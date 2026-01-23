Vicuña licitará la construcción del Corredor Norte en San Juan

El proyecto cuenta con más de 170 km de trazado y un alto estándar técnico. La obra incorporará infraestructura vial permanente para mayor conectividad terrestre y el desarrollo local en el largo plazo.

La empresa de minería Vicuña iniciará un proceso de licitaciones para la construcción del Corredor Norte, un proyecto en la provincia de San Juan . La iniciativa incorpora infraestructura vial permanente que fortalece la conectividad terrestre y el desarrollo local en el largo plazo.

Se trata de un paso importante para el Proyecto Vicuña en el fortalecimiento de la infraestructura operativa y la mejora para su acceso. La construcción del Corredor Norte, desde el tramo A al D, implica un trazado con desafíos significativos y un cronograma exigente ya que complementará los trabajos correspondientes a los tramos E y F.

La obra incluye un puente de 100 metros de longitud sobre el Río Blanco , en el sector de Piedras Pintadas . Esta etapa requiere una logística avanzada en el manejo de explosivos y obras de ingeniería de detalle para la apertura del camino.

Las secciones B, C y D abarcan el tramo que conecta Junta La Palca con La Majadita. Esta sección representa el desafío más extenso, con aproximadamente 107.4 km de construcción que incluyen movimientos de suelo a gran escala, obras de arte, drenajes y sistemas de contención.

En total, la obra supera los 170 kilómetros, configurando una red de acceso fundamental para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

En total, la obra supera los 170 kilómetros, configurando una red de acceso fundamental para la sostenibilidad del proyecto a largo plazo. Tras tres meses de análisis, Vicuña seleccionó a las empresas que avanzan en el proceso, en función de solvencia financiera, seguridad y capacidad técnica.

Las contratistas deberán presentar planes específicos para la integración de mano de obra y servicios locales, priorizando el impacto económico positivo en las comunidades cercanas al proyecto.

De manera complementaria, se prevé la realización de rondas de negocios en las comunidades, en línea con la experiencia previa de la licitación de catering, orientadas a facilitar el relacionamiento entre empresas oferentes y proveedores locales.

Por otra parte, habrá instancias de relacionamiento para las empresas que no participarán como oferentes directos de manera de promover esquemas asociativos que contribuyan al desarrollo de capacidades productivas en el territorio.

Mina Gualcamayo en San Juan: oficializan RIGI para proyecto Carbonatos Profundos por u$s519 millones

El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 6/2026, oficializó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto minero “Carbonatos Profundos (DCP)” de Mina Gualcamayo, impulsado por Minas Argentinas S.A, (Grupo AISA), que contempla una inversión total superior a los u$s519 millones en la provincia de San Juan.

La decisión, publicada este jueves en el Boletín Oficial, habilita a la compañía a acceder a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por la ley 27.742, en el marco de la estrategia oficial para atraer grandes inversiones nacionales y extranjeras y fortalecer sectores considerados estratégicos.

Según consta en la resolución firmada por el ministro Luis Caputo, el proyecto se inscribe dentro del sector Minería, en el subsector de minerales de primera y segunda categoría del Código de Minería, excluyendo potasio y litio. El emprendimiento apunta a la exploración de las concesiones Gualcamayo 1 y 2, la evaluación de la factibilidad del yacimiento de oro y plata “Carbonatos Profundos”, y la construcción y operación de una planta de tratamiento.