Neuquén aprobó el ingreso de Continental Resources en áreas clave de Vaca Muerta junto a PAE

La provincia aprobó modificaciones contractuales y cesiones en las áreas Coirón Amargo Sur Este, Aguada Cánepa y Bandurria Centro, donde PAE continuará como operador principal de los proyectos.

La operación contempla la cesión del 18% de participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sur Este y Aguada Cánepa a favor de Continental Resources.

Neuquén autorizó el ingreso de la petrolera estadounidense Continental Resources en tres áreas estratégicas de Vaca Muerta operadas por Pan American Energy (PAE) , en una decisión que consolida el desembarco de uno de los mayores jugadores independientes de shale oil de Estados Unidos en la cuenca neuquina.

A través del Ministerio de Energía provincial, se aprobaron modificaciones contractuales y cesiones de participación en las áreas Coirón Amargo Sur Este (CASE), Aguada Cánepa y Bandurria Centro , donde PAE continuará como operador principal de los proyectos.

La operación contempla la cesión del 18% de participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sur Este y Aguada Cánepa a favor de Continental Resources Argentina S.A.U ., mientras que en Bandurria Centro la compañía estadounidense adquirió el 20% de participación.

De esta manera, en las áreas CASE y Aguada Cánepa, la estructura societaria quedó conformada con un 10% para Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), un 72% para PAE y un 18% para Continental. En ambos bloques, GyP mantiene la titularidad de la concesión y PAE continuará como operador.

En tanto, en Bandurria Centro, cuya titularidad pertenece a Pan American Energy, la composición accionaria quedó integrada por un 80% para PAE y un 20% para Continental, conservando también la operación del área.

La provincia explicó que las autorizaciones fueron otorgadas en el marco de la Ley Nacional de Hidrocarburos N°17.319 y de la Ley Provincial 2453, tras las evaluaciones técnicas, ambientales, legales y económicas correspondientes, sin que se presentaran objeciones para avanzar con los trámites.

Una alianza estratégica para acelerar el shale oil

El ingreso de Continental forma parte de una alianza estratégica más amplia entre PAE y la compañía norteamericana para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta, con foco en incrementar la actividad, mejorar la eficiencia operativa y optimizar costos.

Además de las áreas neuquinas, el acuerdo incluye a Loma Guadalosa, en Río Negro, donde Continental adquirirá el 20% de la participación de PAE. Allí, la petrolera argentina continuará como socio mayoritario y operador.

La apuesta sobre Loma Guadalosa tiene un valor especial para Río Negro, ya que recientemente el bloque fue reconvertido a una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH), habilitando formalmente el ingreso de la provincia al desarrollo tipo Vaca Muerta mediante un plan piloto liderado por PAE y TanGO Energy.

Según trascendió, el objetivo de la alianza es intensificar el ritmo de desarrollo de los activos mediante nuevas inversiones. Los fondos que reciba PAE por la operación serán reinvertidos en las propias áreas para potenciar perforaciones, infraestructura y mejoras operativas.

El avance de Continental en Argentina

La operación marca un nuevo paso en la expansión de Continental Resources en Argentina. La empresa ya había desembarcado en Vaca Muerta con un acuerdo para adquirir el 90% de participación de Pluspetrol en el bloque Los Toldos II Oeste, una de las áreas con mayor potencial de shale oil de la cuenca neuquina.

Ese antecedente ya había sido aprobado por Neuquén a fines de 2025, cuando se oficializó la incorporación de Continental al contrato de Unión Transitoria (UT) junto a GyP. A partir de esa modificación, la compañía estadounidense quedó como operadora del bloque con una participación del 90%, mientras que GyP conservó el 10%.

Continental Resources Vaca Muerta petróleo Continental Resources es considerada una de las empresas pioneras en el desarrollo de recursos no convencionales en Estados Unidos. está valuada en más de u$s27.000 millones.

Con más de 60 años de trayectoria, Continental Resources es considerada una de las empresas pioneras en el desarrollo de recursos no convencionales en Estados Unidos. Fundada en 1967 por Harold Hamm y con sede en Oklahoma City, la firma se consolidó como uno de los actores más relevantes del shale norteamericano.

Actualmente produce cerca de 500.000 barriles equivalentes de petróleo diarios y opera más de 5.200 pozos. Sus principales activos se encuentran en las cuencas Bakken, Anadarko, Permian y Powder River.

En 2022, la compañía dejó de cotizar en el Nasdaq tras una operación valuada en u$s27.000 millones, una decisión que le permitió ganar flexibilidad financiera y estratégica para expandirse internacionalmente.

El respaldo de PAE y la apuesta sobre Vaca Muerta

Desde Pan American Energy destacaron el valor estratégico del acuerdo y el potencial de complementar capacidades técnicas entre ambas compañías.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de PAE, aseguró que “esta relación estratégica con una de las principales compañías independientes de petróleo y gas de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias”.

El ejecutivo sostuvo además que Continental aportará experiencia en “derisqueo, desarrollo y eficiencia de operaciones”, con el objetivo de potenciar los recursos no convencionales argentinos.

Por su parte, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources, afirmó que “Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo” y remarcó el interés de la empresa por continuar expandiendo su presencia en Argentina.

“PAE es un operador altamente capacitado, con una profunda trayectoria en la cuenca. Tenemos muchas expectativas en aprender de PAE y compartir la experiencia de Continental en recursos no convencionales”, señaló.

Neuquén Continental PAE

PAE, en tanto, mantiene una fuerte presencia histórica en Neuquén, donde opera siete áreas y participa en otras dos como socio no operador. Actualmente, la compañía produce en la cuenca neuquina unos 12 millones de metros cúbicos diarios de gas y alrededor de 40.000 barriles diarios de petróleo, equivalentes a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalente por día.

La alianza entre ambas compañías aparece así como una de las apuestas más relevantes de los últimos meses para profundizar el desarrollo del shale oil en Vaca Muerta, en un contexto donde las petroleras buscan acelerar producción, ganar escala y consolidar nuevas inversiones de largo plazo en la formación no convencional argentina.