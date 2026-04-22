Impulsan un proyecto de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande con descuentos de hasta el 50%

La iniciativa es motorizada por la bancada del PJ en el Senado y recoge una demanda histórica de los gobernadores de la región. Contempla diversos beneficios para los usuarios de zonas con altas temperaturas. Incluye a 10 provincias.

El peronismo impulsa en el Senado un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande , una demanda histórica de la región que componen 10 provincias del noroeste y del noreste argentino. La iniciativa fue consensuada por distintos legisladores justicialistas y contempla descuentos de hasta el 50% para los sectores de bajos ingresos .

La propuesta, a la que tuvo acceso Ámbito , plantea la constitución de un "Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino", cuyo objetivo es "garantizar a los usuarios residenciales de el acceso permanente al servicio esencial de energía eléctrica mediante tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región en cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación, del derecho a la energía como derecho humano".

Entre sus principales puntos, se destacan descuentos del 50% en las tarifas para los ingresos bajos y un 35% para ingresos medios y entidades sociales. Asimismo, que no haya tope de consumo subsidiado y límites a los aumentos: pueden superar salarios -de acuerdo al Coeficiente de Variación de Salarios- o precios mayoristas (IPIM). También contempla IVA 0% para quienes no tienen gas natural.

El control del mismo estará a cargo de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, con la participación de entes reguladores provinciales. Se incluye, además, la presentación de informes trimestrales al Congreso y un registro público de beneficiarios.

El proyecto es fruto de la unión de otras iniciativas en ese sentido que fueron presentadas por senadores peronistas Florencia López (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Lucía Corpacci (Catamarca), y responde a una demanda histórica que suele dominar parte de la agenda de las cumbres de los gobernadores de la región.

Precisamente, este miércoles, los legisladores justicialistas brindaron una conferencia de prensa en el Congreso para presentar los principales lineamientos de la iniciativa. Además de los dirigentes ya mencionados, estuvieron José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Fernando Rejal (La Rioja), María Teresa Gonzáles (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán) y Carlos Linares (Chubut).

Al respecto, Mayans denunció que el "fuerte atraso salarial en las provincias" y aseguró que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió el titular de la bancada PJ. Comentó, además, que “los jubilados no tienen expectativas de mejora" y que "este proyecto representa un alivio concreto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuciaCorpacci/status/2046991794634662365&partner=&hide_thread=false Estamos trabajando para que la energía vuelva a ser accesible para todos. El gobierno nacional eliminó los subsidios y dejó a miles de familias del norte argentino en una situación inviable. Por ello, junto a senadores y senadoras del @BJusticialistaS presentamos un proyecto… pic.twitter.com/FYh85OxWhT — Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) April 22, 2026

Capitanich, en tanto, destacó que las 10 provincias que conforman el Norte Grande representan un tercio de la superficie de la Argentina y el 20 % de la población. "Son cerca de 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas de noviembre hasta abril", graficó.

Por otra parte, ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”.

"Se trata de darle un alivio al bolsillo de los argentinos y de que el Gobierno nacional se haga responsable de que estas cosas que hacen a la dignidad a la persona: poder acceder a un servicio tan básico como es la energía eléctrica", sumó Corpacci.

Entre los antecedentes directos, está el Régimen de Zona Fría, creado en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández. El mismo contempla una tarifa especial en el gas natural para regiones con bajas temperaturas, principalmente la Patagonia. Incluye descuentos de hasta 50% para sectores vulnerables y del 30% en general, aunque su incidencia se licúo progresivamente con la quita de subsidios y aumentos en las facturas.

Ante la consulta de Ámbito, desde una banca que pertenece a La Libertad Avanza (LLA) desestimaron el proyecto del PJ. "Más que la tarifa diferencial, deberían terminar los monopolios y los feudos", protestó un dirigente violeta norteño. Más cauto se mostraron desde un escaño radical: "Vamos a tomar posición una vez que conozcamos la letra chica".

En las últimas semanas, el peronismo intentó recuperar la iniciativa en distintos frentes, aprovechando la mala hora que atraviesa el Gobierno nacional. Uno de ellos es el legislativo, donde la alianza entre la Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas le permitieron a Javier Milei alzarse con distintas victorias, como la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral y la reforma de la ley de Glaciares.

Norte Grande Litoral gobernadores.jpg En 2025, los gobernadores del Norte Grande acordaron presentar un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial.

Actualmente, integran el Norte Grande caciques de diversas escuderías, con posicionamientos distintos frente a la gestión libertaria. Por el peronismo, están Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Raúl Jalil (Catamarca) y Gildo Insfrán (Formosa); la pata radical la conforman Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy); mientras que los provincialismos tienen Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta) como representantes.

En junio del año pasado, los gobernadores del espacio se reunieron en Santiago del Estero y acodaron avanzar con un proyecto propio de tarifa eléctrica diferencial para "compensar las asimetrías en provincias y localidades en zonas bioambientales cálidas y muy cálidas".

"Planteamos una cuestión de equidad e igualdad, redistribuyendo recursos, sin alterar el equilibrio fiscal ni generar nuevos impuestos, teniendo como beneficiarios a los usuarios residenciales y manteniendo la autonomía de las provincias en el resultado que pueda dar la ley", indicaron los mandatarios.

A diferencia del texto actual, aquel también incluía regiones litoraleñas, como el norte de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, que no fuero contempladas en la nueva iniciativa.

En el terreno político, la incógnita es si el proyecto dividirá las aguas entre los libertarios y sus aliados. Por ejemplo, hay senadores que reportan a caciques norteños cercanos a la Casa Rosada, cono la chaqueña Silvina Schneider, alfil de Zdero en el parlamento.