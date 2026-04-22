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22 de abril 2026 - 12:56

YPF avanza con la venta de Metrogas y abre una nueva etapa en el negocio del gas

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