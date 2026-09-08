YPF prepara dos nuevos proyectos para el RIGI y elevaría sus inversiones a u$s154.100 millones

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anticipó que la petrolera presentará nuevas iniciativas al régimen de grandes inversiones durante los próximos meses. Con esos proyectos, la compañía y sus socios proyectan compromisos por u$s154.100 millones, una cifra que triplica el monto acumulado por los 23 RIGI aprobados hasta ahora en todo el país.

La petrolera YPF prepara dos nuevos proyectos para adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, si completa esas presentaciones, elevará a u$s154.100 millones el monto comprometido por la empresa y sus socios bajo el esquema de promoción . El anuncio fue realizado por Horacio Marín , presidente y CEO de la compañía, durante el 10° Foro Pymes Italia-América Latina, realizado en el Palacio Libertad.

“Cuando terminemos de presentar los RIGI de los próximos meses, YPF va a haber presentado, con socios incluidos, u$s154.100 millones en el régimen”, afirmó Marín ante empresarios italianos. El ejecutivo aclaró que la cifra incluye tanto los proyectos presentados directamente por YPF como aquellos impulsados por empresas participadas y desarrollos en asociación con socios internacionales.

El número marca una escala inédita para el régimen. Según la información difundida, los 23 proyectos ya aprobados bajo el RIGI en todo el país acumulan u$s49.766 millones. Es decir, el monto que YPF proyecta comprometer con sus socios más que triplica ese total.

Los dos nuevos pedidos todavía no cuentan con adhesión formal al RIGI. Según la información citada por Infobae, uno de ellos podría contemplar la ampliación de Argentina LNG, el megaproyecto con el que YPF busca procesar gas de Vaca Muerta, licuarlo y exportarlo desde la costa de Río Negro.

La primera etapa de Argentina LNG ya fue presentada al régimen, con una capacidad mínima de 12 millones de toneladas anuales de GNL. La eventual ampliación sumaría otras 6 millones de toneladas por año, lo que llevaría la capacidad total del proyecto a 18 MTPA.

El otro proyecto correspondería al desarrollo de crudo y gas en bloques de Vaca Muerta. La compañía no difundió todavía detalles oficiales sobre esas áreas ni sobre la composición final de la inversión, pero los plazos de desarrollo se extenderían más allá de 2030.

Argentina LNG, la mayor apuesta

El proyecto más grande ya presentado por YPF es Argentina LNG, impulsado junto con la italiana Eni y la emiratí XRG, brazo inversor de ADNOC. La iniciativa prevé una inversión estimada en u$s51.000 millones y es, hasta el momento, la mayor solicitud de adhesión al RIGI registrada.

El plan apunta a producir al menos 12 MTPA de gas natural licuado desde la costa de Río Negro, con posibilidad de escalar hasta 18 MTPA. En plena operación, prevista entre 2029 y 2031, el proyecto podría generar exportaciones por u$s10.000 millones anuales durante dos décadas.

Marín ya había anticipado en marzo, durante el CERAWeek, que la guerra en Medio Oriente aceleró el interés global por el GNL argentino. Según el ejecutivo, ese contexto podría impulsar la expansión de Argentina LNG desde los 12 millones de toneladas iniciales hasta los 18 millones previstos en una segunda etapa.

Vaca Muerta como eje de petróleo y gas

La segunda gran iniciativa de YPF bajo el RIGI es LLL Oil, presentada en mayo de 2026. Se trata de un programa de desarrollo integrado de áreas contiguas en Vaca Muerta, con una inversión prevista de u$s25.000 millones a lo largo de 15 años.

El proyecto contempla la perforación de 1.152 pozos y apunta a producir 240.000 barriles diarios de petróleo hacia 2032. Según las proyecciones de la compañía, podría generar exportaciones por u$s6.000 millones anuales y un impacto total superior a u$s100.000 millones durante toda su vida útil.

El desarrollo de nuevos bloques de crudo y gas que YPF prepara para presentar en los próximos meses reforzaría esa estrategia. La compañía busca combinar producción no convencional, infraestructura de evacuación, licuefacción y exportaciones para transformar a Vaca Muerta en una plataforma energética de escala global.

Se necesitan alrededor de u$s 20 mil millones para promover el desarrollo de infraestructura en Vaca Muerta, según BBVA Research. YPF

VMOS, SESA y El Quemado completan el portafolio

El portafolio de proyectos asociados a YPF incluye además Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto de 437 kilómetros que conectará Añelo, en Neuquén, con la terminal portuaria de Punta Colorada, en Río Negro. La obra demandó una inversión de u$s3.000 millones y superó el 80% de avance.

El proyecto es impulsado por un consorcio liderado por YPF e integrado por Vista, Pan American Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Tecpetrol y Pampa Energía. El inicio de operaciones está previsto para comienzos de 2027, con una capacidad inicial de 180.000 barriles diarios, que luego escalaría hasta 550.000 barriles diarios.

También forman parte del mapa Southern Energy (SESA) y el San Matías Pipeline, que en conjunto suman u$s8.000 millones de inversión. SESA, liderado por Pan American Energy con participación de YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG, prevé exportaciones por u$s7.000 millones a partir de 2027 mediante dos buques licuefactores frente al Golfo San Matías.

Por el lado renovable, YPF Luz presentó El Quemado, desarrollado junto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) en Las Heras, Mendoza. Fue el primer proyecto renovable en adherir al RIGI, con una inversión de u$s211 millones y 305 megavatios de capacidad instalada.

Una apuesta de largo plazo

Los compromisos que YPF proyecta bajo el RIGI tienen un horizonte que, en la mayoría de los casos, supera 2030. Argentina LNG recién entraría en operación entre 2029 y 2031, mientras que LLL Oil apunta a alcanzar su nivel sostenido de producción en 2032.

Esa característica muestra que el régimen funciona como marco para inversiones de largo plazo, intensivas en capital y con períodos extensos de maduración. En el caso de YPF, la estrategia combina petróleo, gas, GNL, transporte, infraestructura portuaria y generación renovable.

El objetivo final es ampliar la capacidad exportadora de Vaca Muerta. Para eso, la petrolera necesita desarrollar producción en los bloques, construir sistemas de evacuación, asegurar infraestructura de procesamiento y cerrar acuerdos con socios internacionales.

Si los nuevos proyectos avanzan, YPF quedará como el principal actor privado-estatal dentro del RIGI por volumen de inversión comprometida. La cifra de u$s154.100 millones marca la magnitud de una apuesta que busca convertir los recursos no convencionales de Vaca Muerta en exportaciones sostenidas de petróleo, gas y GNL durante las próximas décadas.