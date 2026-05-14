Moody's destacó el "Super RIGI" y anticipó más competitividad para proyectos energéticos, mineros y de infraestructura

La agencia de riesgo sostuvo que la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sería “crediticiamente positiva” para las empresas vinculadas.

Con estas 16 iniciativas ingresadas al RIGI, los compromisos de inversión ya superan los u$s30.000 millones.

La calificadora internacional Moody’s aseguró que el denominado “Super RIGI” , el nuevo esquema de incentivos a las grandes inversiones que impulsa el Gobierno nacional, podría mejorar la competitividad y el acceso al financiamiento de proyectos estratégicos en Argentina, especialmente en sectores como energía, minería, hidrocarburos e infraestructura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un informe sectorial sobre Argentina, la agencia de riesgo sostuvo que la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sería “crediticiamente positiva” para las empresas vinculadas a actividades de alta intensidad de capital, al ofrecer mayores garantías fiscales, cambiarias y regulatorias para proyectos de largo plazo.

El análisis se conoció luego de que el Poder Ejecutivo anunciara el pasado 7 de mayo que enviará al Congreso un proyecto para crear una versión ampliada del RIGI destinada a inversiones de entre u$s200 millones y u$s600 millones.

Según Moody’s, el “Super RIGI” podría expandir los beneficios actuales del régimen y extenderlos a nuevas actividades vinculadas a proyectos tecnológicos e industriales intensivos en capital, además de reforzar los incentivos para inversiones de gran escala y largos períodos de recuperación.

La calificadora recordó que el RIGI original, sancionado en 2024, ofrece hasta 30 años de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria para grandes proyectos de inversión.

Entre los beneficios más relevantes mencionó:

Una alícuota reducida del impuesto corporativo del 25%

Amortización acelerada de inversiones

Recupero anticipado del IVA durante la etapa de construcción

Exenciones de derechos de exportación

Mayor acceso al mercado cambiario para pago de dividendos y deuda financiera

Moody’s señaló que estos incentivos ya mejoraron la rentabilidad y “bancabilidad” de proyectos energéticos y mineros, al reducir la carga tributaria efectiva, mejorar los flujos de caja durante la construcción y disminuir riesgos regulatorios y cambiarios, factores clave para obras multimillonarias y de largo plazo.

En ese sentido, sostuvo que una profundización del régimen -con mayores garantías de estabilidad, más flexibilidad cambiaria o alivios fiscales adicionales- podría facilitar el acceso al financiamiento internacional y reducir el costo de capital de los proyectos.

Más de u$s27.000 millones ya aprobados

El informe destacó además el fuerte interés que generó el RIGI desde su implementación. De acuerdo con Moody’s, hasta comienzos de 2026 ya fueron aprobados 14 proyectos por alrededor de u$s27.000 millones bajo el régimen, mientras que otros 36 proyectos, por aproximadamente u$s97.000 millones, continúan en evaluación.

En rigor, el mismo jueves 14 de mayo en que se difundió el informe se aprobaron dos RIGI más por más de u$s2.000 millones: uno de cobre en Mendoza y otro de litio en Jujuy. Con estas dos iniciativas ingresadas al régimen, los compromisos de inversión ya superan los u$s30.000 millones.

La mayor parte de las inversiones aprobadas corresponden a energía y minería, especialmente proyectos vinculados al petróleo y gas, litio, cobre e infraestructura energética orientada a exportación.

Para la calificadora, esto refleja el foco de Argentina en sectores exportadores que requieren fuertes desembolsos iniciales y largos períodos de recupero.

Río Negro lidera las inversiones del RIGI

Uno de los puntos centrales del informe es el impacto regional del régimen. Moody’s detalló que los proyectos aprobados se distribuyen en ocho provincias, aunque Río Negro concentra la mayor parte de las inversiones comprometidas, con cerca de u$s18.000 millones, principalmente vinculados al desarrollo de infraestructura de GNL y oleoductos.

Detrás aparecen San Juan, con inversiones por u$s3.700 millones enfocadas en cobre y litio, y Salta, con u$s3.100 millones asociados a proyectos de litio y oro. También se registran proyectos en Catamarca, Neuquén, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza.

Moody's RIGI aprobados por provincia RIGI aprobados por provincia, sin contar el proyecto de cobre en Mendoza por u$s891 millones, ni la ampliación del proyecto de litio de Cauchari Olaroz en Jujuy por u$s1.241 millones. Moody's

Según el análisis, el “Super RIGI” tendría un impacto particularmente relevante en estas provincias y sectores, donde la estabilidad fiscal y el acceso a divisas son determinantes para conseguir financiamiento internacional.

Tecnología, industria y nuevos sectores

Moody’s consideró además que el nuevo esquema podría ampliar el alcance del régimen más allá de los sectores extractivos tradicionales.

El informe plantea que el “Super RIGI” podría incorporar inversiones vinculadas a infraestructura digital, manufactura avanzada y proyectos industriales de alta complejidad tecnológica.

En esos casos, la estabilidad sobre importaciones de equipos, el recupero de IVA y reglas más claras para la repatriación de divisas mejorarían la viabilidad financiera de los proyectos y podrían contribuir a diversificar la inversión extranjera directa en Argentina.

Los riesgos que siguen preocupando

Pese a la valoración positiva sobre el régimen, Moody’s advirtió que el “Super RIGI” no eliminará los riesgos macroeconómicos y soberanos del país.

La calificadora remarcó que la alta inflación, la volatilidad cambiaria y la débil credibilidad de las políticas económicas continúan siendo factores que afectan el costo del financiamiento y el apetito inversor.

Además, subrayó que la efectividad del nuevo esquema dependerá de varios factores clave: la aprobación legislativa en el Congreso, la implementación consistente de las medidas y la continuidad del régimen a través de distintos ciclos políticos.

“Argentina todavía mantiene un historial mixto en términos de estabilidad regulatoria y previsibilidad de largo plazo”, señaló Moody’s en su informe.

Aun así, la agencia concluyó que una ampliación del RIGI podría transformarse en una herramienta central para profundizar inversiones estratégicas en sectores clave de la economía argentina y consolidar el desarrollo de proyectos exportadores de gran escala.