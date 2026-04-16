YPF recibió el certificado de Marca País y refuerza su posicionamiento internacional

La petrolera estatal fue distinguida como emblema productivo de la Argentina en un acto encabezado por funcionarios nacionales en Vaca Muerta. El Gobierno busca potenciar la inserción global del sector energético en un contexto de alta demanda internacional.

Con la certificación de Marca País, YPF suma un nuevo elemento a su estrategia de posicionamiento global.

La compañía YPF recibió el certificado de Marca País Argentina en un acto oficial realizado en Vaca Muerta, que contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La distinción reconoce a la petrolera como un actor clave en la proyección internacional de la identidad productiva del país, en un momento en que la energía se consolida como uno de los pilares de la estrategia económica argentina.

El reconocimiento se inscribe dentro de la política oficial de fortalecer la Marca País, una herramienta orientada a mejorar la percepción internacional de la Argentina, impulsar exportaciones, atraer inversiones y posicionar el talento local en mercados globales. En este caso, la elección de YPF no es casual: se trata de la empresa más importante del sector energético nacional y uno de los principales vectores para generar divisas en el corto y mediano plazo.

La entrega del certificado tuvo lugar en Loma Campana, uno de los principales desarrollos de shale del país, donde las autoridades recorrieron un equipo de perforación y un pad de pozos en producción. Allí pudieron observar cómo la operación se optimiza a través de los centros de control remoto (RTIC) ubicados en Buenos Aires y Neuquén, una muestra del grado de tecnificación que alcanzó la industria.

La elección del escenario no fue menor. Vaca Muerta se convirtió en el eje del crecimiento energético argentino, con un potencial que no solo permite sustituir importaciones sino también proyectar exportaciones crecientes de petróleo y gas. En ese marco, YPF aparece como el principal jugador del desarrollo no convencional, tanto por escala como por capacidad de inversión y articulación con socios internacionales.

Durante el acto, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, destacó el valor simbólico y estratégico del reconocimiento. “Este reconocimiento refuerza el compromiso de YPF con el desarrollo de la energía argentina y su proyección al mundo. Somos protagonistas de una industria estratégica que posiciona al país como un actor relevante en el escenario global”, afirmó.

En la misma línea, el titular de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca, subrayó que la distinción busca consolidar el rol de la empresa como insignia nacional. “Es la distinción más importante de la Marca País a la empresa más importante de la Argentina. Estamos saldando una deuda histórica”, sostuvo.

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El mensaje oficial apunta a reforzar la idea de que el sector energético, y en particular YPF, puede convertirse en una plataforma de inserción internacional para la economía argentina. En un contexto global marcado por la volatilidad de los precios de la energía y las tensiones geopolíticas, la posibilidad de posicionarse como proveedor confiable adquiere un valor estratégico.

Energía, exportaciones y generación de divisas

Más allá del componente simbólico, la distinción también refleja una realidad económica concreta: la Argentina necesita consolidar fuentes genuinas de generación de dólares. En ese esquema, el desarrollo de hidrocarburos no convencionales aparece como una de las pocas variables capaces de modificar la restricción externa en los próximos años.

marin

YPF juega un rol central en ese proceso. Su participación en proyectos de petróleo y gas, sumada a iniciativas vinculadas al gas natural licuado (GNL), la posicionan como un actor clave para ampliar la capacidad exportadora del país. A su vez, la articulación con empresas internacionales y el acceso a financiamiento serán determinantes para escalar esos desarrollos.

La Marca País, en ese sentido, funciona como un complemento de esa estrategia: busca mejorar la percepción internacional y facilitar el ingreso de inversiones, un factor crítico para un sector intensivo en capital como el energético.

Un reconocimiento con lectura política y económica

El acto también tuvo una dimensión política, con la participación de dirigentes nacionales y provinciales, entre ellos legisladores y autoridades vinculadas al sector energético. La presencia de funcionarios de alto nivel refuerza la centralidad que el Gobierno le otorga al desarrollo de Vaca Muerta y al rol de YPF dentro de su esquema económico.

Al mismo tiempo, la distinción puede interpretarse como un intento de consolidar un relato en torno a la energía como motor de crecimiento. En un escenario donde otras variables macroeconómicas presentan dificultades, el sector aparece como una de las principales apuestas para dinamizar la economía y mejorar el frente externo.

karina milei y manuel adorni en vaca muerta

Proyección global en un contexto desafiante

El reconocimiento a YPF llega en un momento de fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales, atravesados por conflictos geopolíticos que impactan en los precios y en la seguridad del suministro. En ese contexto, la posibilidad de que nuevos actores ganen protagonismo es cada vez más relevante.

Para la Argentina, el desafío pasa por transformar el potencial de Vaca Muerta en una realidad exportadora sostenida. Esto implica no solo aumentar la producción, sino también resolver cuellos de botella en infraestructura, logística y financiamiento.

Con la certificación de Marca País, YPF suma un nuevo elemento a su estrategia de posicionamiento global. Más allá del reconocimiento simbólico, el verdadero desafío será consolidar ese rol en los mercados internacionales y convertir la riqueza energética en crecimiento económico sostenido para el país.