecinan más inversiones y obras

El consorcio está conformado por Shell Argentina, como adjudicataria y líder (con una participación de 60%), Pan American Energy (25%) y Pluspetrol (15%). La obra demandó unos u$s80 millones y la construcción estuvo a cargo de Techint-SIMA, en tanto que la operación del oleoducto quedará en manos de Oleoductos del Valle (Oldelval).

Durante el acto de inauguración, el country chair de Shell para la Argentina, Chile y Uruguay, Ricardo Rodríguez, dijo que hoy en el área Sierras Blancas se procesa el 10% del crudo total de Neuquén y que el nuevo oleoducto permitirá trasladar un tercio de esa producción total, que en 2022 rondaron los 282.000 barriles según cifras oficiales. “Ayudará a conectar al crudo que viene de Vaca Muerta a un troncal que va a Allen a Puerto Rosales, que es el proyecto Duplicar de Oldeval, y que buscar duplicar toda la cantidad de traslado” de petróleo hasta el puerto de Bahía Blanca.

Vaca Muerta oleoducto 2.jpg La construcción del oleducto, a cargo de Techint en asociación con la empresa local SIMA, se hizo en un tiempo récord de nueve meses y empleó a más de 650 personas y alrededor de 50 contratistas y proveedores de materiales, en su mayoría de la región.

El Proyecto Duplicar de Oldeval prevé llevar la actual capacidad de transporte de 36.000 metros cúbicos por día a 86.000 metros cúbicos, equivalentes a 540.940 barriles diarios, con la construcción de 455 kilómetros de caños de 24 pulgadas entre la estación de bombeo Allen y la de Saligral. En ese marco, el ejecutivo de Shell confió que el nuevo oleoducto “potenciará la evacuación de la cuenca y promoverá las exportaciones en el país, para atraer esas divisas que tanto hacen falta”.

Rodríguez destacó que la obra de 105 km fue construida en tiempo récord, en solo nueve meses y sin ningún incidente, con tecnología y técnicas pioneras. Según explicaron líderes del proyecto a este medio el ducto se enterró en zonas de hasta seis metros de profundidad y no atravesó ninguna contingencia social y ni climática. Solo tuvieron un caso de napas altas en el surco y apelaron a una técnica de tapado de las puntas de 14 km de caño cocido para sumergirlo, y luego drenar el agua con bombas. Los ingenieros argentinos revelaron que esta técnica resultó mucho más económica que perforar por debajo de las napas y que sorprendió a más de un experto extranjero cuando se enteraron de la maniobra. “Así, se ahorraron tiempo y dinero”, comentaron.

Shell Ricardo Rodríguez.jpg Durante el acto organizado para 500 invitados, el anfitrión Ricardo Rodríguez, presidente de Shell Argentina, estuvo acompañado por Paul Goodfellow, vicepresidente ejecutivo de la división de Aguas Profundas (Deep Water), encargado del portafolio Global de Shell en Aguas Profundas (offshore).

“Este proyecto no solo es importante para Shell y los socios, sino para toda la cuenca, ya que esta obra contribuyó a uno de los principales desafíos que hemos tenido las operadores en el corto plazo: el desafío de tener la infraestructura para incrementar la producción de crudo, y para eso necesitamos incrementar la infraestructura de evacuación”, advirtió Rodríguez, bajo el radiante sol que seca Vaca Muerta, y desde un atril montado en un enorme escenario, a metros de la estación de bombeo de crudo, frente a más de 500 invitados.

Los planes de Shell para Vaca Muerta

El directivo señaló que en los últimos 5 años la producción de Shell se incrementó de 5.000 a 45.000 barriles diarios y que hoy todos los bloques de sus cuatro áreas están en etapas de desarrollo, con más de 100 pozos perforados desde el inicio de actividad en 2014. “Los niveles de producción y productividad son récord, y de hecho competimos no solo nacionalmente, sino internacionalmente”, explicó Rodríguez. “Nuestro trabajo en Vaca Muerta lleva poco más de una década, contribuyendo al compromiso histórico con el país y el desarrollo energético y económico de Argentina”, indicó.

Según el jefe regional de la compañía, Vaca Muerta representa una “gran apuesta” para Shell, y por eso, justificó, ya llevan invertidos más de u$s2.000 millones, de los cuales unos u$s500 millones se desembolsaron en 2022. “Esto nos permitió en convertirnos en el segundo productor de crudo de la cuenca. Solo en la planta de Sierras Blancas se pueden procesar hasta 42.000 barriles diarios, pero también estamos avanzando en la construcción de una planta de procesamiento en Bajada de Añelo, con una capacidad de 15.000 barriles diarios adicionales y 70 millones de pies cúbicos”.

“Para desarrollar el potencial real que tiene esta cuenta van a hacer falta muchas e importantes inversiones internacionales, que requieren condiciones competitivas y la confianza de la estabilidad a largo plazo del marco regulatorio”, remarcó ante autoridades nacionales, provinciales y municipales que acompañaron la inaguración.

PAE invierte unos u$s400 millones por año

A su turno, Marcos Bulgheroni, group CEO de PAE, destacó en los últimos cinco años Vaca Muerta cuadruplicó su producción de petróleo y casi triplicó su producción de gas no convencional. “Hoy la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta está en 280.000 barriles diarios, mientras que la de gas no convencional está en 48 millones de m3/día. Esperamos seguir creciendo por los próximos años hasta alcanzar unos 750.000 barriles diarios de petróleo y unos 150 millones de m3/día para 2030”, estimó.

En ese sentido, remarcó que en diez años las inversiones en la cuenca se triplicaron. “PAE viene invirtiendo en promedio u$s400 millones al año en la cuenca, y eso vino acompañado de una producción que se incrementó un 45% en el último año, hoy ya casi estamos en 45.000 barriles diarios BOE y se proyecta un incremento promedio del 20% para los próximos años”, puntualizó.

Marcos Bulgheroni acto Shell.jpg Marcos Bulgheroni, group CEO de Pan American Energy, destacó que la inauguración del oleoducto Sierras Blancas-Allen le permitirá a PAE evacuar la producción de sus áreas operadas Coirón Amargo Sureste (CASE) y Aguada Cánepa.

“Esto refleja a la ambición que tenemos en la industria de seguir desarrollando la cuenca y el entorno que nos permitió tomar decisiones no siempre fáciles de inversión en la Argentina, con el ímpetu de las políticas nacionales y provinciales de las últimas décadas para empujar a la industria a tomarlas, como también esa dinámica que se creó con los sindicatos, que son actores importantes, con discusiones difíciles y duras, pero siempre centrados en la producción y la paz social”, enfatizó.

Por último, Bulgheroni destacó la cooperación entre las empresas más allá de la competencia y el recelo de cada compañía. “Al final del día existe una dinámica virtuosa de cooperación, como con el oleoducto, y esto no es un ejemplo excepcional ni único, hay montón como este ejemplo en la industria, pero son la base del crecimiento que hemos experimentado en estos años, y es importante porque falta mucho de esto, es un trecho, todavía no hemos terminado. Es un ladrillo más en esta casa que estamos construyendo para traer desarrollo, empleo y la exportaciones que el país necesita”, finalizó.

Pluspetrol activa producción en tres yacimientos

Germán Macchi, country manager de Pluspetrol, recordó que en 2022 se perforaron 299 pozos pero que hoy ya son 1.800, aunque recalcó que la perforación no es lo único que se necesita para explotar Vaca Muerta. “Para llegar a los mercados locales e internacionales donde va la producción de gas y petróleo se necesitan gasoductos, oleoductos, plantas de tratamiento, de secado y puertos”, afirmó, y destacó el avance de otros proyectos como el Gasoducto Néstor Kirchner, el Duplicar de Oldelva, el oleoducto de Otasa a Chile -ahora previsto para junio- y las ampliaciones del puerto de Bahía Blanca.

Oleducto Shell inauguración.jpg Corte de cinta. La secretaria de Energía, Flavia Royón, los gobernadores Omar Gutiérrez y Arabela Carreras, junto a Marcos Bulgheroni (PAE); Germán Macchi (Pluspetrol), y Paul Goodfellow y Ricardo Rodríguez, de Shell.

Según estimó Macchi, con el nuevo oleoducto de Sierras Blancas-Allen dentro de 20 años se puede alcanzar el transporte de 1.000 millones de barriles de capacidad. “Eso significan casi 1.000 pozos de perforación en Vaca Muerta (nuevos) y es solo una fracción de lo que puede dar”, dijo. En ese marco, anticipó que con el nuevo oleoducto en marcha ahora Pluspetrol iniciará la producción en sus tres yacimientos cercanos Loma Jarillosa, Puesto Silva Oeste y La Calera, que también implicarán más construcciones de ductos e inversiones.

Río Negro licita tres nuevas áreas de hidrocarburos

En tanto la provincia de Río Negro anunció que a principios de marzo llamará a una licitación para la exploración de hidrocarburos en tres nuevas áreas: Confluencia Norte, Confluencia Sur y Cinco Saltos Norte. “Tenemos muy buenas perspectivas, incluso después del pozo Chelforó que acaba de explorar YPF (a 40 km de la cuenca neuquina), donde podríamos estar con un escenario muy favorable más al este, con zonas productivas muy prometedoras”, dijo la gobernadora Arabela Carreras, que también participó del acto.

Arabela Carreras Shell.jpg La gobernadora Arabela Carreras, que también participó del acto de inaguración, anunció planes en exploración de hidrocarburos para la provincia.

Las cifras de Vaca Muerta para 2023

Tras participar de la inauguración del oleoducto, el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, adelantó los números proyectados de actividad para Vaca Muerta en 2023, su último año de los ocho de gestión.

Gutiérrez dijo que el 2022 cerró con una inversión de casi u$s6.100 millones en la formación y que este año se invertirán unos u$s8.000 millones, un récord absoluto para la cuenca neuquina. Además, aseguró que el año pasado la producción de petróleo alcanzo un récord de 308.000 barriles diarios de convencional y shale y que a fin de 2023 esperan que supere los 400.000 barriles. En gas sostuvo que el pico máximo del 2022 alcanzó los 91 millones de m3/día y que proyectan que en el invierno próximo sean 102 millones.

Omar Gutiérrez Shell.jpg El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, junto a directivos de Shell, adelantó los números que esperan para Vaca Muerta en 2023: las inversiones llegarán a u$s8.000 millones, todo un récord.

En cuanto a las exportaciones el gobernador reveló que en 2022 totalizaron u$s2.330 millones y que para este año se espera llegar a u$s4.000 millones. “Esto sin duda es con una composición a la alza del petróleo y el gas, aunque el gas va a dar respuestas a la demanda interna, a partir del declino que tiene la producción de Bolivia”, aclaró. Solo de petróleo en 2022 se exportaron u$s1.917 millones, un 25% del total, y para este año se aguarda que sean u$s3.755 millones. En gas se exportaron u$s415 millones y para fines del 2023 serán unos u$s241 millones.

¿Qué hubiese pasado si no existiese Vaca Muerta?

Ante un nutrido grupo de periodistas, entre los que estaba Ámbito, Gutiérrez se preguntó ¿qué hubiese pasado si no existiese Vaca Muerta? y dio una respuesta: el año pasado se hubiesen ido del país o nos tuviésemos que haber endeudado para comprar energía por u$s21.300 millones y este año serían u$s21.655 millones más. “Esta es la sustitución de importaciones de energía que está generado Vaca Muerta en el país”, sentenció.

El mandatario detalló que el año pasado solo en petróleo la sustitución de importaciones sumó u$s6.322 millones y que este año va a ser de casi u$s5.700 millones, en tanto que en gas se evitó la fuga de u$s13.973 millones y que en 2023 implicarán u$s15.900 millones que el Estado no debe destinar a la compra de energía.