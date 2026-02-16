Vicuña anunció una inversión inicial de u$s7.000 millones para su proyecto minero en San Juan

Vicuña Corp. presentó su Evaluación Económica Preliminar y confirmó un desembolso inicial de U$s7.000 millones. El desarrollo, que integra activos en San Juan y Atacama, apunta a convertirse en una de las mayores inversiones mineras del país.

A la izquierda de la imagen se observa parte del yacimiento de cobre Josemaría. A la deracha, con las cumbres nevadas se ven los cerros de La Rioja, fuera del proyecto Vicuña.

Vicuña Corp. dio a conocer los resultados de su Evaluación Económica Preliminar (PEA), que por primera vez consolida en un único esquema técnico los depósitos Josemaría y Filo del Sol bajo el denominado Proyecto Vicuña.

La compañía estimó una inversión inicial de u$s7.000 millones para la primera etapa , dentro de un desembolso total proyectado de u$s8.000 millones a lo largo del desarrollo . De concretarse, la iniciativa se perfilaría como una de las principales inversiones extranjeras directas en la Argentina y uno de los emprendimientos mineros más relevantes de las últimas décadas.

El plan contempla una ejecución escalonada entre Argentina y Chile, de acuerdo con el grado de avance de cada activo y la infraestructura requerida.

La primera fase estará centrada en Josemaría , en la provincia de San Juan. Incluye la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora con capacidad de ampliación futura. El objetivo es acelerar el inicio de la producción y generar flujo de caja operativo en forma temprana.

En la segunda etapa se avanzará sobre los recursos de óxidos de Filo del Sol y la instalación de una planta destinada a recuperar cobre, oro y plata. Esto permitirá ampliar la capacidad productiva y retirar la capa de óxidos que cubre los sulfuros del yacimiento.

La tercera fase prevé la expansión de la planta concentradora y el desarrollo del depósito de sulfuros de Filo del Sol, con una meta de procesamiento cercana a las 293.000 toneladas diarias. En esta instancia se incorporará infraestructura estratégica bajo esquemas de outsourcing, entre ellos una planta desalinizadora, un sistema de transporte de concentrado y una instalación para su tratamiento.

Según las proyecciones, Vicuña podría ubicarse entre las cinco mayores operaciones globales de cobre, oro y plata. Durante los primeros 25 años completos, la producción promedio anual alcanzaría aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata.

En la primera década de actividad, el proyecto estima aportar alrededor de 2,5 millones de toneladas de cobre, 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

La PEA constituye un paso clave de cara a la decisión de sanción prevista hacia fines de este año. De confirmarse, el capex inicial de u$s7.000 millones se ejecutaría entre 2027 y el inicio de la producción, proyectado para 2030. Durante 2026 continuarán los trabajos de ingeniería de detalle, adquisición temprana de equipos, movimientos de suelo y mejoras en el camino de acceso y el campamento.

Impacto económico y esquema binacional

Desde la compañía destacaron que una inversión de esta magnitud generará efectos de largo plazo sobre exportaciones, infraestructura productiva y empleo. El esquema por etapas busca administrar los riesgos técnicos y financieros de manera progresiva, al tiempo que prioriza la participación de proveedores regionales y la contratación de mano de obra local.

Vicuña integra activos en Argentina y Chile y avanza en paralelo con estudios técnicos, procesos regulatorios y decisiones de inversión en cada jurisdicción. En este contexto, la Evaluación Económica Preliminar funciona como marco para definir escenarios de desarrollo, niveles de inversión y secuencia constructiva en todo el distrito.

La empresa es una sociedad conjunta entre BHP y Lundin Mining, creada para desarrollar el yacimiento Josemaría en San Juan y el depósito Filo del Sol, ubicado entre esa provincia argentina y la Región de Atacama, en Chile.